Ερντογάν - Στάινμαγερ: Η Τουρκία ζήτησε τερματισμό των αμυντικών περιορισμών

Με θέρμη, επιστρατεύοντας και το ιππικό υποδέχθηκε ο Ερντογάν τον Στάινμαγερ. Τι περιελάμβανε η ατζέντα των συζητήσεων τους. Διαδηλώσεις στη χώρα για την επίσκεψη του Στάινμαγερ

Με επίσημη τελετή με το ιππικό υποδέχτηκε στο προεδρικό ο Τούρκος Πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν τον Γερμανό πρόεδρο Φρανκ-Βάλτερ Στάινμαγερ Αντικρίζοντάς του του άπλωσε το χέρι λέγοντάς του στα αγγλικά «How are you?», δηλαδή τί κάνεις, προκαλώντας αίσθηση στα σόσιαλ μίντια.

Κατά την επίσημη τελετή, σημαίες και στρατιώτες που αντιπροσωπεύουν τα 16 τουρκικά κράτη που είχαν ιδρυθεί στην ιστορία πήραν επίσης τις θέσεις τους.

Ερντογάν και Στάινμαγερ έδωσαν τα χέρια μπροστά στις τουρκικές και γερμανικές σημαίες στις σκάλες και πόζαραν μπροστά στους δημοσιογράφους. Θα προεδρεύσουν της συνάντησης μεταξύ των αντιπροσωπειών και θα πραγματοποιήσουν κοινή συνέντευξη Τύπου. Μετά τη συνάντηση, ο Πρόεδρος Ερντογάν θα παραθέσει δείπνο προς τιμήν του Γερμανού ομολόγου του, συμφωνα με την ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1 στην Κωνσταντινούπολη, Άννα Ανδρέου

Στην τελετή, ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν, ο Υπουργός Οικονομικών Μεχμέτ Σιμσέκ, ο Υπουργός Πολιτισμού και Τουρισμού Μεχμέτ Νοουρί Ερσόι, ο Διευθυντής Προεδρικών Επικοινωνιών Φαχρετίμ Αλτούν, ο Πρόεδρος Αμυντικής Βιομηχανίας Χαλούκ Γκιουργκιούν, και ο επικεφαλής σύμβουλος εξωτερικής πολιτικής Ακίφ Τσαγατάι Κιλίτς.

Ο Ερντογάν ζήτησε τερματισμό αμυντικών περιορισμών από Στάινμαγερ

Τερματισμό στους αμυντικούς περιορισμούς του Βερολίνου προς την Άγκυρα ζήτησε ο Τούρκος Πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν από τον Γερμανό ομόλογό του Στάινμαγερ ενώ είπε για το Ισραήλ ότι η Τουρκία έχει τερματίσει το εμπόριο της με το Τελ Αβίβ. Ο Γερμανός Πρόεδρος ανέφερε ότι συζήτησαν με Ερντογάν και Κυπριακό, ενώ είπε ότι ως χώρες η Τουρικία και η Γερμανία χρειάζονται η μία την άλλη.

Στην κοινή συνέντευξη Τύπου με τον Γερμανό ομόλογό του, ο Τούρκος Πρόεδρος είπε: «Είχαμε την ευκαιρία να συζητήσουμε τις πολυδιάστατες σχέσεις μεταξύ των χωρών μας. Έχουμε έντονες σχέσεις με τη Γερμανία, τον σύμμαχό μας στο ΝΑΤΟ, σε κάθε τομέα από την ασφάλεια μέχρι την οικονομία, από τον πολιτισμό μέχρι την επιστήμη. Στόχος μας είναι να αυξήσουμε τον όγκο του διμερούς εμπορίου μας από 50 δισεκατομμύρια δολάρια σε 60 δισεκατομμύρια δολάρια με ισορροπημένο τρόπο. Από αυτή την άποψη, αποδίδω ιδιαίτερη σημασία στην αύξηση των αμοιβαίων επενδύσεων».

Ο Τούρκος Πρόεδρος είπε ακόμη ότι θέλουν να προωθήσουν τη συνεργασία τους στον τομέα της αμυντικής βιομηχανίας με βάση τις διμερείς σχέσεις και το πνεύμα της συμμαχίας. «Θα ήθελα να αφαιρέσουμε εντελώς από την ατζέντα μας τους περιορισμούς που αντιμετωπίζουμε στην αμυντική βιομηχανία. Ελπίζουμε ότι η Τουρκία και η Γερμανία θα μιλήσουν για κοινά έργα παραγωγής από εδώ και πέρα ??και όχι για εμπόδια, ειδικά στον τομέα της άμυνας», ανέφερε ο Ταγίπ Ερντογάν.

Σύμφωνα με τον Τούρκο Πρόεδρο, , οι σχέσεις Τουρκίας-Ευρωπαϊκής Ένωσης ήταν επίσης στην ατζέντα. «Συζητήσαμε τα βήματα που πρέπει να ληφθούν, ιδίως την Τελωνειακή Ένωση και την απελευθέρωση των θεωρήσεων».

Όπως είπε ο Ταγίπ Ερντογάν, αντάλλαξαν απόψεις με για τις περιφερειακές και παγκόσμιες εξελίξεις. «Επανέλαβα την έκκλησή μας για τερματισμό της άνευ προηγουμένου δίωξης στη Γάζα που συνεχίζεται εδώ και 200 ??ημέρες. Ο Νετανιάχου θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια ολόκληρης της περιοχής μας, συμπεριλαμβανομένων των πολιτών του, μόνο και μόνο για να παρατείνει την πολιτική του ζωή», είπε ο Τούρκος Πρόεδρος προσθέτοντας πως «όλοι γνωρίζουν ότι όσο συνεχίζονται οι επιθέσεις του Ισραήλ, οι απειλές τόσο για την περιφερειακή όσο και για την παγκόσμια ειρήνη αυξάνονται».

Από την πλευρά του ο Γερμανός Πρόεδρος είπε ότι «η Γερμανία δεν έχει τόσο έντονες, φιλικές και οικογενειακές σχέσεις με καμία άλλη χώρα στον κόσμο (όσο με την Τουρκία)». «Οι χώρες μας περνούν δύσκολες στιγμές οικονομικά και ως εκ τούτου πρέπει να αναπτύξουμε περαιτέρω τις οικονομικές μας σχέσεις. Φυσικά, η ασφάλεια δικαίου και το κράτος δικαίου είναι πολύ σημαντικά για αυτό», ανέφερε..

Σύμφωνα με τον Γερμανό Πρόεδρο, «στις σχέσεις μεταξύ Τουρκίας και Ευρωπαϊκής Ένωσης, η ελευθερία του Τύπου και το κράτος δικαίου είναι επίσης πολύ σημαντικά».

«Εύχομαι στην Τουρκία μια δυναμική, δημοκρατική και ευρωπαϊκή ανάπτυξη. Εύχομαι οι 100 χρόνια σχέσεις μας να είναι ακόμη πιο επιτυχημένες και προσανατολισμένες στο μέλλον», ανέφερε.

Ο Γερμανός Πρόεδρος είπε ότι «ως δύο χώρες είμαστε απαραίτητοι ο ένας για τον άλλον, χρειαζόμαστε ο ένας τον άλλον. Στο ΝΑΤΟ, στο G20, ειδικά ενόψει των δραματικών εξελίξεων στη Μέση Ανατολή, πρέπει να ανταλλάξουμε πληροφορίες, πρέπει να ανταλλάξουμε απόψεις, πρέπει να τονίσουμε τα κοινά μας συμφέροντα και πρέπει να βρούμε κοινές λύσεις». Ο Γερμανός Πρόεδρος πρόσθεσε ότι «για παράδειγμα, συζητήσαμε για την Κύπρο με τον κ. Πρόεδρο. Ο πόλεμος της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας ήταν επίσης ένα σημαντικό ζήτημα και εκφράσαμε την ικανοποίησή μας που ελήφθησαν οι πολυαναμενόμενες πολιτικές αποφάσεις στις ΗΠΑ».

Ο Στάινμαγερ είπε ότι «λίγες εβδομάδες αργότερα, η Γερμανία θα φιλοξενήσει τη Διάσκεψη για την Ανάκαμψη της Ουκρανίας στο Βερολίνο», προσθέτοντας ότι θα ήθελε με αυτήν την ευκαιρία να σας προσκαλέσει τον Τούρκο Πρόεδρο σε αυτή τη διάσκεψη. «Ίσως δεν συμφωνούμε σε πολλά θέματα σχετικά με τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή, αλλά συμφωνούμε σε ορισμένα θέματα. Το συζητήσαμε και στη συνάντησή μας στο Βερολίνο», ανέφερε.

Ο Γερμανός Πρόεδρος είπε ότι «η Χαμάς έχει σκοτώσει 1200 άνδρες, γυναίκες και παιδιά σε αυτή τη βάρβαρη επίθεση στο Ισραήλ και εξακολουθεί να κρατά περισσότερους από 300 ομήρους για περισσότερους από 6 μήνες. Κατά τη γνώμη μας, χωρίς την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου 10, αυτός ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή δεν θα είχε συμβεί».

Σε ερώτηση Γερμανού δημοσιογράφου αν η Τουρκία συνεχίζει το εμπόριο με το Ισραήλ, ο Τούρκος Πρόεδρος είπε ότι έχει τελειώσει το εμπόριο με το Ισραήλ και πως το έχει ήδη ανακοινώσει ο Τούρκος ΥΠΕΞ.

Ο ανταποκριτής του CNN TURK μετέφερε τις ακόλουθες πληροφορίες:

«Αυτή η επίσκεψη είναι η πρώτη επίσημη επίσκεψη του Steinmeier στην Τουρκία υπό την ιδιότητά του ως Προέδρου. Φυσικά, η επιλογή της ημερομηνίας είναι επίσης σημαντική γιατί αυτή η επίσκεψη πραγματοποιείται με την ευκαιρία της 100ης επετείου της συμφωνίας φιλίας μεταξύ Τουρκίας και Γερμανίας».

Διαμαρτυρία κατά Στάινμαγερ στην Άγκυρα: Δεν θέλουμε σιωνιστές στην Τουρκία

«Δεν θέλουμε σιωνιστές στην Τουρκία», «Ελευθερία στην Παλαιστίνη», «Δολοφόνος Γερμανία, δολοφόνος των παιδιών» φώναξαν οι διαδηλωτές εναντίον του ΓερμανούΠρόεδρος Φρανκ-Βάλτερ Στάινμαγερστην Άγκυρα όπου πραγματοποιεί επίσημη επίσκεψη, αποδοκιμάζοντάς τον για τη στήριξή του στο Ισραήλε.

Μια ομάδα που συγκεντρώθηκε υπό την ηγεσία της Πλατφόρμας Αλληλεγγύης της Παλαιστίνης της Άγκυρας αντέδρασε στη στήριξη της Γερμανίας προς το Ισραήλ αποδοκιμάζοντας τη συνοδεία του κοντά στη Σχολή Γλωσσών, Ιστορίας και Γεωγραφίας του Πανεπιστημίου της Άγκυρας, όπου επισκεπτόταν ο Σταϊνμάγερ.

Η ομάδα που συγκεντρώθηκε υπό την ηγεσία της Πλατφόρμας Αλληλεγγύης αποδοκίμασε την αυτοκινητοπομπή του Στάινμαγερ καθώς περνούσε. Ο Πρόεδρος της επαρχίας Memur-Sen της Άγκυρας Nevzat Ok, σε δήλωσή του εκ μέρους της πλατφόρμας, είπε ότι ενώ ο κόσμος αναμένει από τη Γερμανία να πάρει μαθήματα το Ολοκαύτωμα που διέπραξε τον 20ο αιώνα και τη Γενοκτονία της Ναμίμπια, αντίθετα σήμερα η Γερμανία υποστηρίζει το Ισραήλ, το οποίο διέπραξε εγκλήματα πολέμου και γενοκτονία.

«Ο τρόπος για να κάνετε τους ανθρώπους να ξεχάσουν το έγκλημα της γενοκτονίας που διαπράξατε κατά των Εβραίων δεν είναι να υποστηρίξετε τον δολοφόνο Ισραήλ, αλλά να τον εναντιωθείτε», είπε ο Oylek, προσθέτοντας:"Το Ισραήλ είναι μια μεγάλη απειλή και κίνδυνος που δεν περιγράφεται για τον κόσμο και την ανθρωπότητα. Οι λαοί της Ευρώπης το έχουν δει αυτό και αντιδρούν και διαμαρτύρονται ενάντια στις κυβερνήσεις τους που υποστηρίζουν το Ισραήλ. Οι ευσυνείδητοι Γερμανοί πολίτες δεν θέλουν να σκοτώνονται αθώοι άνθρωποι», ανέφερε.

Υποστήριξε ότι: «Ο Πρόεδρος Στάινμαγερ και οι αξιωματούχοι της γερμανικής κυβέρνησης θα πρέπει να εγκαταλείψουν αυτές τις πολιτικές, που θα παραμείνει μια μαύρη κηλίδα στο μέτωπο της Γερμανία».





