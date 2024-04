Κόσμος

Έκθεση ανθρωπίνων δικαιωμάτων - Τουρκικό ΥΠΕΞ: Αβάσιμοι οι ισχυρισμοί των ΗΠΑ

Η αντίδραση του υπουργείου Εξωτερικών της Τουρκίας στην Έκθεση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 2023 του Στέιτ Ντιπάρτμεντ αποτυπώνει την έντονη αντίθεση προς το «περιεχόμενο και τη μεθοδολογία σύνταξης του εν λόγω έγγραφου».

Aβάσιμους ισχυρισμούς, εσφαλμένες πληροφορίες και προκατειλημμένες παρατηρήσεις σχετικά με την Τουρκία περιέχει η Έκθεση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του 2023 που δημοσιεύθηκε από το Υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ στις 22 Απριλίου 2024, υποστηρίζει το τουρκικό ΥΠΕΞ. Προσθέτει ότι επιμονή των Ηνωμένων Πολιτειών σε ασυνεπείς ισχυρισμούς που διαστρεβλώνουν τα γεγονότα είναι ακατανόητη

Σε ανακοίνωσή του το τουρκικό ΥΠΕΞ αναφέρει: «Τονίζουμε για άλλη μια φορά ότι δεν αποδίδουμε εύσημα σε αυτήν την έκθεση, η οποία συντάχθηκε με βάση ισχυρισμούς άγνωστης προέλευσης και ομιλίες κύκλων που συνδέονται με τρομοκρατικές οργανώσεις για άλλη μια χρονιά».

«Η Τουρκία παραμένει σταθερά προσηλωμένη στις αρχές της δημοκρατίας, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του κράτους δικαίου, παρά το γεγονός ότι αντιμετωπίζει πολύπλευρες και σοβαρές τρομοκρατικές απειλές. Οι αντιτρομοκρατικές επιχειρήσεις που πραγματοποιούμε βάσει του δικαιώματος αυτοάμυνας στοχεύουν εξ ολοκλήρου εναντίον τρομοκρατικών στοιχείων και των δυνατοτήτων τους που χρησιμοποιούνται σε τρομοκρατικές δραστηριότητες. Ως σύμμαχος που γνωρίζει πλήρως το εύρος της δίκαιης και νόμιμης πάλης μας ενάντια σε κάθε μορφή τρομοκρατίας, η επιμονή των Ηνωμένων Πολιτειών σε ασυνεπείς ισχυρισμούς που διαστρεβλώνουν τα γεγονότα είναι ακατανόητη», υποστηρίζει το τουρκικό ΥΠΕΞ, σύμφωνα με τα όσα μεταδίδει η ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1, Άννα Ανδρέου

Στην ανακοίνωση προστίθεται: «Ανησυχούμε επίσης βαθύτατα που η έκθεση δεν αντικατοπτρίζει δεόντως τις συνεχιζόμενες απάνθρωπες επιθέσεις στη Γάζα, οι οποίες βλάπτουν σημαντικά όχι μόνο τα αναφαίρετα δικαιώματα του παλαιστινιακού λαού αλλά και τις κοινές αξίες όλης της ανθρωπότητας. Αυτό δείχνει ξεκάθαρα ότι η εν λόγω έκθεση συντάχθηκε με πολιτικά κίνητρα, μακριά από αμεροληψία και αντικειμενικότητα.

Επαναλαμβάνουμε την έκκλησή μας προς τις Ηνωμένες Πολιτείες να επικεντρωθούν στα δικά τους ανθρώπινα δικαιώματα, καθώς και να σταματήσουν τις συνεργασίες τους με τρομοκρατικές οργανώσεις και την πολιτική διπλών προτύπων για τα ανθρώπινα δικαιώματα».

