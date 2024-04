Οικονομία

“Daniel” και “Elias” - Μητσοτάκης: Πάνω από 3 δις το κόστος αποκατάστασης των ζημιών (εικόνες)

Για «κοστολογημένο και καλά μελετημένο σχέδιο ανάταξης των βασικών υποδομών της Θεσσαλίας» έκανε λόγο ο πρωθυπουργός από το Μουζάκι

Στην εκδήλωση για την παρουσίαση των έργων αποκατάστασης των ζημιών από τις κακοκαιρίες «Daniel» και «Elias», παρέστη το μεσημέρι ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, στο Δημοτικό Κινηματοθέατρο Μουζακίου.

Στην ομιλία του ευχαρίστησε τα στελέχη «της τοπικής αυτοδιοίκησης Β΄ και Α΄ βαθμού, αλλά και όλους τους πολίτες της Θεσσαλίας, για την υπομονή τους, την καρτερικότητά τους, αλλά και την επιμονή τους να διορθώσουν τις μεγάλες καταστροφές τις οποίες βιώσαμε όλοι μαζί».

Αναφέρθηκε στη μεγάλη σημασία του έργου που όπως είπε είναι πολύ σημαντικό και πολύ ακριβό και στάθηκε ιδιαίτερα στην παράμετρο του κόστους. «Η συνολική αποκατάσταση των ζημιών του "Daniel" και του "Elias" θα ξεπεράσει τα 3 δισεκατομμύρια ευρώ. Από αυτά, τα 1,4 δισεκατομμύρια αφορά μόνο τις οδικές, τις σιδηροδρομικές υποδομές, καθώς και την αποκατάσταση των σχολείων μας. Και θέλω επίσης να τονίσω ότι αυτή η προσπάθεια η οποία έγινε, υπάκουσε σε έναν κεντρικό κανόνα: να μην αισθάνεται κανείς πολίτης της Θεσσαλίας, όσο γεωγραφικά απομονωμένος και αν είναι, ότι δεν έχει τη φροντίδα του κεντρικού κράτους. Γι' αυτό και δεν λογαριάσαμε, σε καμία περίπτωση, τεχνοκρατικές προσεγγίσεις κόστους-ωφέλειας».

Διαβεβαίωσε ότι οι δρόμοι θα ξανακατασκευαστούν καλύτεροι ώστε να καλυφθεί και η πιο δυσπρόσιτη γωνιά της Θεσσαλίας κι έκανε κάποιες σημαντικές επισημάνσεις. «πρώτον, εάν η χώρα δεν βρισκόταν σε καλή δημοσιονομική κατάσταση, αν η οικονομία μας δεν αναπτυσσόταν, αν δεν είχαμε ανακτήσει την επενδυτική βαθμίδα, αν δεν είχε πέσει το κόστος χρηματοδότησης της Ελληνικής Δημοκρατίας, θα ήταν πολύ αμφίβολο αν θα μπορούσαμε από τους εθνικούς πόρους να εξασφαλίσουμε εκείνο το ποσό το οποίο είναι τόσο απαραίτητο να διοχετευθεί στη Θεσσαλία.

Δεύτερη παρατήρηση: οι πόροι του Προϋπολογισμού προφανώς δεν είναι ατελείωτοι. Για να μπορέσουμε να κατευθύνουμε περισσότερους πόρους στη Θεσσαλία, τους στερήσαμε από κάποια άλλα έργα. Αυτό είναι σημαντικό να το γνωρίζετε, όμως η προτεραιοποίηση την οποία δίνουμε στην Θεσσαλία είναι απολύτως απαραίτητη, αν λάβει κανείς υπόψη την έκταση της ζημιάς την οποία υποστήκατε από τον "Daniel".

Και τρίτον, δεν θέλω να ξεχνάμε την ευρωπαϊκή διάσταση αυτών των πόρων».





Αναλυτικά, στην τοποθέτησή του ο πρωθυπουργός ανέφερε:



«Κύριοι Περιφερειάρχες, κύριοι Δήμαρχοι, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι στην κυβέρνηση και στη Βουλή, φίλες και φίλοι, επιτρέψτε μου να ξεκινήσω με κάποιες ευχαριστίες. Πρώτα και πάνω απ΄ όλα, θέλω να ευχαριστήσω όλα τα στελέχη της τοπικής αυτοδιοίκησης Β΄ και Α΄ βαθμού, αλλά και όλους τους πολίτες της Θεσσαλίας, για την υπομονή τους, την καρτερικότητά τους, αλλά και την επιμονή τους να διορθώσουν τις μεγάλες καταστροφές τις οποίες βιώσαμε όλοι μαζί, εσείς πρώτα και πάνω απ΄ όλα, μετά το πέρασμα του "Daniel" και του "Elias".

Και ειδικά για τα στελέχη της τοπικής αυτοδιοίκησης, να σας ευχαριστήσω και για την εξαιρετική συνεργασία την οποία είχατε, και έχετε, με τις κεντρικές υπηρεσίες όχι μόνο του Υπουργείου Υποδομών, αλλά με όλα τα Υπουργεία, με τη Γραμματεία της Κυβέρνησης, διότι η ανάταξη της Θεσσαλίας είναι ένα συνολικό στοίχημα από το οποίο κανείς δεν μπορεί να λείπει.

Θέλω να ευχαριστήσω ειδικά -γιατί σήμερα κάνουμε την παρουσίαση των έργων που αφορούν το Υπουργείο Υποδομών- την ηγεσία του Υπουργείου Υποδομών και τα στελέχη του Υπουργείου Υποδομών, διότι, όπως είδατε, έσκυψαν πάνω στο πρόβλημα με πολύ μεγάλη επιμονή, σε απόλυτη συνεργασία με την τοπική αυτοδιοίκηση, και σας παρουσίασαν σήμερα ένα κοστολογημένο, αλλά και πολύ καλά μελετημένο σχέδιο ανάταξης των βασικών υποδομών της Θεσσαλίας.

Θέλω να ευχαριστήσω, επίσης, την Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών και ειδικά την Πρόεδρό της, την κα Μελίνα Τραυλού, για την ταχύτητα με την οποία ανταποκρίθηκε στο αίτημά μου να συνδράμει η εφοπλιστική κοινότητα στη μεγάλη εθνική προσπάθεια χρηματοδότησης της ανάταξης της Θεσσαλίας. Σε λίγες μέρες συγκεντρώθηκε το όχι ευκαταφρόνητο ποσό των 50 εκατομμυρίων, ένα σημαντικό κομμάτι του οποίου, όπως είδατε, κατευθύνεται σε άμεσες παρεμβάσεις, οι οποίες θα γίνουν όχι απλά για να βελτιωθούν αλλά να ενισχυθούν ουσιαστικά οι υποδομές των πολλών σχολείων τα οποία επλήγησαν από την κακοκαιρία.

Το έργο το οποίο σας παρουσιάστηκε σήμερα -και θέλαμε ακριβώς να κάνουμε αυτή τη δημόσια εκδήλωση, διότι έχει δίκιο ο Χρήστος να μιλάει για λογοδοσία- είναι ένα έργο πολύ σημαντικό και πολύ ακριβό.

Θέλω να σταθώ λίγο στην παράμετρο του κόστους. Η συνολική αποκατάσταση των ζημιών του "Daniel" και του "Elias" θα ξεπεράσει τα 3 δισεκατομμύρια ευρώ. Από αυτά, τα 1,4 δισεκατομμύρια αφορά μόνο τις οδικές, τις σιδηροδρομικές υποδομές, καθώς και την αποκατάσταση των σχολείων μας.

Και θέλω επίσης να τονίσω ότι αυτή η προσπάθεια η οποία έγινε, υπάκουσε σε έναν κεντρικό κανόνα: να μην αισθάνεται κανείς πολίτης της Θεσσαλίας, όσο γεωγραφικά απομονωμένος και αν είναι, ότι δεν έχει τη φροντίδα του κεντρικού κράτους. Γι' αυτό και δεν λογαριάσαμε, σε καμία περίπτωση, τεχνοκρατικές προσεγγίσεις κόστους-ωφέλειας.

Οι δρόμοι θα ξανακατασκευαστούν καλύτεροι, ώστε να καλυφθεί και η πιο δυσπρόσιτη γωνιά της Θεσσαλίας. Αυτή ήταν η κατεύθυνση την οποία δώσαμε. Είτε μιλάμε για τα χωριά, τα ορεινά χωριά των Τρικάλων, είτε μιλάμε για την ορεινή Αργιθέα, είτε μιλάμε για τα πιο απομονωμένα χωριά του Πηλίου, το οδικό δίκτυο θα κατασκευαστεί και θα κατασκευαστεί ανθεκτικότερο από ό,τι στο παρελθόν.

Διότι αν κάτι μάθαμε από το πέρασμα του "Ιανού", ήταν ότι όταν ξανακατασκευάζουμε υποδομές οι οποίες κατεστράφησαν με σύγχρονες προδιαγραφές, αυτές μπορούν πράγματι να αντέχουν και θεομηνίες της έντασης του "Daniel". Και οι ίδιες προδιαγραφές θα χρησιμοποιηθούν και για την αποκατάσταση των σημαντικών έργων υποδομής, τα οποία σας παρουσιάστηκαν σήμερα.

Είτε μιλάμε για δρόμους, είτε μιλάμε για γέφυρες, είτε μιλάμε για τον σιδηρόδρομο, που νομίζω ότι πήρατε μια γεύση για την έκταση των ζημιών τις οποίες καλούμαστε να διαχειριστούμε. Έχει γίνει ήδη η προσωρινή ανάταξη του δικτύου και ως τα τέλη του 2025 όλο το σιδηροδρομικό δίκτυο θα παραδοθεί σε μια κατάσταση καλύτερη, όπως είπα, και ανθεκτικότερη από ό,τι ήταν πριν.

1,4 δισεκατομμύρια ευρώ, λοιπόν, από τα οποία τα 600 εκατομμύρια προέρχονται από πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης. Τα υπόλοιπα είναι πόροι του ΕΣΠΑ αλλά και του Κρατικού Προϋπολογισμού.

Και θα ήθελα εδώ να κάνω δύο επισημάνσεις: πρώτον, εάν η χώρα δεν βρισκόταν σε καλή δημοσιονομική κατάσταση, αν η οικονομία μας δεν αναπτυσσόταν, αν δεν είχαμε ανακτήσει την επενδυτική βαθμίδα, αν δεν είχε πέσει το κόστος χρηματοδότησης της Ελληνικής Δημοκρατίας, θα ήταν πολύ αμφίβολο αν θα μπορούσαμε από τους εθνικούς πόρους να εξασφαλίσουμε εκείνο το ποσό το οποίο είναι τόσο απαραίτητο να διοχετευθεί στη Θεσσαλία.

Δεύτερη παρατήρηση: οι πόροι του Προϋπολογισμού προφανώς δεν είναι ατελείωτοι. Για να μπορέσουμε να κατευθύνουμε περισσότερους πόρους στη Θεσσαλία, τους στερήσαμε από κάποια άλλα έργα. Αυτό είναι σημαντικό να το γνωρίζετε, όμως η προτεραιοποίηση την οποία δίνουμε στην Θεσσαλία είναι απολύτως απαραίτητη, αν λάβει κανείς υπόψη την έκταση της ζημιάς την οποία υποστήκατε από τον "Daniel".

Και τρίτον, δεν θέλω να ξεχνάμε την ευρωπαϊκή διάσταση αυτών των πόρων. Ως προς το Ταμείο Ανάκαμψης, θα ξαναπώ ότι αυτό είναι ένα πρόσθετο χρηματοδοτικό εργαλείο, το οποίο η κυβέρνησή μας το διαπραγματεύτηκε και το αποτύπωμα του οποίου φαίνεται ήδη σε ολόκληρη την επικράτεια. Αλλά καταφέραμε μέσα από μία νέα επαναδιαπραγμάτευση του Ταμείου Ανάκαμψης να διοχετεύσουμε πόρους από το Ταμείο Ανάκαμψης στην αποκατάσταση της Θεσσαλίας. Δεν ήταν εύκολο. Καταφέραμε και το πετύχαμε. Όπως αξιοποιήσαμε και πόρους του προηγούμενου ΕΣΠΑ, για ζητήματα που έχουν να κάνουν με αποζημιώσεις και κρατική αρωγή.

Όλα αυτά τα λέω γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε τη σημασία του αποτυπώματος της Ευρώπης, όχι μόνο στην αντιμετώπιση τέτοιων φυσικών καταστροφών αλλά συνολικά στη χρηματοδότηση πολύ μεγάλων έργων υποδομής, τα οποία αλλάζουν την όψη της Ελλάδας. Είναι ίσως η καλύτερη απάντηση σε όσους ισχυρίζονται ότι οι ευρωεκλογές είναι μια βαρετή διαδικασία, η οποία δεν αφορά τους πολίτες. Αυτά τα οποία συμβαίνουν στην Ευρώπη μάς αφορούν, σας αφορούν όλους πάρα πολύ. Και νομίζω ότι η χρηματοδότηση αυτών των έργων είναι η καλύτερη απόδειξη των όσων λέω.

Όπως, βέβαια, ευρωπαϊκή χρηματοδότηση είχαμε και για ένα άλλο πάρα πολύ σημαντικό έργο. Αισθάνθηκα, πρέπει να σας πω, μεγάλη συγκίνηση σήμερα γιατί έτυχε σε εμένα. Και το λέω το "έτυχε σε εμένα", γιατί ξέρετε τα μεγάλα έργα υποδομής είναι μερικές φορές λίγο "αχάριστα", άλλος μπορεί να τα σχεδιάζει, άλλος μπορεί να τα υλοποιεί, άλλος μπορεί να τα εγκαινιάζει.

Εδώ, όμως, για τον Ε65, ο οποίος παραδίδεται σήμερα στην κυκλοφορία, ένα αίτημα δεκαετιών της Δυτικής Θεσσαλίας, για γρήγορες και ασφαλείς μετακινήσεις προς τη Στερεά Ελλάδα και προς την Αθήνα, πιστεύω ότι έχουμε κάθε λόγο ως κυβέρνηση να είμαστε υπερήφανοι.

Θα ξαναπώ αυτό το οποίο είπα και στην παρουσίαση η οποία έγινε στην Ξυνιάδα πριν από δύο ώρες: ένα έργο το οποίο ήταν τελείως κολλημένο στα γρανάζια της ευρωπαϊκής γραφειοκρατίας, χωρίς ουσιαστική χρηματοδότηση, καταφέραμε και το ξεκολλήσαμε.

Παραδίδουμε σήμερα το νότιο τμήμα αλλά και το τμήμα από τα Τρίκαλα προς την Καλαμπάκα, 135 χιλιόμετρα ενός ενιαίου αυτοκινητοδρόμου, και ακολουθεί βέβαια, εντός των επόμενων δύο ετών, και η πλήρης ολοκλήρωση του δρόμου, έτσι ώστε να συνδεθεί και η Θεσσαλία με την Κεντρική Μακεδονία και να μπορέσει ο Ε65 πια να είναι ένα έργο το οποίο θα έχει ολοκληρωθεί όπως ακριβώς είχε σχεδιαστεί.

Κάποιες παρατηρήσεις ακόμα γενικότερες σχετικά με το μέλλον της Θεσσαλίας. Σήμερα, αγαπητέ μου κ. Περιφερειάρχα, δεν μιλήσαμε για τα υπόλοιπα ζητήματα, αλλά έχουμε μιλήσει πολλές φορές γι' αυτά. Για τα ζητήματα των αποζημιώσεων, όπου ξέρω ότι μπορεί να υπάρχουν ακόμα κάποιες καθυστερήσεις. Κάνουμε το καλύτερο το οποίο μπορούμε για να κινηθούμε όσο γρηγορότερα γίνεται στα ζητήματα της κρατικής αρωγής.

Για τον τρόπο με τον οποίο θα διαχειριστούμε τα ύδατα της Θεσσαλίας, ψηφίζεται στη Βουλή ο Οργανισμός Διαχείρισης Υδάτων Θεσσαλίας, μία πάρα πολύ σημαντική μεταρρύθμιση, η οποία επιτέλους θα ενοποιήσει σε ένα επίπεδο ένα πρόβλημα το οποίο απαιτεί μια συνολική ματιά. Δεν μπορεί μονίμως να είναι αντικείμενο των όποιων τοπικών πιέσεων ή τοπικών προτεραιοτήτων τα ζητήματα των μεγάλων αντιπλημμυρικών έργων τα οποία πρέπει να γίνουν και τα οποία χρειάζονται και αυτά τη δική τους ξεχωριστή χρηματοδότηση.

Όλα αυτά είναι ζητήματα τα οποία προφανώς και εξακολουθούν να μας απασχολούν και απασχολούν και εμένα προσωπικά, γιατί θα μείνω συνεπής στη δέσμευση την οποία σας έδωσα λίγες μέρες μετά τον "Daniel": ότι η αποκατάσταση της Θεσσαλίας είναι ένα έργο εθνικής εμβέλειας, το οποίο απαιτεί και προτεραιοποίηση πόρων αλλά και ενασχόληση όλων των Υπουργείων, και προφανώς και του Γραφείου του Πρωθυπουργού.

Επιτρέψτε μου να κλείσω με κάποιες αναφορές στα ζητήματα της Πολιτικής Προστασίας, διότι είχαμε πριν από λίγες μέρες μία μικρή δοκιμασία. Έπεσε αρκετό νερό, όπως το γνωρίζετε πολύ καλά, αλλά θέλω να εκφράσω την ικανοποίησή μου για το γεγονός ότι το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, η Περιφέρεια, οι Δήμοι συνεργαστήκατε πολύ καλά, με αποτέλεσμα ουσιαστικά να μπορέσουμε να διαχειριστούμε αυτήν την καταιγίδα χωρίς καμία ουσιαστικά αρνητική επίπτωση.

Και νομίζω ότι αυτό πρέπει να είναι το μοντέλο της συνεργασίας από εδώ και στο εξής. Η Πολιτική Προστασία είναι κάτι το οποίο μας αφορά όλους, από τον κάθε πολίτη ο οποίος θα μεριμνήσει, παραδείγματος χάρη, για να είναι το οικόπεδό του καθαρό ενόψει της αντιπυρικής περιόδου, τον Δήμο ο οποίος θα καθαρίσει τα φρεάτιά του, την Περιφέρεια η οποία θα πρέπει να κάνει τις απαραίτητες διανοίξεις στα ρέματα και το κεντρικό κράτος, προφανώς, το οποίο έχει τον σχεδιασμό αλλά και την υλοποίηση των μεγάλων αντιπλημμυρικών έργων, τα οποία σε κάθε περίπτωση πρέπει να γίνουν.

Η κλιματική κρίση είναι μία πραγματικότητα. Θα είδατε και εσείς, και να κλείσω με αυτό, τις εικόνες από το Ντουμπάι. Προσέξτε τώρα, ίσως η πιο πλούσια πόλη στον κόσμο δέχθηκε -αξίζει να το σημειώσουμε αυτό- το ένα τρίτο, ένα τέταρτο της βροχής που δέχθηκε η Θεσσαλία. Απλά για να έχουμε μια εικόνα τι έγινε στον "Daniel". Είδατε τις εικόνες στο Ντουμπάι, μία πλημμυρισμένη πόλη.

Ξέρουμε ότι πια έχουμε να αντιμετωπίσουμε μία άλλη πραγματικότητα. Δεν είναι άλλοθι αυτό για να μην κάνουμε το κάτι παραπάνω. Απλά αναγνωρίζουμε ότι η κλιματική κρίση είναι μαζί μας και ότι η πρόληψη πολλές φορές στοιχίζει λιγότερα απ' ό,τι η αποκατάσταση. Αυτό είναι κάτι το οποίο αφορά και τα αντιπλημμυρικά έργα, αφορά προφανώς και τα έργα της προστασίας ενόψει των δασικών πυρκαγιών.

Και να κλείσω με μία πιο αισιόδοξη νότα, αν και σήμερα μπορώ να διακρίνω για πρώτη φορά μία συγκρατημένη -κι έτσι πρέπει να είναι- αισιοδοξία, για να αναφερθώ σε κάτι το οποίο είπε ο Περιφερειάρχης της Στερεάς Ελλάδας, ο Φάνης Σπανός, κάνοντας μία αναφορά στο πώς δοκιμάστηκε η Βόρεια Εύβοια από τις καταστροφικές πυρκαγιές του 2021.

Και εκεί είπαμε ότι δεν θα εγκαταλείψουμε την περιοχή. Τη στηρίξαμε, εξακολουθούμε να τη στηρίζουμε και ήδη η Βόρεια Εύβοια πατάει καλύτερα στα πόδια της, χωρίς να σημαίνει ότι δεν υπάρχουν ακόμα μεγάλες προτεραιότητες, όπως ο βόρειος άξονας, ο οποίος θα γίνει, γιατί αποτελεί προσωπική μας δέσμευση ότι το σημαντικό έργο αυτό θα υλοποιηθεί.

Με πολλή δουλειά, με τη συνεργασία όλων σας, χωρίς να κοιτάμε κόμματα και χρώματα και ταμπέλες, το εθνικό στοίχημα της ανάταξης της Θεσσαλίας να είστε σίγουρες και σίγουροι ότι όλοι μαζί θα το κερδίσουμε.

Σας εύχομαι καλή Ανάσταση, καλό Πάσχα και στο επανιδείν».

