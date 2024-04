Πολιτική

“Το Πρωινό” - Κασσελάκης: Καλά έκανα και διέγραψα τον Παπανώτα (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο Στέφανος Κασσελάκης από την Αστυπάλαια μίλησε μεταξύ άλλων στην εκπομπή του ΑΝΤ1 ''Το πρωινό'' για τις Ευρωεκλογές, την αποπομπή Παπανώτα και τα προβλήματα των νησιών.

-

Στην Αστυπάλαια βρίσκεται ο Στέφανος Κασσελάκης και σήμερα, καθώς λόγω καιρού έχει παραμείνει στο νησί. Από εκεί μίλησε στην εκπομπή του ΑΝΤ1 "Το πρωινό'' μεταξύ άλλων για τις Ευρωεκλογές, την αποπομπή Παπανώτα και τα προβλήματα των νησιών.

Ο Στέφανος Κασσελάκης αναφέρθηκε στην υποψηφιότητα Μπελέρη για τις Ευρωεκλογές. Τόνισε ότι «Σκέφτηκα αυτά τα οποία είπε μια υποψήφια ευρωβουλευτής της ΝΔ ότι έβαλε τον Μπελέρη στο ευρωψηφοδέλτιο για να κόψει ψήφους από την ακροδεξιά.

Ένας βουλευτής από την Δράμα δεν ξέρει αν πρέπει να με προσφωνήσει με το άρθρο “ο” ή “η”.

Αναρωτήθηκε «πώς μπορούν να πείσουν ότι πρέπει να πατάξουμε τον ακροδεξιό και ρατσιστικό λόγο έτσι».

Σχετικά με τον Δημήτρη Παπανώτα είπε «καλά έκανα, ελπίζω να το κάνει και ο κύριος Μητσοτάκης».

Σχετικά με την φωτιά στη Σούδα ο κ. Αποστολάκης ανέφερε ότι έχει επικοινωνήσει με το νοσοκομείο και ότι οι ισχυροί άνεμοι δεν βοηθούν το έργο της κατάσβεσης.

Συνέχισε λέγοντας για τις περιοδείες των πολιτικών αρχηγών και ειδικότερα για τις επισκέψεις τους στα νησιά που αντιμετωπίζουν πρόβλημα με τις μετακινήσεις. «Πρέπει να λιώσει τα παπούτσια και να μπει στην κοινωνία να τους ακούσει χωρίς επικοινωνιολόγους από την Αμερική.

Θα είχε πολύ ενδιαφέρον να δούμε αυτήν την περιοδεία που κάνουμε πόσο θα χρειάζονταν κάποιος να την κάνει με τα συμβατικά μέσα.

Αυτό που κάναμε σε 10 μέρες θα έκανε κάποιος άλλος σε 40 μέρες.

Αυτό είναι ανησυχητικό και για την υγεία»

Ο κ. Αποστολάκης συμπλήρωσε ότι έχουν πολλά προβλήματα τα νησιά σχετικά με την μετακίνηση.

Ερωτηθείς για την επίσκεψή του στην Αστυπάλαια είπε « Ο κόσμος πεθαίνει καθημερινά στα νησιά. Η επίσκεψη μου δεν είχε πολιτική σκοπιμότητα και συνέχισε αναφερόμενος στο ΕΣΥ «καταθέσαμε τροπολογία στο ΕΣΥ η οποία προβλέπει μεταξύ άλλων εκπαίδευση του προσωπικού και αύξηση των αποδοχών τους και η Νέα Δημοκρατία την απέρριψε».

Σχετικά με τις δηλώσεις του κ. Ανδρουλάκη σχετικά με την δική του βάπτιση είπε «ούτε καν ασχολήθηκα».

Ερωτηθείς για τις βλέψεις του για τις Ευρωεκλογές απάντησε «Βλέπω να δημιουργείται ένα κίνημα και ο κόσμος συνειδητοποιεί ότι αυτό που χτίζουμε μπορεί να είναι διαφορετικό απ’ όλους τους τους άλλους. Βλέπει την αλαζονεία της Νέας Δημοκρατίας που νομίζει ότι μόνο αυτή μπορεί να κυβερνήσει. Όλα τα κόμματα χτυπάνε τον ΣΥΡΙΖΑ, το ίδιο έκαναν και επί Αλέξη Τσίπρα» και αναρωτήθηκε «μήπως επειδή είμαστε οι μόνοι καθαροί και δεν χρωστάμε; Γι’ αυτό μας πολεμάνε. »

Ερωτηθείς για το αγαπημένο του νησί απάντηση ότι η Ερμούπολη ήταν αυτό που τον εντυπωσίασε περισσότερο.

Ειδήσεις σήμερα:

Μαρινάκης: Με συμβολισμούς η υποψηφιότητα Μπελέρη

Χαλκιδική: Καρέ - καρέ η επίθεση με φτυάρι στον δημοτικό υπάλληλο (βίντεο)

Σητεία: Η “μαύρη χήρα” του καρδιολόγου καλείται να φύγει από την Κρήτη