Εγνατία Οδός - Ταχιάος: Η σήραγγα Μαλακάσι Α’ είναι στατικά ασφαλής

Τι έδειξαν για τη στατικότητα, οι έλεγχοι τους οποίους πραγματοποίησαν στο έργο εξειδικευμένοι επιθεωρητές μηχανικοί.

«Στατικά η σήραγγα Μαλακάσι Α στην Εγνατία Οδό στην Κατάρα, δεν έχει κανένα, κανένα πρόβλημα», τόνισε κατηγορηματικά σε δηλώσεις του, ο υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Νίκος Ταχιάος, μετά την σύσκεψη όλων των εμπλεκόμενων φορέων για το ζήτημα, στην Περιφέρεια Ηπείρου.

Ο κ. Ταχιάος, αφού επισήμανε πως το ζήτημα των προβλημάτων στην συγκεκριμένη σήραγγα βγήκε στην δημοσιότητα πριν δύο εβδομάδες, με μία αρχική διατύπωση η οποία έδωσε εσφαλμένη εικόνα στον κόσμο, ανέφερε όλες τις ενέργειες που έγιναν στην κατεύθυνση του εντοπισμού των προβλημάτων.

Όπως διαβεβαίωσε, πραγματοποιήθηκαν αυτοψίες από αρμόδιους και εμπειρογνώμονες – τρίτα πρόσωπα, έγινε συλλογή του υλικού που αφορά την σήραγγα από την αρχή της κατασκευής της και διαπιστώθηκαν κάποια προβλήματα, όχι όμως στατικότητας και ασφάλειας των μετακινήσεων.

«Υπάρχουν κάποια προβλήματα, όχι όμως αυτά τα οποία παρουσιαστήκαν. Τα προβλήματα αφορούν εισροή υδάτων που δεν στράγγισαν καλά κατά την είσοδο μέσα στην σήραγγα. Λόγω των αλάτων που πέφτουν για τον αποχιονισμό, δημιούργηθηκαν προβλήματα αποφλοίωσης. Στατικά δεν έχει κανένα, κανένα πρόβλημα. Δεν υπάρχουν τέτοια προβλήματα, σε σήραγγα που έχει δημιουργηθεί σε συμπαγή βραχώδη τόπο. Υπάρχουν απλώς κάποια προβλήματα, γι' αυτό αποφασίσαμε να γίνει επιθεώρηση της σήραγγας. Ήδη υπάρχει παράκαμψη κυκλοφορίας. Έγινε έλεγχος από εμπειρογνώμονες, τρίτα πρόσωπα, που έκαναν αυτοψία και διαπίστωσαν την ιδία εικόνα. Αποφασίσαμε να κρατήσουμε για λίγες ημέρες την σήραγγα κλειστή, να γίνουν από τον ανάδοχο της συντήρησης κάποιες επεμβάσεις, οι οποίες θα αποτρέψουν το ενδεχόμενο να υπάρξει και η παραμικρή πτώση οποιουδήποτε τμήματος από τα τοιχώματα, να αποκλειστεί αυτό», είπε μεταξύ άλλων ο Νίκος Ταχιάος.

Οι εργασίες στην σήραγγα θα τελειώσουν την επόμενη εβδομάδα, πολύ πιθανόν την Μεγάλη Τετάρτη. Ο υφυπουργός υπογράμμισε πως για την κυβέρνηση, είναι σημαντική η ασφάλεια των μετακινήσεων, το αίσθημα ασφάλειας του κόσμου, ενόψει και των διακοπών του Πάσχα.

Επίσης τόνισε ότι όλες οι σήραγγες της Εγνατίας θα ελεγχθούν και θα ακολουθηθεί η βαριά συντήρηση της οδού, όπως προκύπτει από την σύμβαση. Παράλληλα ανέφερε, πως η ολοκλήρωση του Ε65 θα δώσει άλλη πνοή στην περιοχή και ότι οι αυτοκινητόδρομοι στην χώρα μας είναι έργα ασφάλειας μετακινήσεων.

