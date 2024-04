Αθλητικά

Formula 1: “Περίπατος” Φερστάπεν στην Κίνα (εικόνες)

Ο Ολλανδός πιλότος της Formula 1, πήρε την τέταρτη νίκη του στο φετινό πρωτάθλημα.

Την δεύτερη διαδοχική νίκη του και τέταρτη στους πέντε εφετινούς αγώνες της Φόρμουλα Ένα πανηγύρισε σήμερα (21/4) ο Μαξ Φερστάπεν στο κινεζικό γκραν πρι, το οποίο διεξήχθη στη Σανγκάη, για πρώτη φορά μετά το 2019. Ο τρις παγκόσμιος πρωταθλητής της Red Bull εκκίνησε από την "pole position" και, παρά τις δύο επανεκκινήσεις του αγώνα από ισάριθμα αυτοκίνητα ασφαλείας, έφτασε χωρίς... προβλήματα στην τελική επικράτηση. Δεύτερος τερμάτισε ο Βρετανός Λάντο Νόρις με McLaren, ενώ την τριάδα του βάθρου συμπλήρωσε ο Μεξικανός Σέρχιο Πέρες με τη δεύτερη Red Bull και ακολούθησαν οι Ferrari των Σαρλ Λεκλέρκ και Κάρλος Σάινθ Τζούνιορ.

Ο Φερστάπεν διατήρησε την πρωτοπορία στην εκκίνηση, αλλά ο Φερνάντο Αλόνσο από την εξωτερική στην πρώτη στροφή κατάφερε να περάσει τον Πέρες και να βρεθεί στη δεύτερη θέση. Ο Ολλανδός παγκόσμιος πρωταθλητής άρχισε άμεσα να «ανοίγει» το προβάδισμά του σε σχέση με τους υπόλοιπους, την ώρα που ο Πέρες κατάφερε να προσπεράσει τον Αλόνσο στον 5ο γύρο και να επιστρέψει στη δεύτερη θέση. Από την πλευρά του, ο Νόρις πλησίασε τον Αλόνσο και, εκμεταλλευόμενος και το γεγονός ότι ο Ισπανός «πίεσε» τα ελαστικά του στους πρώτους γύρους, κατάφερε στον 7ο γύρο να περάσει αυτός στην τρίτη θέση, με τον δις παγκόσμιο πρωταθλητή να μπαίνει στα πιτ για να αλλάξει λάστιχα στον 12ο γύρο.

Στον 14ο γύρο μπήκαν για αλλαγή ελαστικών Φερστάπεν και Πέρες, καθώς είχαν διαφορά περίπου 10 δευτερολέπτων μεταξύ τους, και «φόρεσαν» τη σκληρή γόμα. Τότε ο Νόρις «κληρονόμησε» την πρώτη θέση, ενώ ο Ολλανδός βγήκε στην τέταρτη θέση και ο Μεξικανός στην έκτη. Στον 19ο γύρο ο Φερστάπεν προσπέρασε τον Νόρις και επέστρεψε στην πρώτη θέση, ενώ τρίτος ήταν ο Λεκλέρκ, με τους τελευταίους δύο να δείχνουν ότι βρίσκονται σε στρατηγική ενός πιτ στοπ. Λίγο αργότερα, όμως, η μονάδα ισχύος του Βάλτερι Μπότας «παρέδωσε πνεύμα» στη στροφή 11 και οι Λεκλέρκ και Νόρις μπήκαν στα πιτ υπό καθεστώς εικονικού αυτοκινήτου ασφαλείας για αλλαγή ελαστικών. Επειδή, όμως, οι άνθρωποι της πίστας δυσκολεύονταν να απομακρύνουν τη Sauber του Φινλανδού, βγήκε κανονικό αυτοκίνητο ασφαλείας στην πίστα, το οποίο «μηδένισε» τις διαφορές ανάμεσα στα μονοθέσια. Τότε Φερστάπεν και Πέρες μπήκαν εκ νέου για αλλαγή ελαστικών και «φόρεσαν» το άλλο σετ «φρέσκιας» σκληρής γόμας που είχαν στη διάθεσή τους, με τον Ολλανδό να είναι πρώτος και τον Μεξικανό τέταρτος, πίσω από Νόρις και Λεκλέρκ.

Με την επανεκκίνηση του αγώνα ο Κέβιν Μάγκνουσεν χτύπησε την RB του Γιούκι Τσουνόντα, με αποτέλεσμα ο Ιάπωνας να εγκαταλείψει και το αυτοκίνητο ασφαλείας να βγει ξανά στην πίστα. Παράλληλα, ο Λανς Στρολ χτύπησε το πίσω μέρος της RB του Ντάνιελ Ρικιάρντο, με αποτέλεσμα το μονοθέσιο να «σηκωθεί» στον αέρα και τον Αυστραλό να αναφέρει ζημιά στο πάτωμα. Γι' αυτά τα συμβάντα οι αγωνοδίκες επέβαλαν ποινή δέκα δευτερολέπτων στους Μάγκνουσεν και Στρολ, ενώ ο Ρικιάρντο πήρε εντολή να επιστρέψει στα πιτ για να εγκαταλείψει.

Ο Λεκλέρκ έπαιξε γι' αρκετούς γύρους καλή... άμυνα στον Πέρες, κρατώντας πίσω του τον Μεξικανό, αλλά ο «Τσέκο» προσπέρασε τον Μονεγάσκο στον 39ο γύρο και ανέβηκε τρίτος, την ώρα που ο Νόρις βρίσκονταν περίπου 5,5 δευτερόλεπτα μπροστά του. Ο Πέρες άρχισε την... καταδίωξη του Βρετανού, προκειμένου να... αποκαταστήσει το «1-2» της Red Bull, χωρίς, ωστόσο, τελικά να τα καταφέρει. Ο Αλόνσο πήρε τον επιπλέον βαθμό για τον ταχύτερο γύρο στον αγώνα.

Άξιο αναφοράς το γεγονός ότι ο επτάκις παγκόσμιος πρωταθλητής, Λιούις Χάμιλτον, βαθμολογήθηκε, καθώς κατετάγη ένατος, μολονότι είχε εκκινήσει από την 18η θέση.

Επόμενος αγώνας της Φόρμουλα Ένα είναι το γκραν πρι του Μαϊάμι, το οποίο είναι προγραμματισμένο να διεξαχθεί την Κυριακή του Πάσχα, 5 Μαΐου.

