Μήνυμα Μητσοτάκη για το Πάσχα: Οι σκέψεις μας στους αδύναμους και τους ένστολους

Οι ευχές του Πρωθυπουργού για την Ανάσταση, από το νησί της Τήνου και το μήνυμά του για τους ένστολους.

Μήνυμα για το Πάσχα και την Ανάσταση έστειλε ο Πρωθυπουργός, από την Τήνο, όπου περνά τις μέρες αυτές με την οικογένειά του.

«Καθώς η Μεγάλη Εβδομάδα προσεγγίζει το τέλος της, η προσδοκία της Ανάστασης μας γεμίζει όλους ελπίδα, δύναμη και αισιοδοξία», ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ενώ κάνοντας ειδική αναφορά στους ένστολους και σε όσους έχουν ανάγκη υποστήριξης, σημείωσε πως «η παράδοση επιβάλλει αυτές τις Άγιες μέρες του Πάσχα να τις περνάμε μαζί με τους αγαπημένους μας. Η σκέψη μας, όμως, πρέπει να τρέχει πρωτίστως στους πιο αδύναμους συμπολίτες μας, αυτούς που περισσότερο παρά ποτέ αυτές τις μέρες χρειάζονται τη στήριξή μας, αλλά και σε όλες και σε όλους τους ενστόλους μας, αυτούς που νύχτα μέρα, και αυτές τις Άγιες μέρες, αγωνίζονται προκειμένου όλες και όλοι να είμαστε ασφαλείς».

Καθώς η Μεγάλη Εβδομάδα προσεγγίζει το τέλος της, η προσδοκία της Ανάστασης μας γεμίζει όλους ελπίδα, δύναμη και αισιοδοξία. Θέλω να ευχηθώ σε κάθε Ελληνίδα, σε κάθε Έλληνα, όπου και αν αυτοί βρίσκονται, καλή Ανάσταση και καλό Πάσχα. Χρόνια πολλά! pic.twitter.com/FXT3MGuByY — Prime Minister GR (@PrimeministerGR) May 4, 2024

«Εδώ, από τη Μεγαλόχαρη της Τήνου, αυτό το τόσο σημαντικό νησί για την Ορθοδοξία μας, θέλω να ευχηθώ σε κάθε Ελληνίδα, σε κάθε Έλληνα, όπου και αν αυτοί βρίσκονται, καλή Ανάσταση και καλό Πάσχα. Χρόνια πολλά», καταλήγει ο Πρωθυπουργός.

