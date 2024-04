Πολιτική

ΑΔΑΕ: Ο κ. Ανδρουλάκης θα ενημερωθεί άμεσα για τους λόγους της παρακολούθησής του

Τι αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Ανεξάρτητη Αρχή για την πρόθεσή της να συμμορφωθεί με την πρόσφατη δικαστική απόφαση.

Τα επόμενα βήματά της για την πλήρη συμμόρφωση με την απόφαση του ΣτΕ αποφάσισε η Ολομέλεια της Αρχής Διασφάλισης Απορρήτου Επικοινωνιών (ΑΔΑΕ), σχετικά με το αίτημα του Νίκου Ανδρουλάκη για ενημέρωση του από την ΕΥΠ για τους λόγους για τους οποίους ήταν υπό παρακολούθηση.

Υπενθυμίζεται ότι η Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας είχε κρίνει ομόφωνα αντισυνταγματικό τον νόμο του 2021 ο οποίος εφαρμόστηκε στην υπόθεση παρακολουθήσεων του προέδρου του ΠΑΣΟΚ Νίκου Ανδρουλάκη, και ο οποίος απαγόρευε την ενημέρωση του. Το Ανώτατο Δικαστήριο, με ομόφωνη απόφαση της Oλομέλειας έκρινε ότι είναι υπέρμετρο το μέτρο της καθολικής απαγόρευσης ενημέρωσης όσων θίγονται τα δικαιώματά τους από παρακολουθήσεις, έστω κι αν η επίκληση είναι λόγοι εθνικής ασφάλειας και ως εκ τούτου κρίθηκαν οι συγκεκριμένες διατάξεις ανίσχυρες και αντισυνταγματικές.

Στην ανακοίνωσή της η ΑΔΑΕ αναφέρει:

«Κατά τη σημερινή της συνεδρίαση, η Ολομέλεια της Αρχής Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών (ΑΔΑΕ) αποφάσισε σχετικά με τα βήματα που θα γίνουν με σκοπό την πλήρη συμμόρφωση προς την Απόφαση 465/2024 της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας που αφορά αίτηση ακυρώσεως του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ Ν. Ανδρουλάκη».

