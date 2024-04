Κοινωνία

Αττική: “Μπλακ άουτ” σε πολλές περιοχές στα νότια

Ποιες περιοχές της Αθήνας και του Πειραιά βυθίστηκαν στο σκοτάδι. Ποιες οι εκτιμήσεις για το χρόνο αποκατάστασης.

Διακοπή ηλεκτροδότησης πολύ μεγάλης έκτασης σημιεώθηκε τη νύχτα της Τρίτης 23 προς Τετάρτη 24 Απριλίου, σε νότιες περιοχές της Αττικής.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ βυθίστηκαν στο σκοτάδι μεγάλα τμήματα της Καλλιθέας, καθώς επίσης και του Μοσχάτου και του Νέου Φαλήρου, δηλαδή των βορειοανατολικών περιοχών του Πειραιά.

Άγνωστο παραμένει το αν η διακοπή ρεύματος οφειλόταν σε υπερφόρτωση του δικτύου ηλεκτροδότησης πέρα από την φέρουσα ικανότητά του, ή αν είχε μεσολαβήσει άλλος αιφνίδιος παράγοντας όπως π.χ. κάποιο ατύχημα στο δίκτυο ή κάποια έλλειψη συντήρησης.

Οι κάτοικοι προσάθησαν επανειλημμένα να επικοινωνήσουν τηλεφωνικά με το δημόσιο διανομέα ενέργειας, ωστόσο αυτό λόγω της υπερφόρτωσης των γραμμών δεν ήταν πάντα εφικτό. Έτσι οι περισσότεροι δεν είχαν ολοκληρωμένη ενημέρωση, ούτε για την αιτία της διακοπής, ούτε για τον αναμενόμενο χρόνο αποκατάστασης της ηλεκτροδότησης.

Εντέλει περίπου από τις 23.30 η ροή του δικτύου άρχισε να αποκαθίσταται σταδιακά.

