Οικονομία

Πληθωρισμός – Eurostat: Σταθερός στην Ευρώπη, μειώθηκε στην Ελλάδα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τα συμπεράσματα της Eurostat για τον πληθωρισμό στην Ευρώπη και την Ελλάδα.

-

Ο ετήσιος πληθωρισμός της ζώνης του ευρώ αναμένεται να παραμείνει σταθερός στο 2,4% τον Απρίλιο του 2024, σε σύγκριση με τον Μάρτιο, σύμφωνα με την πρώτη εκτίμηση της Eurostat, που δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα.

Εξετάζοντας τις κύριες συνιστώσες του πληθωρισμού στη ζώνη του ευρώ, οι υπηρεσίες αναμένεται να έχουν τον υψηλότερο ετήσιο ρυθμό τον Απρίλιο (3,7%, έναντι 4% τον Μάρτιο). Ακολουθούν τα τρόφιμα, το αλκοόλ και ο καπνός (2,8%, έναντι 2,6% τον Μάρτιο), τα μη ενεργειακά βιομηχανικά αγαθά (0,9%, έναντι 1,1% τον Μάρτιο) και η ενέργεια (-0,6%, έναντι -1,8% τον Μάρτιο).

Στην Ελλάδα ο ετήσιος πληθωρισμός εκτιμάται ότι μειώθηκε στο 3,2% τον Απρίλιο, από 3,4% τον Μάρτιο.

Τον Απρίλιο το υψηλότερο επίπεδο πληθωρισμού στην ευρωζώνη καταγράφουν το Βέλγιο (4,9%), η Κροατία (4,7%) και η Ισπανία και η Αυστρία (και οι δύο 3,4%).

Τα χαμηλότερα επίπεδα πληθωρισμού στην ευρωζώνη καταγράφουν η Λιθουανία (0,4%), η Φινλανδία (0,6%) και η Ιταλία (1%).

Στη Γερμανία ο πληθωρισμός αυξήθηκε ελαφρώς στο 2,4% τον Απρίλιο από 2,3% το Μάρτιο και στη Γαλλία ο πληθωρισμός παρέμεινε σταθερός στο 2,4% σε σχέση με το Μάρτιο.

Ειδήσεις σήμερα:

Επιστολική ψήφος: Έκλεισε η πλατφόρμα

Πικέρμι: Νεκρός ο οδηγός αυτοκινήτου που “καρφώθηκε” σε κολώνα

Τερίμ - Παναθηναϊκός: σε αναζήτηση καινούργιου προπονητή