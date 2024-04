Αθλητικά

Μπακς: Μεγάλη νίκη με τον Αντετοκούνμπο στον...πάγκο

Η ομάδα του Αντετοκούνμπο πέτυχε μεγάλη νίκη, παρά το ότι, ο ίδιος ήταν στον πάγκο.

Με τον Ντέιμιαν Λίλαρντ να κάνει απίθανα πράγματα και να σημειώνει 35 πόντους στο πρώτο ημίχρονο, οι Μπακς επιβλήθηκαν των Πέισερς με 109-94 σε αναμέτρηση για τον α΄ γύρο, και έκαναν το 1-0 στη σειρά. Στον πάγκο της ομάδας έμεινε όπως ήταν αναμενόμενο ο Γιάννης Αντετοκούνμπο εξαιτίας του προβλήματος στη γάμπα.

Χαρακτηριστικό το γεγονός ότι ο Λίλαρντ δεν σκόραρε στο δεύτερο ημίχρονο του αγώνα, όπου ανέλαβαν δράση οι Μπόμπι Πόρτις (15 πόντοι, 11 ριμπάουντ) και Κρις Μίντλετον (23 πόντοι, 10 ριμπάουντ).

Από τότε που ξεκίνησε η εποχή του play-by-play το 1995, κανένας παίκτης δεν σημείωσε ποτέ τόσους πόντους στο πρώτο ημίχρονο χωρίς να σκοράρει στο δεύτερο ημίχρονο σε παιχνίδια τόσο της κανονικής περιόδου όσο και των playoffs. Το προηγούμενο ρεκόρ κατείχε ο Ντέβιν Μπούκερ του Φίνιξ, ο οποίος είχε 31 πόντους στο πρώτο ημίχρονο, αλλά κανέναν στο δεύτερο ημίχρονο σε αγώνα για τα playoffs του πρώτου γύρου του 2022 με τους Νιού Ορλεάνς Πέλικανς.

Επίσης μόνο ο Κέβιν Ντουράντ είχε περισσότερους πόντους σε ημίχρονο αγώνα των playoffs όταν είχε σημειώσει 38 πόντους για τους Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς κόντρα στους Λος Άντζελες Κλίπερς στον πρώτο γύρο των playoffs του 2019.

Σε ό,τι αφορά στους Πέισερς ο Πασκάλ Σιάκαμ έκανε μεγάλο ματς με 36 πόντους και 13 ριμπάουντ ενώ 17 πόντους αλλά με 5/17 σουτ είχε ο Μάιλς Τέρνερ. Στα «χαμηλά» κινήθηκε ο Ταϊρίς Χάλιμπερτον με 9 πόντους, 7 ριμπάουντ και 8 ασίστ.

Στο Λος Άντζελες οι Κλίπερς έκαναν το πρώτο βήμα απέναντι στους Μάβερικς τους οποίους κέρδισαν εύκολα με 109-97. Πρώτος σκόρερ των νικητών, που αγωνίστηκαν χωρίς τον Καγουάι Λέοναρντ, ήταν ο Τζέιμς Χάρντεν με 28 πόντους (8 ασίστ), ενώ 22 πόντους πρόσθεσε ο Πολ Τζορτζ και 20 πόντους με 15 ριμπάουντ ο Ίβιτσα Ζούμπατς.

Για τους Μάβερικς, που εμφανίστηκαν κατώτεροι των περιστάσεων, ο Λούκα Ντόντσιτς είχε 33 πόντους (13 ριμπάουντ, 6 ασίστ) και ο Καϊρί Ίρβινγκ 31 πόντους.

Τέλος συναρπαστικό ματς διεξήχθη στην Οκλαχόμα Σίτι όπου οι Θάντερ επικράτησαν των Πέλικανς με 94-92. Πρώτος σκόρερ των νικητών ήταν ο Σέι Γκίλντζιους-Αλεξάντερ με 28 πόντους με τον Τζέιλεν Γουίλιαμς να έχει 19 πόντους και τον Τσετ Χόλμγκρεν να τελειώνει το ματς με 15 πόντους, 11 ριμπάουντ και 5 μπλοκ.

Για τους Πέλικανς, που παρατάχθηκαν χωρίς τον Ζάιον Ουίλιαμσον, ο Τρέι Μέρφι είχε 21 πόντους, ο Σι Τζέι ΜακΚόλουμ είχε 20 πόντους ενώ 13 πόντους και 20 ριμπάουντ είχε ο Γιόνας Βαλαντσιούνας.

Σε αναμετρήσεις για τον 1ο γύρο των πλέι οφ του NBA, σημειώθηκαν τα εξής αποτελέσματα:

Βοστώνη-Μαϊάμι 114-94

* Η Βοστώνη προηγείται 1-0 στη σειρά.

Κλίπερς-Ντάλας 109-97

* Οι Κλίπερς προηγούνται 1-0 στη σειρά.

Μιλγουόκι-Ιντιάνα 109-94

* Το Μιλγουόκι προηγείται 1-0 στη σειρά.

Οκλαχόμα Σίτι-Νέα Ορλεάνη 94-92

* Η Οκλαχόμα Σίτι προηγείται 1-0 στη σειρά.

