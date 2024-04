Πολιτική

Ευρωεκλογές: “Μπλόκο” από τον Άρειο Πάγο στους Σπαρτιάτες

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πόσα από τα 46 κόμματα δεν θα βρίσκονται στη λίστα των Ευρωεκλογών.

-

Δεν ανακηρύχθηκε ο συνδυασμός του κόμματος "Σπαρτιάτες" για τις Ευρωεκλογές της 9ης Ιουνίου 2024, μετά από απόφαση του Αρείου Πάγου.

Το Α1 πολιτικό τμήμα του Αρείου Πάγου δεν προχώρησε στην ανακήρυξη του συνδυασμού του κόμματος του Βασίλη Στίγκα. Η Πρόεδρος του τμήματος και Αντιπρόεδρος του Αρείου Πάγου Ασημίνα Υφαντή ανακοίνωσε ότι η απόφαση που βάζει μπλόκο στην υποψηφιότητα των Σπαρτιατών ελήφθη ομόφωνα.

Το σκεπτικό με το οποίο απορρίφθηκε η υποψηφιότητα των Σπαρτιατών δεν ανακοινώθηκε από έδρας, αλλά θα αναρτηθεί μαζί με το συνολικό κείμενο της ανακήρυξης στην ιστοσελίδα του Αρείου Πάγου.

Τριάντα ένα κόμματα από τα συνολικά σαράντα έξι που υπέβαλαν υποψηφιότητα θα διεκδικήσουν την ψήφο των πολιτών στις ευρωεκλογές της 9ης Ιουνίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες τα 14 κόμματα που μπήκαν δεν είχαν υποβάλει το απαιτούμενο παράβολο των 20.000 ευρώ.

Αναλυτικά, τα κόμματα και συνασπισμοί κομμάτων που θα συμμετέχουν:

1. ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

2. ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ – ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ

3. ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής

4. ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ

5. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ – ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ

6. ΝΙΚΗ

7. ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ – ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ

8. Μερα 25

9. ΦΩΝΗ ΛΟΓΙΚΗΣ ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΛΑΤΙΝΟΠΟΥΛΟΥ

10. ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α. – ΑΝΤΙΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΗ

11. ΛΑΪΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ – ΛΑ.Ο.Σ.

12. ΣΥΜΜΕΤΕΧΩ για την Εθνική Κυριαρχία και την Κύπρο

13. ΜΑΡΞΙΣΤΙΚΟ – ΛΕΝΙΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ (Μ-Λ ΚΚΕ)

14. ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ

15. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΩΝ ΔΙΕΘΝΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ

16. Οργάνωση για την Ανασυγκρότηση του ΚΚΕ

17. ΚΟΜΜΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ, ΕΙΡΗΝΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΙΑΣ

18. ΚΕΚΑ-ΑΚΚΕΛ ΜΑΖΙ για μια Ελεύθερη Ελλάδα

19. ΠΑΤΡΙΩΤΕΣ – Πρόδρομος Εμφιετζόγλου

20. ΕΝΙΑΙΟ ΠΑΛΛΑΪΚΟ ΜΕΤΩΠΟ (Ε.ΠΑ.Μ)

21. Κίνημα 21

22. ΔΗΜΟΚΡΑΤΕΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ

23. Ομογενειακό Δίκτυο Ελλήνων Ευρώπης (Ο.Δ.Ε.Ε.)

24. Νέα Αριστερά

25. ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟΙ

26. ΚΙΝΗΜΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ

27. ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ

28. Ελλήνων Συνέλευσις

29. Πράσινο κίνημα

30. Δημιουργία

31. ΚΟΣΜΟΣ

Εκτός εκλογών μένουν οι εξής συνδυασμοί:

1. Σπαρτιάτες

2. Οικολόγοι πράσινοι - Πράσινη ενότητα

3. ΟΡΑΜΑ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

4. Κίνημα φτωχών Ελλάδος

5. ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΟ ΤΟΞΟ

6. ΚΑΘΑΡΣΗ – Νίκος Αντωνιάδης

7. Πράσινη Οικολογία

8. Ελλάδα εμείς

9. Βόρεια Λέγκα Κράμα

10. Έλληνες - Δημήτριος Μιχάκης

11. ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΠΑΤΡΙΔΑ

12. ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑΣ – ΚΙΝΗΜΑ ΑΡΔΗΝ

13. ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΑΦΥΠΝΙΣΗ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΠΑΓΙΑΤΗΣ

14. Ελλήνων Νέα Αρχή

15. Παιδιά της Ελλάδος

Για την αποφαση αυτή του Αρείου Πάγου μίλησε ο Πρόεδρος των "Σπαρτιατών" Βασίλης Στίγκας, με σκληρή γλώσσα. Μεταξύ άλλων αναφέρει πως οι δυνάμεις του σκότους, της διαπλοκής και του παρακράτους, με επικεφαλής τον Κυριάκο Μητσοτάκη, επικράτησαν της «ανεξάρτητης» δικαιοσύνης".

Αναλυτικά η δήλωση του Βασίλη Στίγκα:

"Τελικά, οι δυνάμεις του σκότους, της διαπλοκής και του παρακράτους, με επικεφαλής τον Κυριάκο Μητσοτάκη, επικράτησαν της «ανεξάρτητης» δικαιοσύνης, η οποία έλαβε υπ’ όψιν της πλαστά στοιχεία και έωλες κατηγορίες.

Για πρώτη φορά στα χρονικά, με καταχθόνιες μεθοδεύσεις, αποκλείεται η συμμετοχή ενός κοινοβουλευτικού κόμματος από τις εκλογές, με αποτέλεσμα ο λαός να στερείται το δικαίωμά του να εκφράσει ελεύθερα την πολιτική του βούληση.

Ο αρχιερέας της διαπλοκής Κυριάκος Μητσοτάκης, κυβερνώντας με πρωτοφανή αυταρχισμό, απαξιώνει το δημοκρατικό μας πολίτευμα και οδηγεί τη χώρα σε δρόμους με αδιέξοδα, που είναι προσφιλή σε ολοκληρωτικά καθεστώτα.

Ο κ. Μητσοτάκης φορά τη μάσκα του προστάτη της δημοκρατίας από τους εχθρούς της, κρύβοντας κάτω από αυτή την ύπουλη μάσκα την ανάποδη αλήθεια: ότι εχθροί της δημοκρατίας είναι ο ίδιος, η παράταξή του και όλες οι δυνάμεις του ψευτοδημοκρατικού τόξου.

Οι Σπαρτιάτες παραμένουμε πιστοί στα προτάγματα των προγόνων μας και δεν πρόκειται να κάνουμε ούτε ένα βήμα πίσω στις αρχές και τις αξίες μας".

Ειδήσεις σήμερα:

Ηράκλειο: Ήπιε, δεν βρήκε ταξί και πήρε τηλέφωνο την Άμεση Δράση!

Αργεντινή: Μαζικές διαδηλώσεις για την λιτότητα (εικόνες)

Ξύλο στη Βουλή: Ο Φλώρος συνελήφθη και οδηγήθηκε στη ΓΑΔΑ