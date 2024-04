Πολιτική

Μητροπολίτης Δημητριάδος Ιγνάτιος για Βελόπουλο: κανείς δεν μπορεί να μιλάει για τον χώρο της Εκκλησίας

Πώς σχολίασε ο Μητροπολίτης Δημητριάδος Ιγνάτιος, τις δηλώσεις του Κυριάκου Βελόπουλου σχετικά με την παρουσια βουλευτών που έχουν υπερψηφίσει το νομοσχέδιο για τα ομόφυλα ζευγάρια στις εκκλησίες. Η απάντηση της Ελληνικής Λύσης.

Ο Κυριάκος Βελόπουλος, από το βήμα της Βουλής, είπε σε βουλευτές που έχουν ψηφίσει το νομοσχέδιο για το γάμο των ομόφυλων ζευγαριών, να μην πηγαίνουν στους ναούς τις ημέρες του Πάσχα για να μη διχάζεται το ποίμνιο.

Ο Μητροπολίτης Δημητριάδος Ιγνάτιος σχολίασε τις δηλώσεις του αρχηγού της Ελληνικής Λύσης στο Πρώτο Πρόγραμμα.

«Νομίζω είναι καθαρά προκλητικό και απαράδεκτο» δήλωσε στο Θάνο Σιαφάκα στην αρχή της συνομιλίας τους αναφερόμενος στον κ. Βελόπουλο και στην προτροπή του προς τους Βουλευτές να μην πηγαίνουν στους ναούς τις ημέρες του Πάσχα, συμπληρώνοντας παράλληλα το εξής «επιτρέψτε μου να το πω, παρόλο που δεν συνηθίζω να μιλάω με τέτοιο τρόπο, αλλά κανείς δεν μπορεί να μιλάει για τον χώρο της Εκκλησίας με αυτόν τον τρόπο και μάλιστα ουσιαστικά παροτρύνοντας να γίνουν πράγματα, αυτό βγαίνει στο τέλος. Ξέρουμε όλοι τη γλώσσα, όπως τη χρησιμοποιούμε και τις λέξεις. Νομίζω όμως ότι τελικά δεν έχει καμία απήχηση, ιδιαίτερα στους ανθρώπους που θα είναι αυτές τις ημέρες στις ακολουθίες. Δεν υπάρχει περίπτωση άνθρωπος που έρχεται στον πράο και ταπεινό τη καρδία Ιησού, στο Νυμφίο Χριστό, σε αυτόν που συγχωρεί τους σταυρωτές Του, να θελήσει ποτέ να αξιοποιήσει το χώρο της Εκκλησίας και μάλιστα της λατρείας, για να αντιδράσει σε κάτι με το οποίο δεν συμφωνεί, με έναν πολιτικό. Θεωρώ ότι τέτοιες παροτρύνσεις θα πρέπει να αποφεύγονται και λυπάμαι πάρα πολύ, γιατί όταν κανείς θέλει να οδηγεί ανθρώπους ως ένας υπεύθυνος, δεν μπορεί να οδηγεί σε τέτοιες καταστάσεις».

Ερωτηθείς, αν τη Μεγάλη Εβδομάδα θα δεχτεί στους κόλπους της Εκκλησίας όλο τον κόσμο και πιο συγκεκριμένα και αυτούς που ψήφισαν το νομοσχέδιο για το γάμο των ομόφυλων ζευγαριών αλλά και αυτούς που δεν το ψήφισαν, ο κ. Μητροπολίτης Δημητριάδος Ιγνάτιος επισήμανε «δεν θα κάνω κανένα διαχωρισμό. Αλίμονο. Ήδη δεχόμαστε όλους τους ανθρώπους πολλώ μάλλον τη Μεγάλη Εβδομάδα. Ξέρετε, νομίζω ότι η παράδοσή μας το διασώζει και ο πολιτισμός μας. Πρέπει επιτέλους να καταλάβουμε ότι είμαστε σε ένα δημοκρατικό πολίτευμα. Συμβαίνουν πράγματα που θα μπορούσε κανείς να διαφωνήσει, αλλά τελικά πρέπει όλοι να είμαστε ενωμένοι. Είναι πολύ πιο σπουδαία αυτά που μας περιμένουν από αυτά τα μικρά που πολλές φορές μας κατατρώγουν και μας διχάζουν. Εάν λοιπόν, κάποιος δεν δεχθεί όλο τον κόσμο, δεν θα είναι Εκκλησία. Ο Χριστός, μας θέλει όλους, για εμάς σταυρώθηκε, για εμάς όλους αναστήθηκε. Και μας περιμένει να τον ακολουθήσουμε και να χαρούμε την Ανάστασή Του όλοι μαζί».

Ελληνική Λύση: αναίσχυντη εργαλειοποίηση της εκκλησίας από τη ΝΔ

Απάντηση σχετικά με τα όσα δήλωσε ο Μητροπολίτης Δημητριάδος Ιγνάτιος, έδωσε η Ελληνική Λύση, σε σχετική ανακοίνωση στην οποία αναφέρει:

“Η κυβέρνηση Μητσοτάκη μέσω του μηχανισμού μηντιακής προπαγάνδας που διαθέτει, φτάνει στο σημείο να εργαλειοποιεί ακόμα και ιεράρχες, προκειμένου να συκοφαντήσει την Ελληνική Λύση και να διαστρεβλώσει τις δηλώσεις του προέδρου της Κυριάκου Βελόπουλου.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα οι δηλώσεις του Σεβασμιοτάτου Μητροπολίτη Δημητριάδος Ιγνατίου, ο οποίος "παγιδεύτηκε" και συμμετείχε -ακούσια θέλουμε να πιστεύουμε- σε αυτή την "επιχείρηση διαστρέβλωσης της αλήθειας", διότι κλήθηκε να σχολιάσει διαστρεβλωμένες δηλώσεις του προέδρου της Ελληνικής Λύσης”.

Η προπαγανδιστική εργαλειοποίηση της Εκκλησίας όμως από τη ΝΔ επιβεβαιώνεται πλήρως από την ακριβή δήλωση από του βήματος της βουλής την οποία παραθέτουμε αυτούσια μαζί με το βίντεο.

ΥΓ. Άλλο μπαίνω στον οίκο του Θεού γιατί πιστεύω και άλλο πηγαίνω στον οίκο του Θεού για ψηφοθηρία”.

