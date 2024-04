Life

“The 2Night Show” – Χρήστος Άρχος: Τα παιδικά όνειρα, οι σπουδές ψυχολογίας και οι προβλέψεις της χρονιάς (βίντεο)

Τι μοιράστηκε με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου και τους τηλεθεατές του ΑΝΤ1 για διάφορα θέματα, ο γνωστός αστρολόγος.

Τον αστρολόγο Χρήστο Άρχο υποδέχτηκε ο Γρηγόρης Αρναούτογλου την Τρίτη το βράδυ στο «The 2Night Show» και μίλησαν τόσο για την αστρολογία σε γενικό πλαίσιο, όσο και για τις καταστάσεις που πρέπει να αποφεύγει ένας αστρολόγος.

Ο Χρήστος Άρχος μίλησε και για το πώς αποφάσισε να γίνει αστρολόγος. «Οι γονείς ήθελαν να γίνω αρχιτέκτονας. Ήταν η επιθυμία του πατέρα μου. Από πολύ νωρίς είχα αποφασίσει να πάρω το δρόμο της αστρολογίας. Ξαφνικά στα 5-6 νόμιζα ότι έλεγα τα ζώδια στην τηλεόραση. Πέντε χρονών, ενώ άλλα παιδιά φαντάζονται να γίνουν αστροναύτες, εγώ φανταζόμουν ότι ήμουν στην τηλεόραση και έλεγα τα ζώδια. Το 1995 πήγα στη Σάμο και δεν ήξερα άνθρωπο, και παίρνω ένα περιοδικό για να περάσει η ώρα, αστρονομίας νόμιζα, γιατί ο πατέρας μου ήταν πολύ των επιστημών, και γύρισα ξαφνικά με αστρολογικό περιοδικό. Στα κρυφά βέβαια τα πρώτα χρόνια. Μετά έκανα όταν μεγάλωσα σπουδές Ψυχολογίας, τώρα κάνω το διδακτορικό».

Μιλώντας σε γενικότερο πλαίσιο για την αστρολογία και το αν τελικά είναι επιστήμη, ο ίδιος επισημαίνει ότι «Ένας αστρολόγος πρέπει να ξέρει τουλάχιστον ψυχολογία, κοινωνιολογία και βασικά μαθηματικά για να μπορούμε να κατανοήσουμε τον άνθρωπο. Ωραία είναι τα ζώδια αλλά όταν έχουμε μία δύναμη, η οποία πολλές φορές μπορεί να είναι ναρκισσιστική, υπάρχει ένα σύνδρομο του Θεού. Λέει ο άλλος ότι ξέρει τα άστρα, ξέρει το μέλλον. Αυτό είναι κάτι που πολλές φορές πουλάνε οι αστρολόγοι και δεν πρέπει. Στην πραγματικότητα και ο αστρολόγος έχει ανασφάλειες, ερωτήματα για τη ζωή, κι εμείς ψαχνόμαστε. Όταν έρχεται κάποιος και θέλει να συμβουλευτεί έναν αστρολόγο, πολλές φορές νιώθουμε αυτή τη δύναμη, η οποία είναι διεγερτική πολλές φορές και εκεί μπορεί να χαθεί το παιχνίδι».

Σημείωσε μάλιστα, σχετικά με όσους δεν πιστεύουν στα ζώδια, πως «Αν ένας άνθρωπος θέλει μια επιστημονική αστρολογία, που θέλει πείραμα, μέθοδο, αποτελεσματικότητα μέσω ενός πειράματος, δεν μπορεί να το προσφέρει η Αστρολογία. Για αυτό πολλές φορές όταν λέμε ότι είναι επιστήμη, είναι μία πολύ soft επιστήμη. Δεν μπορεί να έχει πείραμα, επαναληψιμότητα, επαληθευσιμότητα, μέθοδο. Οπότε ο άνθρωπος που θέλει να πατάει στα πόδια του και να είναι πολύ κοντά στις μαθηματικές μοντέρνες επιστήμες, προφανώς δεν θα πιστέψει στην Αστρολογία, ό,τι κι αν του πω».

Επιπλέον περιέγραψε τι είναι αυτό που συνήθως αναζητούν οι άνθρωποι λέγοντας ότι «Ψάχνουν δυο πράγματα. Την αγάπη και την οικονομική άνεση. Πολλές φορές όμως ψάχνουν τον έρωτα σε λάθος δρόμους. Σε ανθρώπους που δεν μας πιστεύουν, που μας ακυρώνουν, που μας υποβαθμίζουν, που οι επιλογές μας υποβαθμίζουν εμάς τους ίδιους και έτσι πολλές φορές, ουσιαστικά, διαλέγουμε ανθρώπους όχι γιατί τους αγαπάμε αλλά γιατί μας υπενθυμίζουν πόσο λίγο αγαπάμε εμάς τους ίδιους» σημείωσε χαρακτηριστικά.

Σε άλλο σημείο, περιγράφοντας ένα περιστατικό μιας πελάτισσάς του που ήθελε να επανασυνδεθεί με τη σχέση της, έδωσε χρήματα για να δέσει τη σχέση της και ζήτησε την επιβεβαίωση του ως αστρολόγος, ο Χρήστος Άρχος τόνισε: «Αυτή η γυναίκα πίστευε ότι θα γίνει επανασύνδεση. Τα λεφτά πήγαν τζάμπα αλλά θα μάθεις με τον εύκολο δρόμο ή τον δύσκολο. Για αυτό πολλές φορές τρώμε κι εμείς (σ.σ. αστρολόγοι) την κατακραυγή, γιατί υπάρχει κόσμος που είναι απροστάτευτος και πολλές φορές υπάρχει ένα δίκτυο το οποίο δημιουργεί τέτοιο θέματα».

Τέλος για τη χρονιά που διανύουμε, ο γνωστός αστρολόγος είπε πως «Το 2024 είναι μια χρονιά, η οποία είναι λίγο πριν έρθει η πολύ μεγαλύτερη ένταση του 2025-2026. Έχουμε μία περίοδο με πράγματα που πρέπει να διαχειριστούμε. Το 2024 είναι λυτρωτικό, γιατί αρκετός κόσμος βλέπει τι θέλει να κάνει πραγματικά στη ζωή του, οπότε μας βοηθά σε αυτό το κομμάτι. Να πάρουμε πληροφορίες, να μπορέσουμε να καταλάβουμε τι γίνεται», σημείωσε μεταξύ άλλων ο Χρήστος Άρχος.

