Χανιά: Οδηγός λεωφορείου με το κινητό στο…χέρι (βίντεο)

Νέο περιστατικό με οδηγό λεωφορείου γεμάτο κόσμο να…παίζει με το κινητό ενώ οδηγεί.

Ένα βίντεο με οδηγό του αστικού ΚΤΕΛ στα Χανιά να παίζει με το κινητό του ενώ οδηγεί κατέγραψαν επιβάτες του λεωφορείου και έρχεται σήμερα στην δημοσιότητα.

Το περιστατικό συνέβη το πρωί της Πέμπτης σε δρομολόγιο με ιδιαίτερα μεγάλη ζήτηση. «Για δύο λεπτά περίπου και ενώ οδηγούσε ένα λεωφορείο γεμάτο κόσμο έστελνε άνετος μηνύματα με το κινητό του χασκογελώντας» αναφέρει επιβάτιδα στο zarpanews.gr

Μια εικόνα που σίγουρα πρέπει να προβληματίσει.

