Πολιτισμός

Τούρκος ιστορικός: Η Αγία Σοφία δεν κάνει για ναμάζι

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι δηλώσεις του Τούρκου καθηγητή Ιλμπέρ Ορτάιλι σε κανάλι στο YouTube προκάλεσαν αίσθηση στην Τουρκία.

-

«Είναι ένα φρικτό κτίριο για ναμάζι (μουσουλμανική προσευχή) η Αγία Σοφία. Η ετήσια χωρητικότητα αυτού του κτιρίου είναι 20-30 χιλιάδες άτομα. Τρία εκατομμύρια άνθρωποι δεν μπορούν να εισέλθουν εδώ. Γιατί πρέπει όλοι να κάνουν ναμάζι στην Αγία Σοφία;», δήλωσε ο διάσημος Τούρκος ιστορικός Ιλμπέρ Ορτάϊλι.

Οι δηλώσεις του Τούρκου καθηγητή σε κανάλι στο YouTube προκάλεσαν αίσθηση στην Τουρκία.

«Κάποιοι λένε ‘Ας φτιάξουμε τουαλέτες στην Αγία Σοφία’. Ας σε τιμωρήσει ο Θεός. Δεν μπορεί να μπαίνουν τόσοι άνθρωποι εδώ μέσα, 3 εκατομμύρια για προσευχή, 3 εκατομμύρια τουρίστες, αδελφέ αυτό δεν γίνεται. Η προσευχή μπορεί να γίνει στο Μπλε Τζαμί. Είναι ένα φρικτό κτίριο για ναμάζι. Κανένας σοβαρός μουσουλμάνος δεν μπορεί να μπαίμει και μα ξαπλώνει κάτω, να προσεύχεται εκεί 5 φορές την ημέρα», είπε ο γνωστός Τούρκος ιστορικός, σύμφωνα με τα όσα μεταδίδει η ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1 στην Τουρκία, Άννα Ανδρέου.

Ο Ιλμέρ Ορτάϊλι συνέχισε λέγοντας:

«Ανοίξτε το Μπλε Τζαμί... Αυτό το μέρος (η Αγία Σοφία) δεν είναι για εσάς, ας μείνει κλειστό. Η ετήσια χωρητικότητα αυτού του χώρου είναι 20-30 χιλιάδες άτομα. Αρχηγοί κρατών, κληρικοί, φοιτητές... Τι δουλειά έχουν; Γιατί όλοι πρέπει να κάνουν ναμάζι στην Αγία Σοφία;»

Ειδήσεις σήμερα:

Εξάρχεια: Επεισόδια με τραυματία έναν αστυνομικό

Μαρούσι: Νεκρός από πυροβολισμούς έξω από μπαρ

Εορταστικό ωράριο: Ποιες ώρες θα λειτουργήσουν λιανική, σούπερ-μάρκετ και Βαρβάκειος