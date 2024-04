Κοινωνία

Αττική: Εξιχνιάστηκαν κι άλλα χτυπήματα από την “άγουρη συμμορία”

Ακόμη και 15χρονοι συμμετείχαν στη συμμορία που είχε «ρημάξει» μαγαζιά στην νοτιοανατολική Αττική.

Στην εξιχνίαση επιπλέον ληστειών, κλοπών και διαρρήξεων, από καταστήματα σε περιοχές της νοτιοανατολικής Αττικής, που διέπραττε συμμορία νεαρών, προχώρησε η Ελληνική Αστυνομία.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας:

Στο πλαίσιο έρευνας της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Νοτιοανατολικής Αττικής της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής για τη διερεύνηση ληστειών και διαρρήξεων- κλοπών από καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος σε περιοχές της Νοτιανατολικής Αττικής, κατόπιν αξιοποίησης δεδομένων και στοιχείων, επετεύχθη η ταυτοποίηση των δραστών.

Πρόκειται για -6- μέλη συμμορίας νεαρών, -5- εκ των οποίων συνελήφθησαν την 8-4-2024, ενώ εξιχνιάστηκαν επιπλέον -4- ληστείες και -5- περιπτώσεις διαρρήξεων- κλοπών από καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος σε περιοχές της Νοτιοανατολικής Αττικής.

Η δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος τους υποβλήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

