Κόσμος

ΗΠΑ: Δεκάδες ανεμοστρόβιλοι έπληξαν κεντρικές πολιτείες (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Περισσότεροι από 70 ανεμοστρόβιλοι καταγράφηκαν σε όλη τη χώρα, σύμφωνα με την αμερικανική μετεωρολογική υπηρεσία (NWS).

-

Δεκάδες ανεμοστρόβιλοι έπληξαν χθες Παρασκευή τις κεντρικές ΗΠΑ, προκαλώντας σοβαρές ζημιές αλλά και τον τραυματισμό τουλάχιστον τριών ανθρώπων, σύμφωνα με τις αρχές.

Περισσότεροι από 70 ανεμοστρόβιλοι καταγράφηκαν σε όλη τη χώρα, σύμφωνα με την αμερικανική μετεωρολογική υπηρεσία (NWS), κυρίως γύρω από την πόλη Όμαχα στη Νεμπράσκα και κοντά στην Άιοβα.

Οι φωτογραφίες που τράβηξαν κυνηγοί ανεμοστρόβιλων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν τεράστιους μαύρους στρόβιλους να σαρώνουν τον ουρανό και να παίρνουν μαζί τους σκόνη, χώμα και ό,τι άλλο βρίσκουν στο πέρασμά τους. Δεκάδες κτίρια υπέστησαν ζημιές, τρένα εκτροχιάστηκαν και καλώδια ηλεκτρικού ρεύματος κόπηκαν.

Στο Έλκχορν, προάστιο της Όμαχα, φωτογραφίες δείχνουν σπίτια να έχουν ισοπεδωθεί, στέγες να έχουν αποκολληθεί και δέντρα γυμνά από φύλλα.

Πιο νότια, κοντά στην πόλη Λίνκολν, ένας ανεμοστρόβιλος έπληξε βιομηχανικό υπόστεγο το οποίο και κατέρρευσε. Σε αυτό βρίσκονταν περίπου 70 άνθρωποι οι οποίοι κατάφεραν να απομακρυνθούν, όμως τρεις εξ αυτών έχουν τραυματιστεί ελαφρά, ανακοίνωσαν οι αρχές της κομητείας Λάνκαστερ.

Η NWS εξέδωσε χθες πολλές προειδοποιήσεις για ανεμοστρόβιλους που αφορούσαν διάφορες πολιτείες των ΗΠΑ. Προβλέπει εξάλλου ότι το φαινόμενο θα συνεχιστεί και σήμερα και θα φτάσει ως το Τέξας.

Οι ανεμοστρόβιλοι, ένα εντυπωσιακό μετεωρολογικό φαινόμενο που είναι δύσκολο να προβλεφθεί, είναι σχετικά συχνοί στις ΗΠΑ, κυρίως στο κεντρικό και το νότιο τμήμα της χώρας.

Ειδήσεις σήμερα:

Σάββατο του Λαζάρου - Καιρός: τοπικές μπόρες και βοριάδες

Ερυθρά Θάλασσα: Οι Χούθι εκτόξευσαν πυραύλους εναντίον δεξαμενόπλοιων

Χαλκίδα: Πέταξαν σκύλο στα σκουπίδια και του έβαλαν φωτιά