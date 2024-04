Υγεία - Περιβάλλον

Αφρικανική σκόνη: Πέρασε από την Ελλάδα στην Τουρκία

Την ίδια στιγμή, αναμένεται το θερμόμετρο να σκαρφαλώσει 10-15 βαθμούς Κελσίου υψηλότερα, σε πολλές περιοχές της χώρας.

Σύννεφα σκόνης από τη Βόρεια Αφρική που είχαν καλύψει την Ελλάδα έχουν επηρεάσει πλέον την Τουρκία, όπως μεταδίδει η ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1 στην Τουρκία, Άννα Ανδρέου. Η Γενική Διεύθυνση Μετεωρολογίας εξέδωσε κίτρινη προειδοποίηση για 44 πόλεις. Το σύννεφο σκόνης που προέρχεται από την έρημο Σαχάρα αναμένεται να επηρεάσει την Τουρκία για 3 ημέρες. Ενώ η ποιότητα του αέρα μειώνεται, συνιστάται η χρήση μάσκας λόγω σκόνης που είναι επιβλαβής για την υγεία.

Η επίδραση της σκόνης της ερήμου που εισέρχεται στην Τουρκία μέσω του δυτικού τμήματος της χώρας, Η Γενική Διεύθυνση Μετεωρολογίας προειδοποίησε τους πολίτες να είναι προσεκτικοί και προσεκτικοί έναντι αρνητικών επιπτώσεων όπως μείωση της ορατότητας, μείωση της ποιότητας του αέρα και διαταραχές στις συγκοινωνίες λόγω μεταφοράς σκόνης που αναμένεται να είναι αποτελεσματικές κατά τη διάρκεια της ημέρας.

Εκτιμάται ότι θα παρατηρηθεί κατά τόπους μεταφορά σκόνης στον Μαρμαρά, το Αιγαίο, τη Δυτική Μεσόγειο, τη δυτική Κεντρική Ανατολία και τη Δυτική Μαύρη Θάλασσα.

Το γεγονός ότι οι θερμοκρασίες του αέρα, που είναι πάνω από τα εποχιακά, συνεχίζουν να αυξάνονται σε όλη τη χώρα, αυτή την εβδομάδα οι κανονικές θα είναι 4-6 βαθμούς στο Μαρμαρά, το Αιγαίο και τη Δυτική Μεσόγειο. Πάνω από 10-15 βαθμούς αναμένεται να ανέβει στην Ανατολική Μεσόγειο, την Κεντρική Ανατολία, τη Μαύρη Θάλασσα, την Ανατολική και Νοτιοανατολική Ανατολία.

