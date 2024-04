Life

Ευρωεκλογές - Μελέτη: Η βία μέσω διαδικτύου, η καταγγελία και οι αντιδράσεις

"Με λένε πόρνη, φασίστρια, δολοφόνο - Δέχομαι απροκάλυπτη βία", υποστηρίζει μεταξύ άλλων η παρουσιάστρια και υποψήφια ευρωβουλευτής.

Για απροκάλυπτη, χυδαία και ανεξέλεγκτη βία που δέχεται εδώ και μερικές ημέρες κάνει λόγο σε ανάρτησή της η υποψήφια ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Ελεονώρα Μελέτη.

Σε μακροσκελή της ανάρτηση τονίζει πως πριν από περίπου 16 χρόνια διαγνώστηκε «ως θύμα συναισθηματικής και ψυχολογικής κακοποίησης, μέσω λεκτικής και συναισθηματικής βίας, εξαιτίας του συστηματικού διασυρμού της προσωπικότητάς μου».

«Σήμερα η ιστορία επαναλαμβάνεται» σημειώνει χαρακτηριστικά και μιλά για δεκάδες υβριστικά μηνύματα που δέχεται στα social media. «Με λένε πόρνη, φασίστρια, δολοφόνο, ακατάλληλη μάνα και δεκάδες άλλους σεξιστικούς και κακοποιητικούς χαρακτηρισμούς, μου εύχονται καρκίνο, ψόφο».

Η καταγγελία που έχει προκαλέσει σάλο και αντιδράσεις, έρχεται σε μια ημέρα που στιγματίστηκε από το χαστούκι σε βουλευτή της ΝΔ από υποψήφια της ΝΙΚΗΣ και μάλιστα μέσα σε εκκλησία.

Ολόκληρη η ανάρτηση της Ελεονώρας Μελέτη:

«Πριν από 15 -16 χρόνια, διαγνώστηκα ως θύμα χρόνιας συναισθηματικής κ ψυχολογικής κακοποίησης, μέσω λεκτικής κ συναισθηματικής βίας, εξαιτίας του συστηματικού διασυρμού της προσωπικότητας μου.

Χρειάστηκαν πολλά χρόνια, επώδυνης θεραπείας , πείσμα κ πίστη για να μπορέσω να χτίσω ψυχικη ανθεκτικότητα κ να πιστέψω κ πάλι στον εαυτό μου.

Σήμερα η ιστορία επαναλαμβάνεται. Όχι απο τα μίντια. Η παθογένεια εντοπίζεται στα κοινωνικά δίκτυα. Δέχομαι εδώ κ λίγες μέρες χυδαία, ανεξέλεγκτη κ απροκάλυπτη βία με αφορμή την υποψηφιότητα μου για την ευρωβουλή.

Με λένε πορνη, φασιστρια, δολοφόνο, ακατάλληλη μάνα ,κ δεκάδες άλλους σεξιστικους κ κακοποιητικους χαρακτηρισμούς, μου εύχονται καρκίνο, ψόφο κ δεκάδες άλλες ευφάνταστες κατάρες, στο πλαίσιο μιας προπαγάνδας που στόχο έχει μέσα από τη δολοφονία χαρακτήρων να δημιουργήσει εντυπώσεις.

Αυτό το Τέρας της βίας, του μίσους, της κακοποίησης κ της χυδαίας κοινωνικής αθλιότητας, είναι ένας από τους λόγους που με έσπρωξε χρόνια τώρα να ασχοληθώ με τα κοινωνικά ζητήματα, εκφράζοντας τους προβληματισμούς μου μέσα από εκπομπές που σήμερα εργαλειοποιούνται ενώ κάποτε εκθειάζονταν, μέσα από βιβλία που έγιναν best seller, μέσα από τη συμμετοχή μου σε οργανωμένες δράσεις χωρίς κανέναν προσωπικό όφελος, κ τώρα διεκδικώντας να το κάνω κ μέσα από πιο επισήμους φορείς όπως η ευρωβουλή.

Ως θύμα κακοποίησης, κ μάλιστα σε κοινή θέα, με κακοποιητές τόσο αυτούς που επιτίθενται όσο κ εκείνους που το διασκεδάζουν, αλλά κυρίως ως γυναίκα που κατάφερε να βγει από αυτό αλώβητη κ πιο δυνατή, δυναμική, ανθεκτική, αποφασιστική κ άκεραιη, δεν φοβάμαι τίποτα κ κανέναν.

Είμαι εδώ, όρθια, υγιής, με εκείνους που με ξέρουν, να με στηρίζουν κ να μου δίνουν δύναμη, να προχωρήσω παρακάτω βλέποντας μόνο το στόχο.

Το τέρας αυτό, ένα ερμαφρόδιτο αρρωστημένης πατριαρχείας αλλά κ εσωτερικευμενου μισογυνισμού ( δυστυχώς κακοποιητές στη προκειμένη είναι κ αντρες κ γυναίκες) εγώ το κοιτάω στα Μάτια, κ

Είναι το ίδιο που δεν θα σταματήσω ποτέ , με κάθε ευκαιρία να πολεμάω, από όποιο πόστο κ με οποίο μέσο.

Καλή Κυριακή!!! Σε ολους»

