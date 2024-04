Αθλητικά

Άλκης Καμπανός: Απομακρύνονται τα ενθύμια από το σημείο της δολοφονίας του

Ο λόγος της απομάκρυνσης των αντικειμένων από το σημείο της δολοφονίας του Άλκη Καμπανού.

Αίτημα προς τον δήμο Θεσσαλονίκης για συνάντηση με τον δήμαρχο Στέλιο Αγγελούδη, προκειμένου να δημιουργηθεί ένας μνημειακός χώρος στο σημείο της δολοφονίας του 19χρονου Άλκη Καμπανού, καταθέτει, μέσω ανοιχτής επιστολής, η «Δομή 1ης Φεβρουαρίου 2022 - Εις το Όνομα του Άλκη».

Το αίτημα ήρθε λίγα 24ωρα μετά την ενοικίαση του εμπορικού καταστήματος, που βρίσκεται στη συμβολή των οδών Άλκη Καμπανού και Ν.Πλαστήρα, εκεί όπου σημειώθηκε η δολοφονία του φοιτητή και όπου εκατοντάδες κόσμου άφηνε διακριτικά κασκόλ, φανέλες, σημειώματα, ζωγραφιές και κάθε είδους ενθύμια.

Τα μέλη του συλλόγου της Δομής, μετά από συνεννόηση με την οικογένεια του Άλκη, θα μαζέψουν και θα αποθηκεύσουν προσωρινά όλα τα αντικείμενα, τα οποία άνθρωποι κάθε ηλικίας άφησαν στο συγκεκριμένο σημείο θέλοντας να περάσουν το μήνυμα για την εξάλειψη της αθλητικής βίας.

Το Δ.Σ. της Δομής «Εις το Όνομα του Άλκη» απευθύνεται με επιστολή στη νέα διοίκηση και δημόσια ζητά συνάντηση με τον κ. Αγγελούδη ώστε να γίνει πράξη μια ιδέα τους και να δημιουργηθεί μνημειακός χώρος στο σημείο της δολοφονίας.

