Εορτολόγιο - 22 Απριλίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

Ποιους Αγίους τιμά η Ορθόδοξη Εκκλησία σήμερα. Σε ποιους πρέπει να ευχηθείτε "χρόνια πολλά".

Σήμερα, 22 Απριλίου 2024, σύμφωνα με τον συναξαριστή της Ορθόδοξης Εκκλησίας, τιμάται η μνήμη:

Αποστόλου (Ο΄) Ναθαναήλ

Θεοχάρους και Αποστόλου οσίων των εν Άρτη.

Νεάρχου.

Οσίου Θεοδώρου του Συκεώτου, επισκόπου Αναστασιουπόλεως (†613).

Ανατολή ήλιου: 06 39 - Δύση ήλιου: 20:07





Η Σελήνη είναι 13.3 ημερών





Σήμερα είναι η Παγκόσμια Ημέρα της Γης.





Οι βίοι των Αγίων





Ο βίος του άγιου Ναθαναήλ





Ο άγιος Ναθαναήλ καταγόταν από την Κανά της Γαλιλαίας όπου ο Κύριος πραγματοποίησε το πρώτο του θαύμα. Ήταν στενός φίλος του Αποστόλου Φιλίππου, ο οποίος και του ανήγγειλε την υλοποίηση της προφητείας στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Στη συνέχεια έγινε ένας εκ των 12 Αποστόλων για τον οποίο ο Κύριος έπλεξε το εγκώμιο λέγοντας:« Ιδέ αληθής Ισραηλίτης, εν ω δόλη ουκ έστιν». Μετά την ανάληψη του Κυρίου ο Ναθαναήλ εξετέλεσε και αυτή την ανατεθείσα αποστολή της διάδοσης του Ευαγγελίου.





Ο βίος του όσιου Θεοδώρου





Ο όσιος Θεόδωρος καταγόταν από το χωριό Συκεόν της Γαλατίας και έζησε στα χρόνια του περίφημου αυτοκράτορα Ιουστινιανού. Ήταν καρπός μίας αμαρτωλής σχέσης μεταξύ μίας νεαρής ονόματι Μαρίας και κάποιου βασιλικού ταχυδρόμου ονόματι Κοσμά. Όμως ο πατέρας του γρήγορα τον εγκατέλειψε. Αντίθετα η μητέρα του μετανοηθείσα στάθηκε στο ύψος των περιστάσεων. Αποδείχθηκε συνετή και αφοσιώθηκε με όλη της την ψυχή στην ανατροφή του παιδιού της, ανατρέφοντάς τον «εν παιδεία και νουθεσία Κυρίου». Και ο Θεόδωρος αντάμειψε με τον καλύτερο τρόπο τις μητρικές προσδοκίες. Σε νεαρή ηλικία εκάρη μοναχός και αργότερα χειροτονήθηκε πρεσβύτερος. Για τα πλούσια πνευματικά και διοικητικά του τάλαντα εξελέγη ομόφωνα Επίσκοπος Αναστασιουπόλεως. Από τη θέση αυτή ο Θεόδωρος ξεδίπλωσε όλες τις αρετές πού τον κοσμούσαν, αναδειχθείς σε μέγα διδάσκαλο κλήρου και λαού. Συμβούλευε, νουθετούσε, ενθάρρυνε, βοηθούσε και ευεργετούσε τούς πάντες ανεξαιρέτως. Η φήμη του εξαπλώθηκε γρήγορα, ώστε πολλοί άρχοντες έφθαναν στην έδρα της Επισκοπής του για να λάβουν τις πνευματικές οδηγίες του. Έλαβε δε από τον Πανάγαθο Θεό το χάρισμα να απαλλάσσει από τα ακάθαρτα πνεύματα. Παρέδωσε ειρηνικά την αγία ψυχή του στον ιερώνυμο χορό των Αγίων και Δικαίων της πίστεώς μας.