“Ελευθέριος Βενιζέλος”: Πάρκαραν, τους μπλόκαρε το κεντρικό κλείδωμα και τους “άδειαζε” το αυτοκίνητο

Ποια μέθοδο ακολουθούσε για να ανοίγει τα αυτοκίνητα γεμάτα με ψώνια. Πώς τον εντόπισε η Αστυνομία.

Συνελήφθη, στο πλαίσιο του αυτοφώρου, τις απογευματινές ώρες της Παρασκευής 19.04 στην περιοχή της Κυψέλης από αστυνομικούς του Τμήματος Ασφαλείας της Διεύθυνσης Αστυνόμευσης Αερολιμένα Αθηνών 63χρονος μετανάστης, για διακεκριμένες κλοπές κατ’ εξακολούθηση, παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων και στέρηση άδειας ικανότητας οδήγησης.

Ειδικότερα, ο κατηγορούμενος φέρεται τις μεσημβρινές ώρες της Πέμπτης 18.04 να αφαίρεσε από όχημα, το οποίο ήταν σταθμευμένο στο εμπορικό πάρκο του αερολιμένα Αθηνών, χρηματικό ποσό και ρουχισμό.

Η προανακριτική έρευνα αναφέρει ότι ο κατηγορούμενος πλησίαζε τα αυτοκίνητα–στόχους του και ότι τη στιγμή που οι οδηγοί εξέρχονταν από αυτά, έθετε σε λειτουργία μηχανήματα παρεμβολής συχνοτήτων, εμποδίζοντας το κλείδωμα τους.

Αφού οι οδηγοί απομακρύνονταν από τα αυτοκίνητά τους, ο 63χρονος αποκτούσε πρόσβαση στο εσωτερικό τους και αφαιρούσε διάφορα αντικείμενα.

Μετά από έρευνα στην κατοικία του στην περιοχή της Κυψέλης βρέθηκαν μεταξύ άλλων και κατασχέθηκαν:

3 μηχανήματα παρεμβολής συχνοτήτων,

το χρηματικό ποσό των 5.450 ευρώ, 1.334 δολαρίων Η.Π.Α., 20 δολαρίων Αυστραλίας, 130 Γερμανικών Μάρκων και 10.000 δραχμών,

27 κασετίνες περιέχουσες πλήθος κοσμημάτων,

πλήθος εργαλείων,

πλήθος αρωμάτων, γυαλιών ηλίου, γυναικείων τσαντών, ηλεκτρονικών τσιγάρων και

6 πτυσσόμενα μαχαίρια.

Κατασχέθηκε επιπλέον το αυτοκίνητο που χρησιμοποιούσε για τις μετακινήσεις του.

Εξιχνιάστηκαν επιπλέον 2 κλοπές οχημάτων και κλοπές από εμπορικό κατάστημα.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

