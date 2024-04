Κοινωνία

“Ελευθέριος Βενιζέλος”: Αναγκαστική προσγείωση στο αεροδρόμιο

Ποια η αιτία για την οποία το αεροσκάφος επέστρεψε στην Αθήνα, λίγο μετά από την απογείωσή του. Ποιο δρομολόγιο εκτελούσε.

Αεροσκάφος πραγματοποίησε αναγκαστική προσγείωση στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος των Αθηνών αργά το μεσημέρι της Τετάρτης 24.04, καθώς σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, πτηνά εισχώρησαν στους κινητήρες του.

Πρόκειται για αεροσκάφος τύπου Boeing 737, το οποίο λίγο πριν και συγκεκριμένα 15.20, είχε απογειωθεί από το ίδιο αεροδρόμιο με σκοπό να εκτελέσει την πτήση υπ’ αριθμόν TO3521 της αεροπορικής εταιρίας Transavia, με προορισμό τον αερολιμένα «Ορλί» του Παρισιού.

Θύματα, τραυματισμοί και σοβαρές ζημιές, μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί.

