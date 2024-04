Κόσμος

Γενοκτονία των Αρμενίων - Τουρκικό ΥΠΕΞ: Διαστρέβλωση των ιστορικών γεγονότων

Σύμφωνα με το τουρκικό ΥΠΕΞ, πρόκειται για μια προσπάθεια να ικανοποιηθούν «κάποιοι ριζοσπαστικοί κύκλοι», μέσω των δηλώσεων Μπάιντεν

Για δηλώσεις που διαστρεβλώνουν τα ιστορικά γεγονότα του 1915, κάνει λόγο το τουρκικό ΥΠΕΞ υπονοώντας χωρίς να τον κατονομάζει τις αναφορές του Αμερικανού Προέδρου Τζο Μπάιντεν για την αρμενική γενοκτονία, την οποία δεν αναγνωρίζει η Τουρκία. Σύμφωνα με το τουρκικό ΥΠΕΞ, πρόκειται για μια προσπάθεια να ικανοποιηθούν «κάποιοι ριζοσπαστικοί κύκλοι».

Σε ανακοίνωσή του το τουρκικό ΥΠΕΞ αναφέρει: «Απορρίπτουμε τις μονομερείς δηλώσεις που γίνονται για τα γεγονότα του 1915, προκειμένου να ικανοποιήσουν κάποιους ριζοσπαστικούς κύκλους.

Οι δηλώσεις αυτές, οι οποίες διαστρεβλώνουν τα ιστορικά γεγονότα, είναι επίσης αντίθετες με το διεθνές δίκαιο. Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων έχει σημειώσει σαφώς ότι τα γεγονότα του 1915 αποτελούν θέμα νομικής συζήτησης.

Αυτές οι μεροληπτικές και μονόπλευρες δηλώσεις για την ιστορία όχι μόνο υπονομεύουν τις προσπάθειες για συμφιλίωση μεταξύ των δύο κοινοτήτων, αλλά και ενθαρρύνουν ριζοσπαστικές ομάδες που έχουν την τάση να διαπράττουν εγκλήματα μίσους.

Καλούμε όλες τις πλευρές να υποστηρίξουν την πρότασή μας για μια Κοινή Ιστορική Επιτροπή και τη διαδικασία εξομάλυνσης με την Αρμενία», αναφέρει η ανακοίνωση του τουρκικού ΥΠΕΞ, σύμφωνα με την ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1 στην Κωνσταντινούπολη, ΄Άννα Ανδρέιυ

