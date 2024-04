Πολιτική

Ευρωεκλογές - Μητσοτάκης: Πρέπει να είμαστε η κυρίαρχη πολιτική δύναμη για να συνεχίσουμε τις μεταρρυθμίσεις (εικόνες)

"Εμείς σας μιλάμε για το πώς θέλουμε να αλλάξουμε τη χώρα και το μόνο μέλημα των άλλων είναι πώς θα πέσει ο Μητσοτάκης", είπε μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός.

Την πολιτική σημασία των επερχόμενων Ευρωεκλογών υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, στον Άγιο Δημήτριο, εδώ στην Αθήνα.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επανέλαβε μεταξύ άλλων το δίλημμα τού "ποιός μπορεί να διεκδικήσει περισσότερα στην Ευρώπη για την Ελλάδα".

Αναλυτικά η δήλωση του Κυριάκου Μητσοτάκη:

"Φίλες και φίλοι, Nεοδημοκράτισσες και Nεοδημοκράτες, σας ευχαριστώ γι΄ αυτή την τόσο θερμή υποδοχή. Και από τον Άγιο Δημήτριο στέλνουμε ένα μήνυμα συσπείρωσης και νίκης ενόψει των ευρωεκλογών της 9ης Ιουνίου.

Επιτρέψτε μου, όμως, φίλες και φίλοι, να ξεκινήσω συγχαίροντας τον Δήμαρχο και τη δημοτική του ομάδα για τη σπουδαία επιτυχία τους να νικήσουν στις αυτοδιοικητικές εκλογές του περασμένου έτους, αλλά και να σκύψουν με προσήλωση πάνω στα προβλήματα μιας πόλης η οποία η αλήθεια είναι ότι έχει μείνει πίσω σε σχέση με τους όμορους Δήμους.

Eίχαμε την ευκαιρία με τον Δήμαρχο να συζητήσουμε μια σειρά από σημαντικά αναπτυξιακά, οικολογικά, κοινωνικά έργα τα οποία μπορούν να γίνουν εδώ στον Άγιο Δημήτριο και τα οποία μπορούν να αλλάξουν την όψη της πόλης. Από το πάρκο του «Ασυρμάτου», νέο κολυμβητήριο, από την υπογειοποίηση του υποσταθμού του ΔΕΔΔΗΕ, το να αποκτήσει ο Άγιος Δημήτριος πραγματικά μια πλατεία ισάξια με αυτές που έχουν οι όμοροι Δήμοι, μέχρι το εμβληματικό έργο της πλήρους αναβάθμισης, αξιοποίησης και προστασίας του ρέματος της Πικροδάφνης. Ένα ζήτημα με το οποίο είχα ασχοληθεί για πρώτη φορά όταν είχα εκλεγεί βουλευτής πριν από ακριβώς 20 χρόνια, το 2004, όταν τότε ήμουν βουλευτής της ενιαίας Β΄ Αθηνών.

Είναι πολλά τα θέματα με τα οποία πρέπει να ασχοληθούμε και θέλω να τονίσω ότι όσο πιο καλή είναι η συνεργασία της κεντρικής κυβέρνησης με την αυτοδιοίκηση Β’ και Α’ βαθμού, τόσο μπορούμε να κάνουμε σημαντικές παρεμβάσεις οι οποίες να βελτιώνουν τη δική σας καθημερινότητα, να βελτιώνουν το επίπεδο ζωής και εδώ στον Άγιο Δημήτριο.

Φίλες και φίλοι, βρίσκομαι σήμερα μαζί σας, λιγότερο από δύο μήνες πριν από τις κρίσιμες ευρωεκλογές της 9ης Ιουνίου, και θέλω να μοιραστώ μαζί σας κάποιες πολύ σύντομες σκέψεις γιατί οι ευρωεκλογές αυτές έχουν ξεχωριστή σημασία και γιατί δεν πρέπει -το τονίζω, δεν πρέπει- να αντιμετωπιστούν με καμία χαλαρότητα από τους Έλληνες πολίτες και ειδικά από τους συμπολίτες μας οι οποίοι στήριξαν τη Νέα Δημοκρατία στις διπλές εκλογές του 2023.

Οι ευρωεκλογές αυτές έχουν μεγάλη σημασία διότι διεξάγονται σε ένα εξαιρετικά τεταμένο παγκόσμιο γεωπολιτικό περιβάλλον. Σκεφτείτε πόσο διαφορετικός ήταν ο κόσμος το 2019 και πόσο διαφορετικός είναι το 2024. Με αναταραχή στη Μέση Ανατολή, με έναν πόλεμο στην Ουκρανία, με μια πανδημία η οποία εν τω μεταξύ μας έχει χτυπήσει.

Στις ευρωεκλογές, λοιπόν, αυτές θα κληθεί πρώτα και πάνω απ’ όλα ο ελληνικός λαός να αποφασίσει για το ποιους ευρωβουλευτές θα στείλει στο επόμενο Ευρωκοινοβούλιο. Έχουμε ένα εξαιρετικό ευρωψηφοδέλτιο. Καθεμία και καθένας από τους 42 υποψηφίους κομίζουν κάτι σημαντικό στην κοινή προσπάθεια η Νέα Δημοκρατία να είναι ο μεγάλος νικητής των εκλογών της 9ης Ιουνίου. Ώστε να μπορέσουμε να εξακολουθούμε να ακούγεται ισχυρή η φωνή μας στην Ευρώπη.

Διότι αυτά τα οποία συμβαίνουν στην Ευρώπη, το γνωρίζετε και εσείς πολύ καλά, έχουν μεγάλη σημασία για το τι γίνεται στην Ελλάδα. Πάρτε για παράδειγμα το Ταμείο Ανάκαμψης: 36 δισεκατομμύρια ευρώ πρόσθετων πόρων που κατευθύνθηκαν στην ελληνική οικονομία, επειδή εγώ προσωπικά διαπραγματεύτηκα για την πατρίδα μας, το καλοκαίρι του 2020, να μπορέσουμε να αποκτήσουμε αυτό το σημαντικό ευρωπαϊκό χρηματοδοτικό εργαλείο.

Σημαντικές παρεμβάσεις που έχουν να κάνουν με τη μετανάστευση. Χθες είχα την ευκαιρία να βρεθώ στη Λέσβο. Είδα πολλά χαμογελαστά πρόσωπα. Ξέρετε γιατί; Διότι από τη μια καταφέραμε και αποδείξαμε ότι μπορούμε να προστατεύουμε τα σύνορά μας στην πράξη, μειώνοντας στο ελάχιστο τις μεταναστευτικές ροές. Από την άλλη, η βελτίωση των σχέσεων με την Τουρκία μας έφερε στην ευχάριστη θέση να μπορούμε να δίνουμε τη δυνατότητα σε Τούρκους επισκέπτες να έρχονται στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, να βγάζουν αμέσως βίζα και με αυτόν τον τρόπο να τονώνεται η τοπική οικονομία.

Όμως, εμείς ήμασταν αυτοί οι οποίοι πείσαμε την Ευρώπη ότι πρέπει να ασχοληθεί σοβαρά με την εξωτερική διάσταση του προσφυγικού. Ότι πρέπει να φυλάμε τα σύνορά μας και ότι εμείς είμαστε αυτοί που θα καθορίζουμε ποιος θα μπαίνει στην πατρίδα μας, και όχι οι λαθροδιακινητές.



Αυτή ήταν μία εθνική επιτυχία. Μία εθνική επιτυχία η οποία έγινε ευρωπαϊκή πολιτική και θα έχουμε πολλές άλλες τέτοιες προκλήσεις μετά τις ευρωεκλογές. Τι θα κάνουμε με τους αγρότες μας. Πώς θα αλλάξουμε την Κοινή Αγροτική Πολιτική έτσι ώστε να διεκδικήσουμε περισσότερους πόρους για τους αγρότες μας, τους κτηνοτρόφους μας, τους αλιείς μας.



Για το πώς θα ενισχύσουμε περισσότερο την άμυνά μας. Προσέξτε, έχει ξεκινήσει η συζήτηση στην Ευρώπη για ένα κοινό αμυντικό ταμείο. Τι σημαίνει αυτό, με απλά λόγια; Ότι μπορούμε να κινητοποιήσουμε ευρωπαϊκούς πόρους που θα συμπληρώσουν τους εθνικούς πόρους για να ενισχύσουμε ακόμα περισσότερο την ευρωπαϊκή μας άμυνα.



Και θέλω να αναρωτηθείτε, όλοι σας, η καθεμία και ο καθένας ξεχωριστά, την επόμενη μέρα μετά τις ευρωεκλογές ποια πολιτική δύναμη θέλετε να διεκδικήσει όλα αυτά προς όφελος των Ελλήνων πολιτών; Η Νέα Δημοκρατία, είναι η απάντηση.

Το κόμμα της Ευρώπης, το κόμμα το οποίο έχει αποδείξει ότι ξέρει να διαπραγματεύεται προς όφελος κάθε Ελληνίδας και κάθε Έλληνα. Το κόμμα που έβαλε την Ελλάδα στην Ευρώπη, το κόμμα που κράτησε την Ελλάδα στην Ευρώπη, το κόμμα το οποίο κάνει την Ελλάδα Ευρώπη σε όλα τα επίπεδα.



Γι’ αυτό, λοιπόν, έχει πολύ μεγάλη σημασία το βράδυ των ευρωεκλογών η Νέα Δημοκρατία να εξακολουθεί να είναι το πιο ισχυρό κεντροδεξιό κόμμα στην Ευρώπη. Και, με τη δική σας στήριξη, είμαι σίγουρος ότι αυτό θα γίνει πράξη.



Οι ευρωεκλογές, όμως, φίλες και φίλοι, είναι μία εθνική κάλπη και προφανώς το ζητούμενο είναι να εκλέξουμε τους καλύτερους ευρωβουλευτές. Είναι όμως, επίσης, σαφές ότι θα βγουν και πολιτικά συμπεράσματα από το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών. Και θέλω το βράδυ της 9ης Ιουνίου να μην υπάρχει καμία αμφιβολία ότι η Νέα Δημοκρατία θα εξακολουθεί να είναι η κυρίαρχη πολιτική δύναμη στον τόπο, έτσι ώστε να μπορούμε να συνεχίσουμε, με ακόμα μεγαλύτερη ταχύτητα, να υλοποιούμε τις σημαντικές μεταρρυθμίσεις προς όφελος κάθε Ελληνίδας και κάθε Έλληνα.





Ξεκινήσαμε μετά τις εκλογές του περασμένου έτους μια δύσκολη δουλειά. Αν η πρώτη τετραετία ήταν τετραετία όπου θεραπεύσαμε πολλές πληγές και στηρίξαμε την ελληνική οικονομία και την ελληνική κοινωνία, η δεύτερη τετραετία, φίλες και φίλοι, είναι η τετραετία των μεγάλων αλλαγών για να αντιμετωπίσουμε τα αίτια της παθογένειας που μας κράτησαν πίσω τόσα χρόνια. Είναι η τετραετία των μεγάλων δομικών μεταρρυθμίσεων.

Πάρτε για παράδειγμα τις μεταρρυθμίσεις που κάνουμε στη Δικαιοσύνη. Μας λένε οι πολίτες, μας το υποδεικνύουν όλοι οι διεθνείς οργανισμοί ότι έχουμε πρόβλημα στην απονομή της δικαιοσύνης σχετικά με την ταχύτητα με την οποία τα δικαστήριά μας παίρνουν αποφάσεις. Και είναι σωστό αυτό. Και ερχόμαστε και κάνουμε μια σημαντικότατη μεταρρύθμιση, αυτό που μπορεί να έχετε ακούσει: ο νέος δικαστικός χάρτης.

Μπορεί να ακούγεται τεχνοκρατικό, όμως το αποτέλεσμα θα είναι ότι οι αποφάσεις των δικαστηρίων θα βγαίνουν πολύ νωρίτερα και ο πολίτης θα μπορεί να βρίσκει το δίκιο του πολύ νωρίτερα. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό όχι μόνο για το κράτος δικαίου, είναι σημαντικό για την ανάπτυξη, είναι σημαντικό για τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί οργανωμένα η κοινωνία μας.

Πάρτε για παράδειγμα τις σημαντικές μεταρρυθμίσεις τις οποίες κάνουμε στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, οι οποίες ξέρω ότι θα πάρουν λίγο χρόνο να δείξουν αποτελέσματα. Όμως, σε όλη την Ελλάδα σήμερα έχουμε ανοίξει εργοτάξια σε κέντρα υγείας, σε νοσοκομεία. Με πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης αλλάζει το Εθνικό Σύστημα Υγείας.

Και ταυτόχρονα, δίνουμε πολύ μεγάλη έμφαση στις προληπτικές εξετάσεις. Πρέπει να σας πω ότι συγκινήθηκα πάρα πολύ, διότι σήμερα ερχόμενος να συναντήσω τον Δήμαρχο στο Δημαρχείο, λίγο πιο πάνω από εδώ, ήρθαν και με βρήκαν δύο γυναίκες, οι οποίες ήρθαν να με ευχαριστήσουν προσωπικά για το Πρόγραμμα «Φώφη Γεννηματά».

Η μία, η κυρία Μαρία, μου είπε: «Είχα καιρό να κάνω μαστογραφία, αλλά όταν ήρθε ένα μήνυμα στο κινητό μου, αξιοποίησα αυτή τη δωρεάν δυνατότητα που μου έδωσε η πολιτεία, έκανα μαστογραφία, βρήκα τον καρκίνο και σήμερα νοσηλεύομαι στον Άγιο Σάββα και θα γίνω καλά. Θα γίνω καλά».

Και είναι χιλιάδες οι ιστορίες τέτοιων γυναικών, που σώθηκαν από ένα προληπτικό πρόγραμμα το οποίο αυτή η κυβέρνηση δρομολόγησε. Γιατί, όταν σκεφτόμαστε την υγεία, δεν πρέπει να σκεφτόμαστε μόνο τα νοσοκομεία μας. Πρέπει να βλέπουμε και τι μπορούμε να κάνουμε για να μην φτάσουμε στα νοσοκομεία μας ή να φτάσουμε νωρίτερα στο νοσοκομείο, έτσι ώστε να έχουμε περισσότερες πιθανότητες να γίνουμε καλά.

Και αυτά είναι λίγα μόνο παραδείγματα από τις σημαντικές μεταρρυθμίσεις τις οποίες έχουμε υλοποιήσει και οι οποίες πρέπει να συνεχιστούν με την ίδια ταχύτητα και με την ίδια δυναμική.

Ταυτόχρονα, θα εξακολουθούμε να στηρίζουμε την ελληνική κοινωνία απέναντι στο πρόβλημα της ακρίβειας. Η ακρίβεια, φίλες και φίλοι -δεν κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας-, είναι το πρώτο πρόβλημα που αντιμετωπίζει σήμερα το ελληνικό νοικοκυριό. Το ξέρουμε καλά και ξέρουμε, επίσης, ότι κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε για να την αντιμετωπίσουμε.

Αυτή η κυβέρνηση είναι η κυβέρνηση η οποία αύξησε τον κατώτατο μισθό από τα 650 στα 830 ευρώ. Αυτή είναι η κυβέρνηση που έδωσε για πρώτη φορά αυξήσεις στους δημοσίους υπαλλήλους μετά από 12 χρόνια. Αυτή η κυβέρνηση είναι η κυβέρνηση που κάθε χρόνο, στο πλαίσιο των δυνατοτήτων της οικονομίας, αυξάνει τις συντάξεις.

Αυτή η κυβέρνηση ήρθε πριν από δύο μέρες και διόρθωσε μια μεγάλη αδικία: επίδομα μητρότητας για 9 μήνες, 830 ευρώ το μήνα, για τις αυτοαπασχολούμενες και τις αγρότισσες, οι οποίες δεν έπαιρναν επίδομα μητρότητας. Το διορθώσαμε.

Αυτές είναι λίγες μόνο από τις παρεμβάσεις τις οποίες κάνουμε για να μπορέσουμε να στηρίξουμε την κοινωνία απέναντι σε ένα πρόβλημα το οποίο είναι υπαρκτό. Είμαστε οι πρώτοι που το αναγνωρίζουμε, αλλά πιστεύουμε ότι βαίνει σταδιακά προς κάμψη το φαινόμενο της ακρίβειας.

Και βέβαια, θέλω να εκφράσω την ικανοποίησή μου για το γεγονός ότι χθες η Standard & Poor’s αναβάθμισε τις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας. Και αυτό επειδή το υποδέχτηκαν οι αντίπαλοί μας με μια ειρωνεία, λες και είναι κάτι το οποίο δεν ενδιαφέρει τους πολίτες, να σας εξηγήσω με απλά λόγια ότι αν η οικονομία μας δεν πηγαίνει καλά, αν οι ρυθμοί ανάπτυξης δεν είναι υψηλοί, αν τα δημόσια οικονομικά μας δεν είναι σε τάξη, αν το κράτος δεν μπορεί να δανείζεται με σχετικά χαμηλά επιτόκια, τότε τίποτα από όλα αυτά τα οποία σας είπα δεν θα μπορούσε να είχε υλοποιηθεί.

Για να θυμηθούμε πώς ήμασταν πριν από πέντε, έξι ή επτά χρόνια για να καταλάβουμε την πραγματική πρόοδο που έχει κάνει η οικονομία μας. Και γιατί μόνο μια οικονομία η οποία παράγει συλλογικό πλούτο μπορεί τελικά να εξασφαλίσει την ατομική προκοπή. Έτσι συνδέεται, φίλες και φίλοι, η πρόοδος της οικονομίας μας, η αναβάθμιση των προοπτικών της, με το τι συμβαίνει στην καθημερινότητα της καθεμιάς και του καθενός από εσάς.

Όλα λοιπόν αυτά, φίλες και φίλοι, θέλω να τα αναλογιστούμε και να τα σκεφτούμε πριν από την κρίσιμη κάλπη των ευρωεκλογών της 9ης Ιουνίου. Και αυτό το οποίο σας ζητώ είναι να ξαναδώσουμε αυτόν τον αγώνα, όλες και όλοι μαζί, τα κομματικά μας στελέχη αλλά και όλες οι φίλες και οι φίλοι οι οποίοι συνενώθηκαν στις διπλές κάλπες του 2023 σε αυτό το πλατύ μεταρρυθμιστικό, προοδευτικό, πατριωτικό ποτάμι του δομικού εκσυγχρονισμού της χώρας.

Διότι συναντηθήκαμε πολλοί, ξέρετε, στην περασμένη κάλπη. Έτσι φτάσαμε στο 40%, 41%. Παλιοί φίλοι, σταθεροί αγωνιστές της Νέας Δημοκρατίας, θέλω να σας ευχαριστήσω γιατί εσείς κρατήσατε την παράταξη όρθια σε δύσκολες στιγμές. Ήρθαν και συναντήθηκαν, όμως, μαζί μας και συμπολίτες μας οι οποίοι δεν άνηκαν παραδοσιακά στη Νέα Δημοκρατία. Είδαν, όμως, τη Νέα Δημοκρατία, τη μόνη πραγματική προοδευτική δύναμη εκσυγχρονισμού στη χώρα μας, τη μόνη πραγματική πρόταση διακυβέρνησης στη χώρα μας.

Διότι δεν υπάρχει άλλη πρόταση διακυβέρνησης σήμερα. Εμείς σας μιλάμε για το πώς θέλουμε να αλλάξουμε τη χώρα και το μόνο μέλημα των άλλων είναι πώς θα πέσει ο Μητσοτάκης. Αυτό δεν συνιστά πρόταση διακυβέρνησης, φίλες και φίλοι.



Εμείς μιλάμε για τα πραγματικά προβλήματα, οι άλλοι ασχολούνται με τα δικά τους εσωτερικά ζητήματα. Δεν με ενδιαφέρει όμως καθόλου, όπως προσέξατε, τι γίνεται στην αντιπολίτευση. Καθόλου. Ας λύσουν τα δικά τους εσωτερικά προβλήματα. Δεν είναι αυτό το πρόβλημά μου.



Το δικό μου ζήτημα είναι πώς θα ξαναγυρίσουμε την Ελλάδα. Θα μιλήσουμε για τη σημασία των ευρωεκλογών. Θα εξηγήσουμε γιατί η εξασφάλιση της πολιτικής σταθερότητας έχει τεράστια σημασία σε αυτό το ευμετάβολο διεθνές γεωπολιτικό περιβάλλον και θα μιλήσουμε στους πολίτες γι’ αυτά τα οποία έχουμε κάνει αυτούς τους εννέα μήνες και για τα πολλά περισσότερα που θέλουμε να κάνουμε τα επόμενα τρία χρόνια.



Γι’ αυτό, λοιπόν, φίλες και φίλοι, η κάλπη αυτή έχει την ξεχωριστή της σημασία και γι’ αυτό δεν πρέπει να την αντιμετωπίσουμε με καμία χαλαρότητα.



Θα πρέπει να σιγουρευτούμε ότι θα συσπειρωθούμε, ότι θα πάμε ενωμένοι και αποφασισμένοι για να πετύχουμε το βράδυ της 9ης Ιουνίου μία ακόμα μεγάλη πολιτική νίκη για τη μεγάλη μας πολιτική οικογένεια, την παράταξή μας, το κόμμα μας, τη Νέα Δημοκρατία.

Και θέλω, επίσης, να θυμίσω και κάτι ακόμα, το οποίο έχει ξεχωριστή σημασία: μία από τις μεγάλες μεταρρυθμίσεις που κάναμε αυτούς τους εννέα μήνες ήταν η δυνατότητα της επιστολικής ψήφου, για τους συμπολίτες μας στο εξωτερικό, αλλά και για τους Έλληνες πολίτες. Πολλοί από εσάς μπορεί να μην το γνωρίζετε καν αυτό ακόμα, ότι σήμερα οποιοσδήποτε πολίτης εγγραφεί στην πλατφόρμα του Υπουργείου Εσωτερικών μπορεί να ψηφίσει από το σπίτι του. Η προθεσμία λήγει στις 29 Απριλίου. Έχουν δηλαδή μια εβδομάδα ακόμα, 10 μέρες, για να εγγραφούν στην πλατφόρμα, αυτοί που το θέλουν.

Γιατί αυτό έχει ξεχωριστή σημασία; Πρώτον, για τους συμπολίτες μας στο εξωτερικό. Ήταν πάγιο αίτημα η ομογένεια να έρθει πιο κοντά στην πατρίδα. Εμείς το κάναμε πράξη και δίνουμε τη δυνατότητα, χωρίς να τρέχει κάποιος σε ένα απομακρυσμένο προξενείο, όπως συνέβαινε μέχρι σήμερα, να ψηφίσει από το σπίτι του, με την ασφάλεια της επιστολικής ψήφου.

Έχει σημασία όμως, φίλες και φίλοι, και για τους συμπολίτες μας στην πατρίδα μας. Ηλικιωμένοι, ανάπηροι συμπολίτες μας που έχουν δυσκολία να φτάσουν σε ένα εκλογικό τμήμα, νέα παιδιά τα οποία ξεκινούν τώρα και δουλεύουν σεζόν και μπορεί να μην μπορέσουν να γυρίσουν στον τόπο άσκησης του εκλογικού τους δικαιώματος για να ψηφίσουν, όλοι αυτοί μπορούν να ωφεληθούν από την επιστολική ψήφο. Όποιος λοιπόν ενδιαφέρεται, μέχρι τις 29 Απριλίου μπορεί να γραφτεί και να ψηφίσει επιστολικά. Οι πιο πολλοί, όμως, από εμάς δεν θα ψηφίσουμε επιστολικά, θα ασκήσουμε το εκλογικό μας δικαίωμα την 9η Ιουνίου.

Και να θυμίσω κάτι, το οποίο το λέω πάντα, σε κάθε εκλογή: το πρωί της 9ης Ιουνίου, φίλες και φίλοι, η κάλπη θα είναι άδεια. Άδεια. Πρέπει να γεμίσει με πολλά ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας. Και αυτό για να το πετύχουμε χρειάζομαι τη βοήθεια όλων σας, της καθεμιάς και του καθενός ξεχωριστά, για να δώσουμε και αυτόν τον εκλογικό αγώνα, με αυτοπεποίθηση, με ευπρέπεια.

Αν κάποιοι θέλουν να βουλιάξουν την πολιτική αντιπαράθεση στην τοξικότητα και στη λάσπη, να μην τους ακολουθήσουμε. Το δοκίμασαν και πριν από τις εκλογές του 2023 και είδαμε το αποτέλεσμα. Φαίνεται ότι δεν έμαθαν, όμως, από τα λάθη τους και επαναλαμβάνουν τα ίδια. Ας είναι.

Εμείς θα μιλάμε θετικά, θα μιλάμε για το έργο μας. Θα αναγνωρίζουμε τα προβλήματα. Με αυτοκριτική, θα δεχόμαστε τα σφάλματα τα οποία κάνουμε. Και θα κοιτάμε πάντα μπροστά: για το πώς η πατρίδα μας μπορεί να προοδεύσει. Για το πώς μπορεί να έρθει πιο κοντά στην Ευρώπη. Για το πώς, όταν θα γίνουν οι επόμενες εθνικές εκλογές το 2027, θα πούμε, ναι, η πατρίδα μας πια γίνεται σε όλα τα επίπεδα μια πραγματική ευρωπαϊκή χώρα.

Αυτός είναι ο στόχος. Θα τον πετύχουμε και θα είμαστε οι μεγάλοι νικητές το βράδυ της 9ης Ιουνίου. Σας ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά, καλό αγώνα και με τη νίκη. Καλή Ανάσταση και καλό Πάσχα. Σας ευχαριστώ πολύ".





