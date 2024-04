Πολιτική

ΜΟΕ: Ελληνοτουρκική συνάντηση στην Αθήνα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι αναφέρει το Υπουργείο Εξωτερικών για την επικείμενη συνάντηση αντιπροσωπειών της Ελλάδας και της Τουρκίας, λίγες ημέρες πριν απο την επίσκεψη Μητσοτάκη στην Άγκυρα.

-

Συνάντηση αντιπροσωπειών Ελλάδας και Τουρκίας για τα Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης θα διεξαχθεί τη Δευτέρα 22 Απριλίου στην Αθήνα, στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας.

Όπως ανακοινώθηκε, των δύο αντιπροσωπειών θα ηγούνται ο πρέσβης Θεοχάρης Λαλάκος εκ μέρους της Ελλάδας και ο υφυπουργός Εξωτερικών Μπουράκ Ακτσαπάρ εκ μέρους της Τουρκίας.

Θα μετέχουν, επίσης, ανώτατοι και ανώτεροι αξιωματικοί των Ενόπλων Δυνάμεων και των δύο χωρών.

Υπενθυμίζεται ότι η προηγούμενη συνάντηση για τα Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης, είχε λάβει χώρα στις 13 Νοεμβρίου 2023 στην 'Αγκυρα.

Ειδήσεις σήμερα:

ΗΠΑ: “Φρένο” στο TikTok από την Βουλή των Αντιπροσώπων

Κως - Θάνατος βρέφους: Ενδείξεις σεξουαλικής κακοποίησης, μώλωπες και εκδορές βρέθηκαν στο σώμα του

Μητσοτάκης: επίδομα μητρότητας, ευρωεκλογές και οικονομία στην ανασκόπηση