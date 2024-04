Life

ΗΠΑ: Καρκινοπαθής μετανάστης κέρδισε 1,3 δις δολάρια στο Powerball (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η συγκινητική ιστορία του νεαρού άνδρα στον οποίο η τύχη χαμογέλασε, μετά από πολλές και δύσκολες περιπέτειες με την υγεία του.

-

Ο Cheng «Charlie» Saephan, 46 ετών, έζησε μια συγκλονιστική αλλαγή στην τύχη του. Μόλις ολοκλήρωσε την τελευταία του χημειοθεραπεία για τον καρκίνο, κέρδισε το τζακ ποτ του Powerball των Ηνωμένων Πολιτειών ύψους 1,3 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Συγκινημένος, ο Saephan δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου ότι αυτός και η 37χρονη σύζυγός του η Duanpen, θα μοιραστούν τα κέρδη με μια στενή φίλη τους. Αντί να λάβουν το ποσό τμηματικά για 30 χρόνια, επέλεξαν ένα εφάπαξ ποσό ύψους 422 εκατομμυρίων δολαρίων, που απέμεινε μετά από την αφαίρεση των φόρων.

Παρά την απίστευτη τύχη του, η κύρια εστίαση του ενδιαφέροντος του Saephan παραμένει η υγεία του.

«Ήταν μια γρήγορη επιλογή. Ο Θεός διάλεξε για μένα. Δεν θέλω να πεθάνω ακόμα. Θα μπορέσω να φροντίσω την οικογένειά μου και την υγεία μου. Πώς θα έχω χρόνο να ξοδέψω όλα αυτά τα χρήματα; Πόσο καιρό θα ζήσω; Ελπίζω να βρω έναν καλό γιατρό και να κερδίσω περισσότερα χρόνια ζωής. Χρειάζομαι βοήθεια. Δεν θέλω να πεθάνω ακόμα, αν δεν κάνω πρώτα κάτι για την οικογένειά μου», δήλωσε. Η νίκη του αποτελεί μια αχτίδα ελπίδας για τον Saephan και την οικογένειά του, καθώς θα μπορέσουν πλέον να καλύψουν τα έξοδα της θεραπείας του και να ζήσουν μια άνετη ζωή.

Η ιστορία του Saephan είναι γεμάτη με αξιοσημείωτα στοιχεία. Γεννήθηκε στο Λάος και μετακόμισε στην Ταϊλάνδη το 1987, πριν μεταναστεύσει στις ΗΠΑ το 1994. Αποφοίτησε από το λύκειο το 1996 και ζει στο Πόρτλαντ εδώ και 30 χρόνια. Εργάστηκε ως μηχανολόγος μηχανικός για μια εταιρεία αεροδιαστημικής. Πίστευε στην τύχη. Τις εβδομάδες οι οποίες προηγήθηκαν της κλήρωσης, σημείωσε κάποιους αριθμούς σε ένα κομμάτι χαρτί και κοιμόταν με αυτό κάτω από το μαξιλάρι του, προσευχόμενος να κερδίσει. Ο τυχερός λαχνός του Powerball που κέρδισε, πουλήθηκε σε αυτόν σε ένα σούπερ μάρκετ στο Πόρτλαντ στις αρχές Απριλίου.

Laos-born immigrant with cancer wins $1.3bn in US Powerball https://t.co/7B4LtdIS1e — BBC News (World) (@BBCWorld) April 30, 2024

Ειδήσεις σήμερα:

Μάτι - Άρειος Πάγος: Έφεση ζητά η Αδειλίνη για την δικαστική απόφαση

Το ματωμένο “αρχείο” των ρωσικών επιθέσεων στην Ευρώπη

Ερυθρά Θάλασσα: Πλοίο ελληνικών συμφερόντων “χτυπήθηκε” από τους Χούθι