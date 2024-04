Life

“Ψυχοκόρες”: Νέα επεισόδια την Μεγάλη Εβδομάδα (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Συναρπαστικές είναι οι εξελίξεις στην σειρά του ANT1+ “Ψυχοκόρες”, που προβάλλεται από τον ΑΝΤ1.

-

Αυτή την εβδομάδα οι «Ψυχοκόρες», έρχονται από Μ. Δευτέρα έως και Μ. Τετάρτη στις 21:00 για να διηγηθούν τις συγκλονιστικές ιστορίες της Μαρίκας, της Βασιλικής, της Φρόσως και της Δεσποινιώς.

Η σειρά που βασίζεται σε πραγματικά γεγονότα και αληθινές μαρτυρίες, ρίχνει φως στον «απαγορευμένο» θεσμό των ψυχοκορών και καθηλώνει το τηλεοπτικό κοινό.

Σε σκηνοθεσία Μιχάλη Χαραλαμπίδη, πρωτότυπο σενάριο Πένυς Φυλακτάκη και Βαγγέλη Νάση, και με ένα all-star cast, οι «Ψυχοκόρες» αποτελούν την αναπαράσταση ενός βίαιου θεσμού, αλλά και τη ρεαλιστική αναβίωση μιας ολόκληρης εποχής ιστορικών αλλαγών, αλλά και ελπίδας.

ΟΣΑ ΘΑ ΔΟΥΜΕ ΤΗΝ Μ. ΔΕΥΤΕΡΑ 29 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΣΤΙΣ 21:00 - ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ 20

Η Δεσποινιώ είναι ένα ψυχολογικό ράκος μετά το συμβάν με τον Κοσμά, αλλά δεν μιλά. Η Μαρίκα, προκειμένου να προστατεύσει την αδερφή της από τον Τάσο, αποκαλύπτει στον Κοσμά για τη σχέση του τελευταίου με τη Νέλλα. Ο Κοσμάς εξοργίζεται και τον συναντά, και το σχέδιο του Τάσου για τη Δεσποινιώ μπαίνει νωρίτερα σε εφαρμογή. Ο Αρδίτης μαθαίνει για τη σχέση του Παύλου με τη Βασιλική αλλά και για τα χρέη του Ερμή, ενώ η αρρώστια του πατέρα του Παύλου αναγκάζει τον Παύλο να πάρει σκληρές αποφάσεις. Η Μάγια αμφισβητείται ως Πρόεδρος του Συλλόγου. Ο γιατρός επιβεβαιώνει την εγκυμοσύνη της Φρόσως και η Ευανθία νιώθει πως ο Μέλιος απειλεί πλέον το σπιτικό της και πρέπει να απομακρυνθεί.

ΟΣΑ ΘΑ ΔΟΥΜΕ ΤΗΝ Μ. ΤΡΙΤΗ 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΣΤΙΣ 21:00 - ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ 21

Κατά τη διάρκεια της ομιλίας της στο Κέντρο Εργαζόμενου Κοριτσιού, η Βασιλική βλέπει τη Βικτωρία και τρέχει να της μιλήσει. Λίγο μετά, φτάνουν εκεί και η Μαρίκα με τον Σώτο. Στο σπίτι, η Μαρίκα συνειδητοποιεί πως η Δεσποινιώ το έχει σκάσει. Η Βασιλική πηγαίνει στο νοσοκομείο, όπου νοσηλεύονται σοβαρά ο πατέρας του Παύλου και ο καθηγητής Μαρκίδης. Ο Κοσμάς, μετά τη δημόσια κατάρρευση της Νέλλας, στέλνει τον Σώτο πίσω στη σχολή του στο Μόναχο κι εκείνη κρυφά από όλους σε νευρολογική κλινική για να αποφύγει κάποιο μελλοντικό φιάσκο. Η Φρόσω ψάχνει τον Μέλιο που αγνοείται και συνειδητοποιεί τι συνέβη.

ΟΣΑ ΘΑ ΔΟΥΜΕ ΤΗΝ Μ. ΤΕΤΑΡΤΗ 1η ΜΑ?ΟΥ ΣΤΙΣ 21:00 - ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ 22

Έξι μήνες μετά, ο Ερμής επιστρέφει από την Αγγλία αλλαγμένος και ο Παύλος κάνει προσπάθειες να μιλήσει στη Βασιλική που ετοιμάζεται εντατικά για τις εξετάσεις της. Ο Κοσμάς πιέζει τον Αρδίτη να τηρήσει τον λόγο του. Ο Τάσος βάζει μπροστά τα σχέδιά του για να θησαυρίσει από τη Δεσποινιώ. Εξαιτίας μιας απρόβλεπτης συνάντησης με τον Λούη, η Φρόσω έχει πρόωρο τοκετό. Μητέρα και παιδί διατρέχουν σοβαρό κίνδυνο και η Φρόσω ζητά να την επισκεφτεί η Αλμπίνα. Η μικρή Σταυρούλα παίρνει τη θέση της Δεσποινιώς στην οικία Κοτρώτση και η Νέλλα επιστρέφει σπίτι, αποφασισμένη να τιμωρήσει όσους την έβλαψαν.

#Psyxokores

Facebook: @psyxokores.ant1tv

Instagram: @psyxokores

Σενάριο: Πένυ Φυλακτάκη, Βαγγέλης Νάσης

Πένυ Φυλακτάκη, Βαγγέλης Νάσης Σκηνοθεσία: Μιχάλης Χαραλαμπίδης

Μιχάλης Χαραλαμπίδης Σκηνογράφος: Χρύσα Δαπόντε

Χρύσα Δαπόντε Διεύθυνση Φωτογραφίας: Γιάννης Φώτου, Βασίλης Κλωτσοτήρας

Γιάννης Φώτου, Βασίλης Κλωτσοτήρας Μοντάζ: Στέλλα Φιλιπποπούλου, Σταύρος Σπανός

Στέλλα Φιλιπποπούλου, Σταύρος Σπανός Μουσική: Σταμάτης Σταματάκης

Σταμάτης Σταματάκης Concept: Γιάννης Εξηντάρης

Γιάννης Εξηντάρης Καλλιτεχνική Διεύθυνση: Φρόσω Ράλλη

Φρόσω Ράλλη Εκτ. Παραγωγοί: Ειρήνη Σουγανίδου, Φρόσω Ράλλη

Ειρήνη Σουγανίδου, Φρόσω Ράλλη Παραγωγή/ Εκτέλεση παραγωγής: Feelgood Productions

Δείτε όλα τα επεισόδια της συγκλονιστικής ιστορίας των «Ψυχοκορών» στο ΑΝΤ1+.

Ειδήσεις σήμερα:

Σάββατο του Λαζάρου - Καιρός: τοπικές μπόρες και βοριάδες

Ερυθρά Θάλασσα: Οι Χούθι εκτόξευσαν πυραύλους εναντίον δεξαμενόπλοιων

Χαλκίδα: Πέταξαν σκύλο στα σκουπίδια και του έβαλαν φωτιά