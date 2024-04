Αθλητικά

Ο Σπανούλης καλύτερος προπονητής του BCL

O “Kill-Bill” οδήγησε το Περιστέρι σε μία ιστορική πρόκριση στο Final Four του BCL.

Ο Βασίλης Σπανούλης απολαμβάνει εδώ και λίγες ώρες, την πρώτη ατομική διάκριση ως προπονητής, καθώς αναδείχθηκε καλύτερος προπονητής για την αγωνιστική περίοδο 2023/24, στο Basketball Champions League.

Η σχετική εκδήλωση, διεξήχθη σήμερα (27/4) το πρωί στο Glass Floor της «Stark Arena» και στο πλευρό του Ελληνα προπονητή, ήταν η σύζυγός του, Ολυμπία Χοψονίδου και τα έξι παιδιά τους, όπως και όλη η οικογένεια του Περιστερίου, ενώ η βράβευση στον Σπανούλη έγινε δια χειρός Μπόζινταρ Μάλκοβιτς.

Σημειώνεται, ότι παρά το γεγονός πως μετρά μόλις δύο χρόνια στην προπονητική, ο «Kill-Bill», οδήγησε το Περιστέρι σε μία ιστορική πρόκριση στο Final Four του BCL.

Δακρυσμένος από την συγκίνηση, ο Ελληνας προπονητής, δήλωσε μόλις παρέλαβε το βραβείο του: «Οταν ξεκινάω κάτι, πάντα πιστεύω ότι μπορώ να πάω όλον τον δρόμο. Η οικογένεια και το μπάσκετ είναι τα πάντα για εμένα. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την οικογένειά μου που είναι εδώ, την σύζυγο και τα έξι παιδιά μου. Δεν είναι εύκολο να με έχει η οικογένειά μου στο σπίτι και να με ακούει να μιλάω συνέχεια για μπάσκετ και να το παρακολουθώ στην τηλεόραση. Δεν είναι εύκολο μετά από τέτοια καριέρα ως παίκτης να αφήσω ξανά το σπίτι μου και να είμαι στο παρκέ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω ειδικά την γυναίκα μου για την στήριξη και την αγάπη που μου δίνει. Είμαι ευγνώμων για αυτό».

