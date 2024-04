Κοινωνία

Δολοφονία Λυγγερίδη: 12 προφυλακισθέντες - Οι επόμενες κινήσεις των Αρχών

Ολοκληρώθηκαν οι καταθέσεις των κατηγορουμένων. Οι επόμενες κινήσεις των δικαστικών Αρχών.

Τις επόμενες κινήσεις τους μελετούν οι ανακριτές της υπόθεσης της εγκληματικής δράσης οπαδών, η οποία ευθύνεται για την δολοφονία του αστυνομικού Γιώργου Λυγγερίδη μετά την ολοκλήρωση των απολογιών των συλληφθέντων στην μεγάλη αστυνομική επιχείρηση.

Ενώπιον των ανακριτών απολογήθηκαν, σε μία μαραθώνια διαδικασία το Σάββατο και την Κυριακή, 63 κατηγορούμενοι, ενώ την Παρασκευή είχαν απολογηθεί όσοι είχαν κατηγορίες για ναρκωτικά με τρεις από αυτούς να έχουν οδηγηθεί στην φυλακή.

Συνολικά προφυλακιστέοι για την εγκληματική οργάνωση κρίθηκαν 12 κατηγορούμενοι, κάποιοι εκ των οποίων έχουν, με βάση την δικογραφία, ηγετικό ρόλο στην δομή των οργανωμένων οπαδών και τους αποδίδεται και ηθική αυτουργία στην δολοφονία του αστυνομικού σε επεισόδια που προκάλεσαν έξω από το κλειστό γήπεδο στον Ρέντη στις 7 Δεκεμβρίου.

Οι υπόλοιποι κατηγορούμενοι αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους, που αφορούν υποχρεωτική εμφάνιση σε αστυνομικό τμήμα και απαγόρευση παρακολούθησης αγώνων και συμμετοχής σε αθλητικούς συνδέσμους.

Πλέον οι δικαστικές αρχές μελετούν την χιλιάδων σελίδων δικογραφία, η οποία περιγράφει εγκληματική δράση συνολικά 167 κατηγορούμενων και θεωρείται βέβαιο ότι τις επόμενες ημέρες θα προχωρήσουν σε έκδοση ενταλμάτων σύλληψης, προκειμένου να βρεθούν ενώπιον της Δικαιοσύνης όλοι όσοι εμπλέκονται στην δολοφονία και σε άλλες εγκληματικές πράξεις.

