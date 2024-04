Πολιτική

Τέμπη - ΣΥΡΙΖΑ: Θα ζητήσει προανακριτική για το “μπάζωμα”

Για ποια πρόσωπα θα ζητήσει ο ΣΥΡΙΖΑ την σύσταση προανακριτικής επιτροπής σχετικά με το ''μπάζωμα των Τεμπών''.

Τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής για τους Χρήστο Τριαντόπουλο, Μιχάλη Παπαδόπουλο, Θάνο Πλεύρη και Ζωή Ράπτη αναφορικά με το «μπάζωμα των Τεμπών» θα ζητήσει ο ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ αμέσως μετά τη διαβίβαση της σχετικής δικογραφίας στη Βουλή από την Εισαγγελέα Εφετών Λάρισας.

Όπως τονίζει το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης «ζητούμε από τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τη ΝΔ να ανοίξουν το δρόμο στη δικαιοσύνη και να μην επιχειρήσουν να συγκαλύψουν για μία ακόμη φορά τις ευθύνες των υπουργών τους».

Ο ΣΥΡΙΖΑ στην ανακοίνωσή του αναφέρει χαρακτιριστικά:«Ο ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ δηλώνει ότι θα ζητήσει τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής για τους Χρήστο Τριαντόπουλο, Μιχάλη Παπαδόπουλο, Θάνο Πλεύρη και Ζωή Ράπτη αναφορικά με το «μπάζωμα των Τεμπών» αμέσως μετά τη διαβίβαση της σχετικής δικογραφίας στη Βουλή από την Εισαγγελέα Εφετών Λάρισας. Ζητούμε από τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τη Νέα Δημοκρατία να ανοίξουν το δρόμο στη δικαιοσύνη και να μην επιχειρήσουν να συγκαλύψουν για μία ακόμη φορά τις ευθύνες των υπουργών τους.»

Νωρίτερα η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Μιλένα Αποστολάκη είχε τοποθετηθεί σχετικά με την υπόθεση των Τεμπών λέγοντας ότι «Με διάταξη στο άρθρο 39 του νομοσχεδίου για τον νέο δικαστικό χάρτη, η κυβέρνηση τροποποιεί τη διαδικασία με την οποία λειτουργεί στη χώρα μας η ευρωπαϊκή εισαγγελία, ώστε η απολογία των κατηγορουμένων για πλημμελήματα που διώκονται αυτοτελώς, να μη γίνεται πλέον ενώπιον του ευρωπαίου εισαγγελέα, αλλά ενώπιον του ανακριτή.

Η κατάργηση της διάταξης που ήδη ισχύει για την ποινική δίωξη πλημμελημάτων, φαίνεται να υπονομεύει την «αρχή της καλόπιστης συνεργασίας», που διέπει τον ευρωπαϊκό κανονισμό 2017/1939, τον οποίο η χώρα μας εφαρμόζει από το 2021.

Η μεθοδευμένη απόπειρα συγκάλυψης των υπευθύνων για το έγκλημα των Τεμπών, φαίνεται πως συνεχίζεται απροκάλυπτα και με κάθε μέσο , καθώς το συγκεκριμένο άρθρο του νομοσχεδίου είχε κλειδωθεί στη δημόσια διαβούλευση, προκειμένου να μην είναι προσβάσιμο για σχολιασμό από νομικούς και πολίτες.

Οι λόγοι για τους οποίους το επιτελικό κράτος μεθόδευσε τον αποκλεισμό της διάταξης από τη διαβούλευση είναι προφανείς, όπως προφανές είναι ότι η ευρωπαϊκή εισαγγελία θα συνεχίσει να βρίσκει εμπόδια στις έρευνες της από την κυβέρνηση Μητσοτάκη.»

