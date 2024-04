Πολιτική

Βαρτζόπουλος: H γυναικοκτονία, η βιολογική βάση και οι αντιδράσεις (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι ακριβώς είπε στη συνέντευξή του ο Υφυπουργός Υγείας. Τι ζήτησαν τα κόμματα της αντιπολίτευσης και τι απαντά ο ίδιος.

-

Αντιδράσεις σε κόμματα της αντιπολίτευσης έχουν προκαλέσει, δηλώσεις τις οποίες παραχώρησε προ ημερών στο πλαίσιο συνέντευξής του στην ενημερωτική ιστοσελίδα livemedia.gr και την δημοσιογράφο Ειρήνη Συράκη, ο υφυπουργός υγείας και ψυχίατρος Δημήτρης Βαρτζόπουλος.

Παρακάτω το σχετικό βίντεο και η επίμαχη απάντηση του κ. Βαρτζόπουλου:

Ερώτηση: Ας πάμε λίγο στην μετα-covid εποχή, σε κάτι διαφορετικό: Πέρα από το κομμάτι της βίας, επίσης και τα διαζύγια έχουν αυξηθεί κατά τη διάρκεια της περιόδου του covid και μετά από αυτήν. Δεν ξέρω για ποιο λόγο. Δεν ξέρω παραδείγματος χάριν αν τα ζευγάρια ζητούν τη βοήθεια κάποιο ειδικού της υγείας, και αν τους παρέχεται κάποια καθοδήγηση του τύπου « εφ’ όσον δεν είσαι ευτυχισμένος/η, είναι καλύτερα να προχωρήσεις στο διαζύγιο ». Εσείς τι λέτε;

Ας πάμε λίγο στην μετα-covid εποχή, σε κάτι διαφορετικό: Πέρα από το κομμάτι της βίας, επίσης και τα διαζύγια έχουν αυξηθεί κατά τη διάρκεια της περιόδου του covid και μετά από αυτήν. Δεν ξέρω για ποιο λόγο. Δεν ξέρω παραδείγματος χάριν αν τα ζευγάρια ζητούν τη βοήθεια κάποιο ειδικού της υγείας, και αν τους παρέχεται κάποια καθοδήγηση του τύπου « ». Εσείς τι λέτε; Απάντηση: Είναι κυνικό, αλλά θα σας το πω: Οι υπηρεσίες υγείας οι οποίες παρέχονται στον πολίτη, παρέχονται κυρίως όταν παρουσιάζονται ζητήματα, άλλοτε υποκειμενικά και άλλοτε αντικειμενικά, τα οποία επηρεάζουν τη λειτουργικότητά του. Παραδείγματος χάριν παρεμβαίνουν οι δημόσιες αρχές ψυχικής υγείας όταν το άτομο αυτό υποφέρει από το άγχος του, την κατάθλιψή του, ή όταν το περιβάλλον του, μας ενημερώνει ότι ο παθών ζητά τη βοήθειά μας. Όταν έχουμε δύο φαινομενικά υγιείς ανθρώπους, χωρίς τέτοια ψυχοπαθολογικά ζητήματα, είτε υποκειμενικά είτε αντικειμενικά, οι οποίοι “δεν τα βρίσκουν” και αποφασίζουν να χωρίσουν, αυτό βεβαίως και θα μπορούσε να έχει μία ψυχολογική υποστήριξη, καθοδήγηση και προσπάθεια λείανσης των διαφορών, τη λεγόμενη συμβουλευτική γάμου. Θα είμαι όμως ειλικρινής: το να μπορούσε το κράτος να παρέχει συμβουλευτική γάμου θα ήταν ευκταίο, οι πιθανότητες όμως να το κατάφερνε θα ήταν μικρές. Ας μπορέσει πρώτα να αντιμετωπίσει τα πραγματικά, αντικειμενικά ή υποκειμενικά, ψυχοπαθολογικά προβλήματα του λαού, και μετά ας κάνει και συμβουλευτική γάμου. Είναι δηλαδή κάτι που είναι καλό να γίνεται είναι όμως πολύ δύσκολο να το δει κανείς σ’ αυτό το κράτος. Από την άλλη: Είναι πολύ πιθανό αυτό που λέτε, να αυξήθηκαν δηλαδή τα διαζύγια μετά την πανδημία. Διότι όταν κλείνεται κανείς για δύο χρόνια μέσα, oi όποιες διαφορές διογκώνονται. Γι’ αυτό και κατά τη διάρκεια της πανδημίας είχαμε τόσο μεγάλη αύξηση των φαινομένων ενδοοικογενειακής βίας. Διότι οι επιθετικοί χαρακτήρες δεν εκδήλωναν έξω την επιθετικότητά τους, έμειναν κλεισμένοι στο σπίτι και εκδήλωναν την επιθετικότητά τους στις γυναίκες τους. Λέω συνειδητά “στις γυναίκες τους” διότι αντιλαμβάνεστε ότι σε όλη την πανίδα, σε κάθε μορφή έμβιου όντος, το αρσενικό είναι πάντοτε πιο επιθετικό, διότι στη φύση αυτό είναι το οποίο κυνηγά την τροφή και αναλαμβάνει την επιθετική διεκδίκησή της ή την αντίστοιχη άμυνα. Το θηλυκό είναι για άλλες δουλειές. Για να τίκτει και έτσι να στηρίζει το είδος, είτε αυτό γίνεται στο πλαίσιο της αγέλης, είτε στη δυαδική μορφή την οποία γνωρίζουμε από τον homo sapiens. Η φύση των πραγμάτων είναι, το αρσενικό να είναι το επιθετικό και κατά συνέπεια η έννοια της γυναικοκτονίας πραγματικά έχει μια βιολογική βάση.

Κασσελάκης: «Αποπέμψτε τον άμεσα»

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτικής Συμμαχίας σε σχετική ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ανέφερε: «Ως εδώ, κ. Μητσοτάκη. Έχετε καλύψει φιλοναζί υποψήφια, χουντικό υποψήφιο, ομοφοβικό βουλευτή. Τώρα, ως εδώ. Κανένα «41%» δε σας δίνει το δικαίωμα να κρατήσετε στη θέση του υφυπουργού υγείας έναν άνθρωπο ο οποίος δίνει βιολογικό άλλοθι στις γυναικοκτονίες και υποτιμά τη γυναικεία φύση. Ζητώ την άμεση αποπομπή του κ. Βαρτζόπουλου από την κυβέρνηση και από την Κ.Ο. της ΝΔ. Αν ο κ. Μητσοτάκης τον κρατήσει βουλευτή του, ας εξηγήσει στις γυναίκες ψηφοφόρους της Ν.Δ. γιατί θεωρεί ότι "οι γυναίκες είναι για άλλες δουλειές,για να τίκτουν", όπως πιστεύει ο υφυπουργός του – και φυσικά όχι ο Φρόυντ».,

Γκλαβίνας: «Οπλίζουν το χέρι μελλοντικών γυναικοκτόνων»

Ο διευθυντής της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΠΑΣΟΚ - Κινήαμτος Αλλαγή; Θανάσης Γκλαβίνας τόνισε: «Οι θέσεις του υφυπουργού Υγείας κ. Δημήτρη Βαρτζόπουλου ότι “η γυναικοτονία έχει μια βιολογική βάση” και ότι η επιθετική συμπεριφορά των ανδρών έχει βιολογικά χαρακτηριστικά δεν στερούνται μόνο επιστημονικής βάσης, αλλά είναι αναχρονιστικές και άκρως επικίνδυνες, εφόσον δικαιολογούν τέτοιες ειδεχθείς ενέργειες και οπλίζουν το χέρι πιθανών μελλοντικών γυναικοκτόνων. Λίγες μόνο μέρες μετά τη δολοφονία της Κυριακής στους Αγίους Αναργύρους, καλούμε τη Νέα Δημοκρατία να αποδοκιμάσει άμεσα τις απόψεις του υφυπουργού της».

Χαρίτσης: «Έτσι πολεμά η ΝΔ την ακροδεξιά;»

Ο επικεφαλής της Νέας Αριστεράς Αλέξης Χαρίτσης υπογράμμισε: «Άκουσα πριν λίγο τις εξωφρενικές, τις αδιανόητες δηλώσεις του υφυπουργού Υγείας, Δημήτρη Βαρτζόπουλου. Και θυμήθηκα τις αστείες δηλώσεις του κυρίου Μητσοτάκη ότι είναι ‘πολέμιος της άκρας δεξιάς'. Οι δηλώσεις Βαρτζόπουλου έρχονται από τις πιο σκοτεινές μέρες της ρατσιστικής ευγονικής και τους πιο ζοφερούς, ολοκληρωτικούς καιρούς της πολιτικής μας ιστορίας. Ο κύριος Μητσοτάκης οφείλει να τον αποπέμψει εδώ και τώρα και να απολογηθεί για την επιλογή του. Είναι το ελάχιστο που μπορεί να κάνει».

Η απάντηση Βερτζόπουλου

Ο κ. Βερτζόπουλος πάντως με νεότερη ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης απάντησε στην κριτική που δέχεται επισημαίνοντας: «Η προσπάθεια δημιουργίας εντυπώσεων φτάνει στο σημείο άρνησης και της απλής λογικής. Εκείνο το οποίο είπα και εννοώ είναι το αυτονόητο, ότι υπάρχουν διαφορετικά βιολογικά χαρακτηριστικά των φύλων, ότι το αρσενικό έχει συνήθως σημαντικότερη σωματική δύναμη, άρα είναι πιο επικίνδυνο στην επιθετικότητα του από το θηλυκό. Ως εκ τούτου θα πρέπει να υπάρχουν και ιδιαίτερες προβλέψεις και ιδιαίτεροι μηχανισμοί περιορισμού της ενδεχόμενης, εννοείται για πολλούς κοινωνικούς και άλλους λόγους, επιθετικότητας και βιαιότητας εις βάρος των γυναικών. Άρα η έννοια της γυναικοκτονίας είναι απολύτως σωστή και θα πρέπει να αντιμετωπίζεται απόλυτα και αποτελεσματικά. Εννοούσα δηλαδή, είπα και υποστηρίζω ακριβώς το αντίθετο από τις αυθαίρετες και προβοκατόρικες ερμηνείες. Και για να μη ξεχνιόμαστε: Πότε υπήρξε στο παρελθόν τόσο οργανωμένη προσπάθεια προστασίας της γυναίκας από την βία εναντίον της;

Νέες δομές υποδοχής της ΕΛΑΣ

Punic batton

Τηλεφωνική γραμμή sos

Δομές φιλοξενίας και υποστήριξης

Η Κυβέρνηση Μητσοτάκη δείχνει στην πράξη τι πιστεύει».

Ειδήσεις σήμερα:

Μπόνους παραγωγικότητας στο Δημόσιο: Πώς και σε ποιους θα δίνεται

ΟΠΕΚΑ: Την Μεγάλη Τρίτη πληρώνονται 18 επιδόματα

Ακρόπολη: Τουρίστες ντύθηκαν αρχαίοι Έλληνες και παρίσταναν τους ξεναγούς (εικόνες)