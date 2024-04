Πολιτική

Ομόφυλα ζευγάρια - Βελόπουλος: Να μην πάνε στις εκκλησίες το Πάσχα όσοι βουλευτές υπερψήφισαν τον νόμο, γιατί...

Τι είπε στον ΑΝΤ1 για τον ξυλοδαρμό του βουλευτή της Ελληνικής Λύσης από τον Κ. Φλώρο μεσα στην Βουλή. Η "πατριδοκαπηλία με την υποψηφιότητα Μπελέρη", οι εξορύξεις και οι συντάξεις έως 4.000 ευρώ.

Στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» του ΑΝΤ1 μίλησε την Πέμπτη ο επικεφαλής της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος, τόσο για τον ξυλοδαρμό του βουλευτή του κόμματος του Βασίλη Γραμμένου από τον ανεξάρτητο βουλευτή Κωνσταντίνο Φλώρο, αλλά και για τις ευρωεκλογές.

Ερωτηθείς για όσα πρωτοφανή συνέβησαν την Τετάρτη στην Βουλή, ο Κυριάκος Βελόπουλος αφού επεσήμανε ότι η συνήγορος του Κωνσταντίνου Φλώρου ήταν υποψήφια με τον Ηλία Κασιδιάρη, ανέφερε πως «το ιερότερο πράγμα για μένα είναι η μάνα του άλλου. Το χειρότερο δεν είναι η μπουνιά, με εξόργισε ότι ανακάτεψε την μάνα του. Όταν δεν αναλαμβάνεις την ευθύνη των πράξεων σου, δεν αξίζει να είσαι βουλευτής».

«Ο κ. Γραμμένος είναι άνθρωπος με τρία παιδιά, οικογενειάρχης, όλοι ξέρουν ότι είναι ήπιων τόνων, είναι γνώστης πολεμικών τεχνών, είναι μποξέρ, μπορεί να έπεσε, αλλά σηκώθηκε εύκολα, έδειξε αυτοσυγκράτηση. Αυτόν τον άνθρωπο πρέπει να τον στηρίξουμε. Τι λέει το νοσοκομείο; Κάταγμα στην μύτη, κάταγμα στον ώμο… Η μύτη δεν είναι από το πέσιμο», ανέφερε ο επικεφαλής της Ελληνικής Λύσης.

Προσέθεσε ότι ο συλληφθείς βουλευτής, «Πήγε να τσουβαλιάσει ένα ολόκληρο κόμμα χρησιμοποιώντας την μάνα του», συμπλήρωσε ότι «ο πατέρας του κ. Φλώρου, ήταν στο κόμμα μας, τον διαγράψαμε προ ετών. Με τον γιό δεν είχα κάποια σχέση».

Αναφερόμενος σε όσα συνέβησαν στην Βουλή, είπε ότι «μετά από το περιστατικό με τον κ. Γραμμένο, ενώ μιλούσα από το βήμα, ήταν κρυμμένος στο περιστύλιο και μου έκανε χειρονομίες άσεμνες και πρόστυχες. Ενημέρωσα τον Πρόεδρο της βουλής και τον έδιωξε με τις κλωτσιές η Φρουρά της Βουλής. Αυτό είναι συμπεριφορά ζούγκλας».

Ο Κυριάκος Βελόπουλος είπε ακόμη πως «αν είχα μια στο τρισεκατομμύριο στο μυαλό μου ότι έβρισε την μάνα του, θα τον είχα διαγράψει τον κ. Γραμμένο. Από το μεσημέρι, οι δημοσιογράφοι έκαναν ένα έγκλημα: έβαζαν τον «βιαστή» να λέει ότι θέλει και ο «βιασμένος» δεν μπορούσε να μιλήσει, ενώ και η ΝΔ πήγε να στήσει ένα σκηνικό που δεν της βγήκε. Όλοι αυτοί που μίλησαν τα είπαν κάπως το πρωί και τα στρογγύλεψαν το απόγευμα. Ο αστυνομικός που ήταν μπροστά είπε ότι δεν άκουσε να βρίζει ο Γραμμένος».

«Χυδαία, βάρβαρη, κτηνώδη συμπεριφορά την χαρακτήρισε ο κ. Τασούλας. Τα είπε όλα ο Πρόεδρος της Βουλής. Δεν υπάρχει λογική. Ακόμη και να σας βρίσω, δεν θα με χτυπήσετε, είναι αντικείμενο επιστημονικού φορέα η συμπεριφορά αυτή», κατέληξε τις αναφορές του στο περιστατικό ο κ. Βελόπουλος.

Ο κ. Βελόπουλος αναφέρθηκε και σε ανάρτηση του Παύλου Μαρινάκη του 2012, στην οποία έγραφε «Τσίπρα, αν ζούσαμε στον εμφύλιο από μένα θα πήγαινες», λέγοντας ότι δεν μπορεί να μιλάει σήμερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος για την βία.

Ο κ. Βελόπουλος ρωτήθηκε αν διαγκωνίζεται με την ΝΙΚΗ του κ. Νατσιού για το ποιος θα μπει «πόρτα» στις εκκλησίες και θα «ελέγχει» ποιοι μπαίνουν σε αυτές, με αφορμή το χαστούκι μέσα στον ναό που δέχθηκε η βουλευτής της ΝΔ Αγγελική Δεληκάρη και την «προειδοποίηση» του ίδιου την Τετάρτη, προς βουλευτές που υπερψήφισαν τον νόμο για τα ομόφυλα ζευγάρια, να μην πάνε στις εκκλησίες την Μεγάλη Εβδομάδα και το Πάσχα.

Αναφερόμενος στην ΝΙΚΗ είπε «εμείς δεν είμαστε σέχτα ή ότι άλλο, μην με συγκρίνετε με κόμματα που δεν θέλω», ενώ για την φράση του που ήδη προκαλεί αντιδράσεις είπε «Παράκληση, παραίνεση, έκκληση έκαναν στους βουλευτές που ψήφισαν τον νόμο για τα ομόφυλα ζευγάρια, ότι καλό θα ήταν να μην πάνε στην εκκλησία, αφού το Πάσχα είναι ιερό για τους πιστούς. Επιμένω στην παραίνεση να μην διχάσουμε πάλι τους Έλληνες. Από την στιγμή που πας αντίθετα στο δόγμα, δεν έχουν λόγο να πηγαίνεις στην Εκκλησία. Αν ήμουν αντίθετος στο Ισλάμ, δεν θα πήγαινα στο τζαμί στο Ραμαζάνι. Είναι εναντίον στην ουσία του δόγματος όποιος ψήφισε αυτόν τον νόμο, δεν ξέρω αν είναι άπιστος, ξέρω τι ψήφισε».

Συνέχισε υποστηρίζοντας ότι «εγώ ως πολιτικός προσπαθώ να προστατεύσω το πολιτικό προσωπικό της χώρας από παρόμοια συμπεριφορά. Δεν θα κάνω πίσω, το πιστεύω σας λέω. Μπορείς να πας σε οποιαδήποτε εκκλησία, να προσκυνήσεις οποιαδήποτε εικόνα, όμως επειδή θα έχει πολύ κόσμο το Πάσχα και θα είναι και κάποιοι ακραίοι, να μην προκαλέσουμε περιστατικά που θα εκθέσουν την Εκκλησία και την πολιτική. Σε μια εκκλησία το Άγιο Πάσχα δεν πας για ψηφοθηρικούς λόγους, όπως κάποιοι άθεοι πρώην πρωθυπουργοί που πήγαν με την λαμπάδα τους για να “γυρίσουν το κουμπί”».

Σε ότι αφορά τις Ευρωεκλογές, ο Πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης είπε ότι «βλέποντας τα ψηφοδέλτια των κομμάτων με έπιασε μια απογοήτευση γενική, προσιδιάζουν μια σελέμπριτι κατάσταση: μια σκηνοθέτιδα πορνό, μπάφος μπροστά στην κάμερα… Ο Μητσοτάκης τον Φεβρουάριο είπε δεν θα βάλει σελέμπριτι και έβαλε».

Για την υποψηφιότητα Μπελέρη είπε ότι «το πρόβλημα είναι για την Βόρεια Ήπειρο. Είμαι κάθετος, δεν έκανα ποτέ ούτε εγώ ούτε στέλεχος της Ελληνικής Λύσης πρόταση για υποψηφιότητα του Μπελέρη με μας. Ξηλώνεις τον άνθρωπο που παλεύει τον Ράμα εκεί και αφήνεις ακάλυπτη την μειονότητα, για να εξυπηρετήσεις το κόμμα σου; Αυτό λέγεται πατριδοκαπηλία».

Απευθυνόμενος στους πολίτες είπε «Να μας εμπιστευθούν γιατί έχουμε και σχέδιο και πρόγραμμα. Στην Ελλάδα έχουμε φτωχούς πολίτες και πλούσιους πολιτικούς που οι περισσότεροι είναι άνεργοι. Εγώ έχω επιχειρήσεις, με ξέρετε 30 χρόνια, δόξα τω Θεώ, είμαι ευκατάστατος και έχω να ζήσω το παιδί μου».

Ο κ. Βελόπουλος αναφέρθηκε ακόμη στους υδρογονάνθρακες και είπε ότι η Ελλάδα πρέπει να προχωρήσει σε εξορύξεις και να συνδέσει τα κέρδη με τα ασφαλιστικά ταμεία, ώστε να αυξηθούν όλες οι συντάξεις ακόμη και στα 4.000 ευρώ.

