Ουκρανία: Πλήξαμε ρωσικό καταμαράν στη Σεβαστούπολη

Ποια είναι η, εντελώς διαφορετική οπτική, την οποία παρουσιάζουν οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις για το χτύπημα στην Κριμαία.

Ο ουκρανικός στρατός ανακοίνωσε την Κυριακή ότι έπληξε άμεσα, προκαλώντας ζημιές, πλοίο διάσωσης του ρωσικού Πολεμικού Ναυτικού, το παλαιότερο που συνέχιζε να υπηρετεί σε όλο τον κόσμο, στη Σεβαστούπολη, στη χερσόνησο της Κριμαίας, έδρα του στόλου της Μαύρης Θάλασσας.

Σύμφωνα με τον Ντμίτρο Πλέτεντσουκ, εκπρόσωπο του ουκρανικού ΠΝ, το σκάφος Kommuna χτυπήθηκε ενώ ήταν ελλιμενισμένο στον Κόλπο της Σεβαστούπολης την Κυριακή το πρωί και «είναι σαφές πως πλέον [...] δεν είναι σε θέση να εκτελεί αποστολές».

Οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις ανέφεραν μέσω Telegram ότι πρόκειται για ένα από τα αρχαιότερα πλοία του ρωσικού Πολεμικού Ναυτικού, που καθελκύστηκε το 1913.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, το καταμαράν είχε συμμετάσχει σε αποστολή ανάσυρσης πτωμάτων και ευαίσθητου υλικού όταν ο ουκρανικός στρατός είχε βυθίσει το Moskva, τη ναυαρχίδα του στόλου της Μαύρης Θάλασσας, τον Απρίλιο του 2022.

Ο ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι έχει εξάρει επανειλημμένα τις επιτυχίες του στρατού του στις επιθέσεις εναντίον του ρωσικού στόλου της Μαύρης Θάλασσας, που έχει βάση την Κριμαία, χερσόνησο που προσάρτησε η Ρωσία το 2014.

Κατά τον εκπρόσωπο του ουκρανικού ΠΝ Πλέτεντσουκ, σε ουκρανικές επιχειρήσεις έχει καταστραφεί ή τεθεί εκτός υπηρεσίας περίπου το 1/3 του στόλου αυτού από το ξέσπασμα του πολέμου.

Ο κυβερνήτης της Σεβαστούπολης Μιχαήλ Ραζβαζάγεφ ανέφερε από τη δική του πλευρά την Κυριακή ότι οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις απέκρουσαν πυραυλική επίθεση με στόχο ελλιμενισμένο πλοίο, προσθέτοντας πως συντρίμμια προκάλεσαν μικρής έκτασης πυρκαγιά η οποία διαβεβαίωσε πως κατασβέστηκε άμεσα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

