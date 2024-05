Πολιτική

Ιεροσόλυμα: Συνελήφθη ο φρουρός του Έλληνα πρόξενου (βίντεο)

Το βίντεο με τη στιγμή της σύλληψης του Έλληνα αστυνομικού και η παρέμβαση του υπουργείου Εξωτερικών.

Με παρέμβαση του υπουργείου Εξωτερικών αφέθηκε άμεσα ελεύθερος από τις αρχές του Ισραήλ Έλληνας αστυνομικός που νωρίτερα τέθηκε υπό κράτηση, ανέφεραν διπλωματικές πηγές αργά χθες Σάββατο το βράδυ.

Το υπουργείο Εξωτερικών διερευνά την υπόθεση και θα προβεί σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες, πρόσθεσαν οι ίδιες πηγές.

Πρόκειται για τον φρουρό του Έλληνα πρόξενου, ο οποίος συνελήφθη όταν, κατά τη διάρκεια της τελετής της αφής του Αγίου Φωτός έγινε επεισόδιο.

Το περιστατικό κυκλοφόρησε και σε βίντεο, ενώ το παλαιστινιακό πρακτορείο WAFA έγραψε ότι : «Οι ισραηλινές δυνάμεις κατοχής συνέλαβαν σήμερα τον προσωπικό φρουρό του Έλληνα προξένου στην Ιερουσαλήμ, ενώ βρισκόταν στην εκκλησία του Παναγίου Τάφου στην Παλιά Πόλη της Ιερουσαλήμ. Αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν ότι η κατοχική αστυνομία επιτέθηκε σωματικά στον προσωπικό φρουρό του Έλληνα προξένου στην εκκλησία του Παναγίου Τάφου κατά τη διάρκεια του τελετουργικού για το Άγιο Φως το Σάββατο και τον συνέλαβε».

Ο ΣΥΡΙΖΑ σε ανακοίνωσή του προηγουμένως ανέφερε: «Ο ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ, ζητεί την άμεση παροχή διευκρινίσεων από το Υπουργείο Εξωτερικών αναφορικά με το πρωτοφανές περιστατικό συλλήψεως μέλους της φρουράς του Γενικού Προξένου της Ελλάδος στα Ιεροσόλυμα από τις ισραηλινές δυνάμεις στον Πανάγιο Τάφο, κατά τη διάρκεια της τελετής Αφής του Αγίου Φωτός. Καλούμε τον Υπουργό Εξωτερικών να ενημερώσει άμεσα την Εθνική Αντιπροσωπεία και αναμένουμε την, ανάλογη της σοβαρότητας του επεισοδίου, αντίδραση της ελληνικής κυβέρνησης προς την ισραηλινή πλευρά».

