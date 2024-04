Αθλητικά

Άρης - ΑΕΚ: Εισαγγελική έρευνα για δηλώσεις που έγιναν με αφορμή τον αγώνα

Όσα ειπώθηκαν δημοσίως από τον αντιπρόεδρο της ΠΑΕ Ολυμπιακός, Αλέξη Κούγια, για τον αγώνα του Άρη με την ΑΕΚ προκάλεσαν εισαγγελική παρέμβαση.

Εισαγγελική έρευνα προκάλεσαν δηλώσεις που έκανε ο αντιπρόεδρος της ΠΑΕ Ολυμπιακός, Αλέξης Κούγιας, αναφερόμενος στον αγώνα Άρης - ΑΕΚ για τα πλέι οφ της Σούπερ Λίγκ, αλλά και την απάντηση που ακολούθησε από την ΠΑΕ Άρης.

Με εντολή του προϊσταμένου της Εισαγγελικής Πρωτοδικών, Δημήτρης Σμυρνής, ο εισαγγελέας πρωτοδικών, αρμόδιος για θέματα αθλητισμού, Αναστάσιος Κεσίσης, παρήγγειλε τη διενέργεια προανακριτικής εξέτασης για να διερευνηθούν τα όσα καταγγέλθηκαν και από τις δύο πλευρές.

Στο πλαίσιο της ποινικής έρευνας θα εξεταστεί εάν στοιχειοθετούνται αξιόποινες πράξεις που συνδέονται με παράνομο στοιχηματισμό, παραβάσεις του Αθλητικού Νόμου και ό,τι άλλο προκύψει.

Την έρευνα αναμένεται να φέρει εις πέρας η Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Βίας στους Αθλητικούς Χώρους Θεσσαλονίκης και θα κληθούν να καταθέσουν οι δύο πλευρές.

Αναλυτικά όσα είχε δηλώσει ο Αλέξης Κούγιας:

«Δε θα μιλήσω καθόλου για το υπέροχο αυτό παιχνίδι που απολαύσαμε σήμερα. Θέλω να μιλήσω για το παραποδόσφαιρο. Αυτό που έκαναν σήμερα ο Μάντζιος και ο Καρυπίδης δεν είναι αλλοίωση πρωταθλήματος, είναι βάρβαρη προσβολή προς όλους τους φιλάθλους, βάρβαρη προσβολή σε όλες τις μεγάλες και ιστορικές ομάδες που διεκδικούν το πρωτάθλημα, βάρβαρη προσβολή στην ιστορική ομάδα του Αρη.

Ο Αρης δεν είναι Βέροια, ούτε το Μοσχοχώρι, το χωριό του Καρυπίδη. Είναι μεγάλη ομάδα και δεν μπορεί να χρησιμοποιείται για πονηρές ιστορίες. Προσκαλώ τον εισαγγελέα να πάρει την κασέτα του παιχνιδιού (σ.σ. το αποψινό της ομάδας της Θεσσαλονίκης με την ΑΕΚ στο «Κλεάνθης Βικελίδης» όπου η Ενωση επικράτησε 2-1) και συγχρόνως να γίνει έρευνα για τις στοιχηματικές αποδόσεις σε σχέση με την ανατροπή του σκορ. Δεν θέλω να πω τίποτα άλλο».

Η απάντηση της ΠΑΕ Αρης σε επίσημη ανακοίνωσή της:

«Έχουμε κουραστεί να ασχολούμαστε κάθε λίγο και λιγάκι με τον γραφικό Αλέξη.

Απόψε ο δικηγοράκος τόλμησε να πιάσει πάλι στο στόμα του τον ΑΡΗ και θα του κάνουμε τη χάρη να ασχοληθούμε για τελευταία φορά μαζί του.

Λοιπόν, άκου Αλέξη. Είναι προφανές ότι θέλεις να δημιουργήσεις κλίμα ενόψει του αγώνα της Τετάρτης.

Η ΠΑΕ ΑΡΗΣ θέλει να παρέμβει εδώ και τώρα ο εισαγγελέας για να δει τι πραγματικά συμβαίνει επιτέλους στο ελληνικό ποδόσφαιρο τα τελευταία χρόνια. Πραγματικά το θέλουμε.

Θα το αντέξεις, όμως, εσύ και ο εντολέας σου; Θα αντέξετε να μπει ο εισαγγελέας και να τα βγάλει όλα στη φόρα; Να λάμψει η αλήθεια;

Λοιπόν, τελευταία φορά που σου κάνουμε τη χάρη Αλέξη.

Περιμένουμε τον εισαγγελέα...»





