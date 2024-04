Κόσμος

ΗΠΑ - εκλογές: Ο Μπάιντεν λέει “ναι” σε ντιμπέιτ με τον Τράμπ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Χαρακτηριστική ήταν η απάντηση του Τζο Μπάιντεν για το αν θα ''πηγαινε'' σε ντιμπέιτ με τον αντίπαλό του Ντόναλντ Τράμπ.

-

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν δήλωσε σήμερα ότι θα συμμετάσχει σε ένα ντιμπέιτ με τον Ντόναλντ Τραμπ, τον Ρεπουμπλικανό αντίπαλό του στις προεδρικές εκλογές του Νοεμβρίου.

«Θα το κάνω, κάπου. Δεν ξέρω πότε», είπε ο Δημοκρατικός πρόεδρος σε μια συνέντευξη με τον παρουσιαστή Χάουαρντ Στερν.

«Θα ήμουν ευτυχής να τον αντιμετωπίσω σε ένα ντιμπέιτ».

Οι δηλώσεις αυτές είναι οι πλέον ξεκάθαρες που έχει διατυπώσει ο Μπάιντεν σχετικά με το ενδεχόμενο ενός προεδρικού ντιμπέιτ. Προηγουμένως, ο επικεφαλής του αμερικανικού κράτους δεν είχε δεσμευτεί σε μια τηλεμαχία με τον Τραμπ, λέγοντας τον περασμένο μήνα ότι αυτό θα εξαρτιόταν από τη συμπεριφορά του πρώην προέδρου.

Ο Τραμπ, ο οποίος αρνήθηκε να αντιμετωπίσει τους αντιπάλους του σε ένα ντιμπέιτ προτού κερδίσει τις προκριματικές εκλογές του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος τον περασμένο μήνα, προκαλεί τον Μπάιντεν να δεσμευτεί σε μια τηλεμαχία με εκείνον, προτείνοντας στον Δημοκρατικό να αντιπαρατεθούν δημοσίως «οποτεδήποτε, οπουδήποτε, σε οποιοδήποτε μέρος».

Ειδήσεις σήμερα:

Κόρινθος: Έφτιαξαν τον δρόμο και ξέχασαν… την κολώνα στη μέση

Ερυθρά Θάλασσα: Οι Χούθι εκτόξευσαν πυραύλους εναντίον δεξαμενόπλοιων

Χαλκίδα: Πέταξαν σκύλο στα σκουπίδια και του έβαλαν φωτιά