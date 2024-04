Πολιτική

Κασσελάκης από Αστυπάλαια: Εμείς είμαστε μαθημένοι στις φουρτούνες... (βίντεο)

Τι είπε σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ, Στέφανος Κασσελάκης.

Στην Αστυπάλαια, την έκτη κατά σειρά στάση της περιοδείας του στα νησιά, θα διανυκτερεύσει ο Στέφανος Κασσελάκης εξαίτιας των καιρικών συνθηκών.

Σε σχετική ανάρτηση του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αναφέρει: «6η στάση Αστυπάλαια. Για σήμερα εδώ θα διανυκτερεύσουμε. Δυστυχώς δε θα μπορέσουμε να συνεχίσουμε την περιοδεία μας προς Χάλκη και Σύμη λόγω των καιρικών συνθηκών».

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ απαντά σε σχόλια περί κρουαζιέρας, ότι «ίσως θα έπρεπε να πάρουμε μαζί μας τους ‘λαλίστατους' δημοσιολογούντες που λοιδορούν ως κρουαζιέρα, τον μοναδικό τρόπο διασύνδεσης των νησιών, για να κατανοήσουν το πραγματικό πρόβλημα». «Εμείς πάλι είμαστε μαθημένοι στις φουρτούνες», τονίζει.

«Από την Κύθνο και τη Σύρο έως την Πάρο, την Νάξο και την Αμοργό ένα είναι το κοινό αίτημα των κατοίκων που ξεχωρίζω: η διασύνδεση των νησιών των Κυκλάδων. Να υπάρχει συγκοινωνία και για εμπόριο, και για υγεία και για τουρισμό», ανέφερε νωρίτερα ο Στέφανος Κασσελάκης σε ανάρτηση του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, που διανύει την τρίτη ημέρα της ναυτικής περιοδείας του και ήδη δύο μέρες τώρα επισκέπτεται τις Κυκλάδες, σημειώνει ότι η περιοδεία αυτή αποσκοπεί στο «να αναδείξουμε τα προβλήματα των συμπολιτών μας και τις προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ, του κόμματος που εμπνεύστηκε και νομοθέτησε το μεταφορικό ισοδύναμο». Σημειώνει ότι «για εμάς η θεσμοθέτηση άγονων γραμμών για τη διασύνδεση των νησιών των Κυκλάδων με εκπτώσεις για τους μόνιμους κατοίκους, με ειδική μέριμνα για τους μήνες του χειμώνα, είναι αναγκαία». Πρσθέτει ότι «δεν μπορεί ένα σύγχρονο ευρωπαϊκό κράτος να αφήνει τους νησιώτες απομονωμένους» και τονίζει: «Είναι και αυτονόητο: η επένδυση στη νησιωτικότητα θα φέρει ανάπτυξη και θα βοηθήσει στην αναγκαία αποκέντρωση της χώρας μας».





