Μέση Ανατολή: Το Ισραήλ “κάθεται” στο τραπέζι διαπραγματεύσεων του Καΐρου

Αξιωματούχοι των ισραηλινών ένοπλων δυνάμεων μεταβαίνουν στην αιγυπτιακή πρωτεύουσα για να εξετάσουν την πρόταση εκεχειρίας της Χαμάς.

Μια ομάδα Ισραηλινών αξιωματούχων θα ταξιδέψει στο Κάιρο το βράδυ (ώρα Ελλάδας) της Τρίτης του Πάσχα 07.05 για να εκτιμήσει εάν η Χαμάς μπορεί να πεισθεί να προχωρήσει σε αλλαγές στην τελευταία της πρόταση για εκεχειρία, όπως δήλωσε την ίδια μέρα ένας υψηλόβαθμος Ισραηλινός αξιωματούχος, επαναλαμβάνοντας πως η νυν πρόταση δεν είναι αποδεκτή από το Ισραήλ.

«Αυτή η αποστολή αποτελείται από μέσης βαθμίδας αντιπροσώπους. Εάν υπάρξει ενδεχομένως μια αξιόπιστη συμφωνία, τα κύρια στελέχη θα ηγηθούν της αποστολής», είπε στο Ρόιτερς ο αξιωματούχος, αναφερόμενος στα υψηλόβαθμα στελέχη από τις υπηρεσίες πληροφοριών Μοσάντ και Σιν Μπετ, που είναι επικεφαλής της ισραηλινής πλευράς.

Η επίσκεψη στην αιγυπτιακή πρωτεύουσα θα πραγματοποιηθεί ώρες αφότου, ισραηλινά άρματα μάχης πήραν τον έλεγχο της παλαιστινιακής πλευράς του συνοριακού σημείου διέλευσης της Ράφας, μεταξύ της Αιγύπτου και της Γάζας.

Ισραηλινά αεριωθούμενα βομβαρδίζουν το ανατολικό τμήμα της Ράφας, της πόλης της νότιας Γάζας, όπου περισσότεροι από 1 εκατομμύριο Παλαιστίνιοι που έχουν εκτοπιστεί από τον πόλεμο έχουν βρει καταφύγιο.

Το αιγυπτιακό τηλεοπτικό δίκτυο Al Qahera News TV μετέδωσε πως συνεχίζονται οι προσπάθειες για να περιοριστεί η κλιμάκωση μεταξύ των δύο πλευρών και ανέφερε πως Αιγύπτιοι αξιωματούχοι ζήτησαν από το Ισραήλ να σταματήσει αμέσως την επιχείρηση στη Ράφα.

Από την πλευρά της, η Χαμάς εξέδωσε μία ανακοίνωση όπου λέει πως η επιχείρηση έχει σχεδιαστεί για να υπονομεύσει τις προσπάθειες για την επίτευξη μιας κατάπαυσης του πυρός.

Ο Ισραηλινός αξιωματούχος, ο οποίος δεν θέλησε να κατονομαστεί, είπε ότι η αποφασιστικότητα που επέδειξε το Ισραήλ να κινηθεί εναντίον της Ράφας, ώθησε τη Χαμάς να δώσει βιαστικά την τελευταία της πρόταση.

Η πρόταση χρησιμοποιεί το βασικό πλαίσιο μιας πρότασης ήδη αναφερθείσας από την 27η Απριλίου, η οποία βασίζεται σε μια παύση των εχθροπραξιών και την επιστροφή ορισμένων από τους, περισσότερους από 130, Ισραηλινούς ομήρους ως αντάλλαγμα με Παλαιστίνους κρατουμένους στο Ισραήλ, και την έφθασε σε «απαράδεκτα όρια», σύμφωνα με τον αξιωματούχο.

Εντούτοις, ένας άλλος αξιωματούχος είπε ότι η Χαμάς δέχθηκε τη συμφωνία για ανά φάσεις εκεχειρία και απελευθέρωση ομήρων που πρότεινε το Ισραήλ την 27η Απριλίου με ελάχιστες αλλαγές, που δεν επηρέασαν τα βασικά σημεία της πρότασης.

Η νέα πρόταση δεν θα επιτρέπει στο Ισραήλ να ασκήσει βέτο στην απελευθέρωση συγκεκριμένων Παλαιστινίων κρατουμένων, μεταξύ αυτών του Μαργουάν Μπαργκούτι, ενός ηγέτη της Φατάχ που εκτίει ποινή ισόβιας κάθειρξης για τον ρόλο του στις φονικές επιθέσεις εναντίον Ισραηλινών.

«Η Χαμάς θέλει όλοι τους να είναι επιλέξιμοι και το Ισραήλ να μην έχει κανέναν λόγο στο θέμα», τόνισε ο αξιωματούχος.

Θα ήρε επίσης τους περιορισμούς στην εισαγωγή στη Γάζα των διπλής χρήσης υλικών, που μπορούν να χρησιμοποιηθούν τόσο για πολιτικούς όσο και για στρατιωτικούς σκοπούς. «Η Χαμάς λέει ότι αυτά θα επιτραπούν για την αποκατάσταση της Γάζας, όμως γνωρίζουμε πως η πρόθεσή τους είναι να κατασκευάσουν πολεμοφόδια».

Επιπλέον, η Χαμάς προτείνει τώρα την απελευθέρωση μονάχα 18 ομήρων στην πρώτη φάση της εκεχειρίας, αντί για 33 που θα απελευθερώνονταν βάσει προηγούμενων προτάσεων, με τους υπόλοιπους να ακολουθούν σε μια μεταγενέστερη φάση.

«Αυτό σημαίνει ότι το Ισραήλ θα έπαιρνε πίσω μονάχα 18 ομήρους, εάν επέμενε στην άρνησή του να ματαιώσει την επίθεση», τόνισε ο αξιωματούχος.

ΗΠΑ: Αφήστε τη Ράφα ήσυχη και κάντε εκεχειρία το συντομότερο

Οι ΗΠΑ έχουν ξεκαθαρίσει τις απόψεις τους στο Ισραήλ σχετικά με μια ευρείας κλίμακας χερσαία επιχείρηση στη Ράφα, δήλωσε σήμερα ένας εκπρόσωπος τύπου του Στέιτ Ντιμπάρτμεντ, στην πρώτη αντίδραση της Ουάσιγκτον από τότε που οι ισραηλινές δυνάμεις πήραν τον έλεγχο του συνοριακού σημείου διέλευσης με τη Γάζα.

«Συνεχίζουμε να πιστεύουμε ότι μια συμφωνία για ομήρους είναι προς το συμφέρον του ισραηλινού και παλαιστινιακού λαού. Θα οδηγήσει σε μια άμεση κατάπαυση του πυρός και θα επιτρέψει την αύξηση της ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα», επισήμανε ένας εκπρόσωπος τύπου σε ένα μήνυμα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας.

Βερολίνο: Νέες διαδηλώσεις φοιτητών κατά του Ισραήλ

Περίπου 100 διαδηλωτές εναντίον του Ισραήλ έχουν καταλάβει από το πρωί εσωτερική αυλή του Ελεύθερου Πανεπιστημίου Βερολίνου.

Σε ανακοίνωσή του, το πανεπιστήμιο επισημαίνει ότι έχει διατάξει την εκκένωση του χώρου και ότι έχει ήδη καλέσει την αστυνομία. Στο μεταξύ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης εμφανίζονται διαδηλωτές να στήνουν πρόχειρες σκηνές στον χώρο του πανεπιστημίου και να ετοιμάζουν πανό με συνθήματα εναντίον του Ισραήλ, ενώ φωνάζουν συνθήματα υπέρ της Παλαιστίνης.

Την περασμένη Παρασκευή η αστυνομία απομάκρυνε περίπου 300 άτομα τα οποία πραγματοποιούσαν καθιστική διαμαρτυρία μπροστά από το Πανεπιστήμιο Ηumboldt, στην ίδια πόλη.

Πηγή: ΑΠΕ ΜΠΕ

