Γυναικοκτονία Κυριακής – Τζούλη: Όλα δείχνουν πως το υλικό από τις κάμερες μονταρίστηκε

Η δικηγόρος της 28χρονης που δολοφονήθηκε έξω από το Αστυνομικό Τμήμα Αγίων Αναργύρων μίλησε στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα».

Για σκόπιμα «κομμένο» υλικό από τις κάμερες ασφαλείας, για δηλώσεις αξιωματικού της Αστυνομίας και για κωλυσιεργία στην έρευνα για τη γυναικοκτονία της Κυριακής Γρίβας, έκανε λόγο η δικηγόρος της οικογένειας, Ελένη Τζούλη, μιλώντας στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή "Καλημέρα Ελλάδα" .

«Καταθέσαμε αίτημα να κατατεθεί όλο το υλικό από τις κάμερες και η ανακρίτρια έδωσε άμεση εντολή από το ΑΤ και από τα γύρω Τμήματα, γιατί το υλικό που είχε στα χέρια της, ήταν κομμένο», είπε η νομικός, επιμένοντας ότι, η εξήγηση που δίνει η Αστυνομία για λειτουργία της κάμερας μόνο με κίνηση, «δεν ευσταθεί καθόλου».

«Η ανακρίτρια είχε πέντε μπλοκαρισμένα βίντεο. Με το υλικό που έχει στα χέρια της δεν γίνεται έρευνα», συμπλήρωσε και έκανε γνωστό πως, η ίδια η μητέρα θα μεταβεί στο Εσωτερικών Υποθέσεων, όταν της το επιτρέψει η κατάστασή της.

Τόνισε όμως ότι, σε ερώτησή της προς αξιωματικό της ΕΛ.ΑΣ., για το αν το υλικό από τις κάμερες έχει κατασχεθεί ή παραδοθεί, από τους ίδιους τους ένστολους που είναι υπό τη διερεύνηση των Αρχών, η απάντηση που πήρε ήταν: «αν σου απαντήσω θα δημιουργηθεί μεγαλύτερο χαμός».

Έτσι, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι, «όλα δείχνουν πως, το υλικό από τις κάμερες είναι μονταρισμένο».

Επιπλέον, όπως είπε η Ε.Τζούλη, η διεύθυνση των φυλακών Κορυδαλλού, όπου κρατείται ο γυναικοκτόνος, δεν επέτρεψε στον πραγματογνώμονα που έχει ορίσει η Εισαγγελία και τον δεύτερο που έχει ορίσει η οικογένεια, σε εξέτασή του, με τη δικαιολογία ότι, «δεν υπήρξε πρότερη ενημέρωση για τη μετάβασή τους στις φυλακές».

«Θα αιτηθώ την επίσπευση όλων των διαδικασιών», είπε καταγγέλλοντας κωλυσιεργία στη διαδικασία.

