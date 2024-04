Πολιτική

Κασσελάκης: Ο κόσμος έχει κουραστεί με την αλαζονεία του 41%

Ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ, απάντησε σε όλα τα ζητήματα της επικαιρότητας, ενώ δεν έλειψαν τα "πυρά" κατά της κυβέρνησης.

«Η ανατροπή είναι κοινωνική ανάγκη σ' αυτές τις ευρωεκλογές», ανέφερε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Στέφανος Κασσελάκης σε συνέντευξή του στην εκπομπή του Alpha «Σούπερ Κατερίνα». Όπως είπε, «εμείς δεν θέλουμε την ανατροπή για να τιμωρήσουμε τη ΝΔ, αλλά επειδή την αξίζουμε, επειδή ο ΣΥΡΙΖΑ έχει ανανεωθεί και έχει ανοίξει το κόμμα σε ένα νέο μοντέλο πολιτικής».

Ο ίδιος σχολίασε ότι «ο κόσμος έχει κουραστεί με την αλαζονεία του 41%» και πως ο στόχος του είναι «να αλλάξουμε τη χώρα προς την πρόοδο και να έχουμε μια Ευρώπη κοινωνική, δίκαιη και πράσινη και όχι της λιτότητας». Υποστήριξε ότι το ευρωψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ είναι πολύ καλύτερο από της ΝΔ και ρώτησε αν εκπροσωπεί την πρόοδο ένα ψηφοδέλτιο «που έχει μια υμνήτρια του Κασιδιάρη κι έναν άλλο με χουντικά συνθήματα και ούτω καθεξής, ένα κόμμα που έχει υφυπουργό Υγείας που λέει ότι οι γυναίκες είναι για να τίκτουν και ακόμα να τον αποπέμψει». Σχολίασε σχετικά με τη διευκρινιστική δήλωση του Δ. Βαρτζόπουλου, αλλά και του βουλευτή της ΝΔ που «δεν ξέρει αν πρέπει να με αποκαλέσει "ό ή η"», καθώς και της υποψήφιας ευρωβουλευτή Βίκυς Φλέσσα σχετικά με τα Τέμπη, πως όλα αυτά δεν είναι θέμα λάθους διατυπώσεων και ανασκευής, αλλά θέμα παντελούς έλλειψης ενσυναίθσησης. «Δεν έχουν ενσυναίσθηση, τα πιστεύουν αυτά που λένε, είναι στην κοσμάρα τους», σχολίασε, κατηγορώντας την κυβέρνηση για «αλαζονεία του 41%».

Αναφορικά με τα σχόλια πολιτικών αντιπάλων του που χαρακτήρισαν την περιοδεία του στα νησιά ως κρουαζιέρα, ο κ. Κασσελάκης είπε ότι η νοοτροπία τους είναι ξεπερασμένη και πως «αυτή η μόνιμη ειρωνεία και το δήθεν έχει κουράσει τον κόσμο πάρα πολύ». Μίλησε για «κωλοτούμπες» της κυβέρνησης που προεκλογικά, όπως σημείωσε μλούσε για οικονομικό θαύμα και μειώσεις φόρων «και τώρα έχει μπει λιτότητα που δεν είχε προανακοινωθεί», για να τονίσει ότι αυτά δημιουργούν απέχθεια του πολίτη προς το πολιτικό σύστημα. Υποστήριξε πως σε αυτήν την απέχθεια προσθέτει «τη μόνιμη ειρωνεία που κάνουν από τη ΝΔ και όλα τα άλλα πολιτικά κόμματα», επισημαίνοντας ότι «όλοι έχουν ένα στόχο, τον ΣΥΡΙΖΑ». «Αντί να ασχοληθούν με τα προβλήματα του κόσμου απλά χτυπάνε το ΣΥΡΙΖΑ», πρόσθεσε υπογραμμίζοντας ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει και κυβερνητική πρόταση και δεν έχει καμία εξάρτηση από τράπεζες.

Ο κ. Κασσελάκης κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι είναι ανάλγητη στα θέματα της υγείας και πως συνειδητά δεν επενδύει σε γιατρούς και νοσηλευτές, οι οποίοι δουλεύουν σε πολύ δύσκολες συνθήκες σε ένα υποστελεχωμένο σύστημα, με χαμηλούς μισθούς. «Προφανώς ζει και βασιλεύει το φακελάκι», απάντησε σε σχετικά ερώτηση. Ερωτηθείς σχετικά επιβεβαίωσε ότι τηλεφώνησε στον βουλευτή της ΝΔ Γιάννη Καλλιάνο για να του εκφράσει τα συλλυπητήριά του για τον πατέρα του.

Σε ερώτηση σχετικά για τις ποινές του δικαστηρίου για το Μάτι, σχολίασε: «Σε προσωπικό επίπεδο αισθάνομαι ντροπή γι' αυτό το αποτέλεσμα, την έκβαση αυτής της υπόθεσης, λυπάμαι πάρα πολύ για τις οικογένειες των θυμάτων, δεν είναι δικαιοσύνη αυτό κατά τη γνώμη μου». Κληθείς να σχολιάσει δηλώσεις ότι αυτές οι ποινές επιβλήθηκαν γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ το 2019 άλλαξε τελευταία στιγμή τον Ποινικό Κώδικα για να τον κάνει ευμενέστερο προς τους κατηγορούμενους, υποστήριξε ότι «αυτό είναι ένα τεράστιο ψέμα» διότι δεν άλλαξαν τα άρθρα που άπτονται της υπόθεσης.

Μιλώντας για τα Τέμπη, ανέφερε ότι πρέπει να χυθεί άπλετο φως όπου υπάρχουν ευθύνες χρόνων, «αλλά στο τέλος της ημέρας ο αρμόδιος υπουργός είχε δύο χρόνια γραπτές προειδοποιήσεις και όχι μόνο δεν έκανε τίποτα αλλά ειρωνευόταν και στη Βουλή σε ερώτηση του ΣΥΡΙΖΑ για την ασφάλεια του σιδηροδρόμου». Σημείωσε πως «δεν είναι δυνατόν να αμνηστεύει μια ολόκληρη παράταξη έναν πρώην υπουργό με μεγάλο επίθετο και να μην επιτρέπει να πάει στη Δικαιοσύνη». Όπως τόνισε, το μπάζωμα είναι δεύτερο «έγκλημα». Ρώτησε, δε, εάν είναι δυνατόν το Μέγαρο Μαξίμου να μην είχε γνώση.

Σχετικά με το σκάνδαλο των υποκλοπών, μεταξύ άλλων, είπε ότι «ο Μητσοτάκης μπορεί να προβεί στην άρση του απορρήτου των στελεχών της ΕΥΠ για να μάθουμε τι έχει συμβεί και δεν το κάνει».

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ ξεκαθάρισε ότι δεν άφησε ανοικτό το ενδεχόμενο άρσης της μονιμότητας των δημόσιων υπαλλήλων, αναφέροντας μεταξύ άλλων ότι «δεν πρέπει να υπάρχουν αντίποινα για τους δημοσίους υπαλλήλους επειδή αλλάζει μία κυβέρνηση».

Σε ερώτηση πώς θα αντιδράσει αν ο μητροπολίτης της Κέρκυρας -όπου θα πάει για το Πάσχα ο κ. Κασσελάκης- του πει ότι δεν είναι δεκτός μέσα στην εκκλησία, απάντησε: «Θα πρέπει να με διώξει ο ίδιος». «Η πίστη του καθενός ειναι βαθιά προσωπικό θέμα, δεν πιστεύω ότι οι λίγες φωνές από την εκκλησία που χωρίζουν τους πολίτες σε κατηγορίες αντανακλούν τις χριστιανικές αξίες», επεσήμανε και συμπλήρωσε: «Πρέπει άμεσα να φτιάξουμε ένα σχέδιο, να υπάρχει ρύθμιση σχέσεις κράτους και εκκλησίας, πρέπει να είναι διακριτοί οι ρόλοι». «Θα μπεις ακόμα και στα περιουσιακά της εκκλησίας;», ρωτήθηκε, για να απαντήσει καταφατικά.

Σχετικά με δημοσιεύματα για συνεργασία με τον Άρη Σπηλιωτόπουλο στο επικοινωνιακό επιτελείο του, υπογράμμισε: «Ευχαριστώ για την ερώτηση αλλά δεν σχολιάζω θέματα συνεργατών εντός του κόμματος, είτε είναι πρώην πολιτικά στελέχη είτε είναι επαγγελματίες σε κάποιο χώρο της πολιτικής επιστήμης». «Αυτό που μπορώ να σου πω είναι ότι τα πιστεύω μου είναι ξεκάθαρα και όλος ο κόσμος τα ξέρει, από εκεί και πέρα χτίζουμε ένα κοινωνικό μέτωπο», πρόσθεσε.

Για το εάν θεωρεί πως προκάλεσε παρουσιάζοντας το σπίτι του σε τηλεοπτική εκπομπή ανέφερε πως ο ίδιος είναι εντελώς διάφανος και ήθελε να δείξει την αντίφαση με το γεγονός ότι «η ΝΔ έχει 500 εκατομμύρια χρέος που αυξάνεται κάθε χρόνο επ' άπειρον, δανεικά κι αγύριστα». «Δεν θεωρώ ότι ο κόσμος αγανακτεί επειδή βλέπει τη διαφάνεια μου, ο κόσμος ξέρει πολύ καλά ότι δεν έχω πάρει τίποτα από κανέναν, ούτε ένα ευρώ από τη χώρα, ούτε ένα ευρώ από το κόμμα, είμαι εδώ για να προσφέρω, δεν θα φάω από τη χώρα, δεν θα προδώσω τον κόσμο που θα με εμπιστευτεί». «Δεν το μετάνιωσα, να ανοίξουν τον γυάλινο πύργο τους οι άλλοι πολιτικοί, οι κυβερνώντες», σχολίασε και συμπλήρωσε: «Το δικό μου πόθεν είναι χρόνια ιδρώτα και επιχειρηματικού ρίσκου στην Αμερική».

