Λονδίνο: αφηνιασμένα άλογα έσπειραν τον πανικό στους δρόμους της πόλης (βίντεο)

Σαστισμένοι οι κάτοικοι, έβλεπαν τα άλογα να τρέχουν στο κέντρο της πόλης, προκαλώντας ζημιές και τραυματίζοντας κόσμο.

Άλογα του βρετανικού στρατού διέφυγαν σήμερα το πρωί και προκάλεσαν αναστάτωση στο κέντρο του Λονδίνου, τραυματίζοντας τουλάχιστον τέσσερις ανθρώπους, πέφτοντας επάνω σε οχήματα και προκαλώντας την έκπληξη των περαστικών, πριν τεθούν υπό έλεγχο.

Σε θεαματικές φωτογραφίες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης εικονίζονται δύο ζώα, το ένα λευκό και γεμάτο αίματα και το άλλο μαύρο, να καλπάζουν σε μια λεωφόρο, προσπερνώντας ένα σκούτερ και μοιάζοντας κάποια στιγμή να πέφτουν επάνω σε ένα ταξί, αφού πέρασαν με κόκκινο μια διασταύρωση.

«Άλογα του στρατού διέφυγαν στη διάρκεια άσκησης ρουτίνας σήμερα το πρωί», επιβεβαίωσε εκπρόσωπος του στρατού.

«Όλα τα άλογα πιάστηκαν και επιστράφηκαν στο στρατόπεδο. Αριθμός προσωπικού και αλόγων τραυματίσθηκαν και λαμβάνουν την κατάλληλη ιατρική και κτηνιατρική φροντίδα», πρόσθεσε.

Η υπηρεσία ασθενοφόρων διευκρίνισε ότι επενέβη γύρω στις 08:25 (τοπική ώρα, 10:25 ώρα Ελλάδας) για να βοηθήσει ένα πρόσωπο που έπεσε από άλογο κοντά στα ανάκτορα του Μπάκιγχαμ, συνοικία στην οποία βρίσκονται οι στάβλοι στρατιωτικών συνταγμάτων και όπου το θέαμα των έφιππων περιπολιών είναι συνηθισμένο.

Ασθενοφόρα εστάλησαν σε τρία διαφορετικά σημεία και μετέφεραν στο νοσοκομείο τέσσερις ανθρώπους. Τα βρετανικά μέσα ενημέρωσης έκαναν λόγο για έως πέντε άλογα και επικαλέσθηκαν αυτόπτες μάρτυρες σύμφωνα με τους οποίους έσπασαν οι υαλοπίνακες ενός ταξί και ενός λεωφορείου.

