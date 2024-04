Πολιτική

Κουτσούμπας – Ελπιδοφόρος: Συζήτησαν για το διαχωρισμό εκκλησίας – κράτους (βίντεο)

Σε ποια άλλα θέματα εστίασαν τη συνομιλία τους, ο επικεφαλής του Κομμουνιστικού Κόμματος και ο Αριχεπίσκοπος Αμερικής.

Ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας συναντήθηκε το πρωί της Παρασκευής με τον αρχιεπίσκοπο Αμερικής Ελπιδοφόρο, στο πλαίσιο της επίσκεψης αντιπροσωπείας του Κομμουνιστικού Κόμματος στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ο Δημήτρης Κουτσούμπας σημείωσε: «Από θέση αρχής το ΚΚΕ είναι υπέρ του διαχωρισμού κράτους εκκλησίας, χωρίς ο ένας να κάνει παρεμβάσεις στα “του οίκου” του άλλου», ενώ επεσήμανε την ανάγκη να μην γίνεται εκμετάλλευση του θρησκευτικού συναισθήματος από κόμματα, ιδιαίτερα από αυτά με ρατσιστικές και φασιστικές αντιλήψεις αλλά τώρα τελευταία και από ορισμένους του υποτιθέμενου “προοδευτικού χώρου”, σημειώνοντας πως το ΚΚΕ καταγγέλλει τέτοια φαινόμενα. Επανέλαβε, ακόμη, την ανάγκη να στηριχτεί η ελληνόγλωσση εκπαίδευση και ο πολιτισμός, ιδιαίτερα η ελληνική ομογένεια, που πλέον είναι 3ης και 4ης γενιάς, να γνωρίσει την ιστορία της Ελλάδας».

Ο αρχιεπίσκοπος ευχαρίστησε τον Γενικό Γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ για την επίσκεψη, ενώ σημείωσε πως οι αξίες της ειρήνης, της φιλίας των λαών, της κοινωνικής ισότητας και δικαιοσύνης, αποτελούν κοινές αξίες. Αναφορά έκανε και στην πείρα της εκκλησίας στις ΗΠΑ, όπου υπάρχει πλήρης διαχωρισμός κράτους εκκλησίας, και κοινότητες αντί για ενορίες, σημειώνοντας πως αυτά θα μπορούσαν να φανούν χρήσιμα και στην περίπτωση της Ελλάδας.

