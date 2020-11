Κουτσούμπας: Η αλήθεια για τις εκδηλώσεις στις 17 Νοέμβρη

*Ο Δημήτρης Κουτσούμπας είναι Γενικός Γραμματέας της Κ.Ε. του ΚΚΕ.

Στην ανασκόπηση του 2020 μπορεί να γραφτεί ότι στις 17 Νοέμβρη του 2020, ανήμερα της 47ης επετείου του Πολυτεχνείου, εν μέσω πανδημίας, πραγματοποιήθηκαν οι αγωνιστικές εκδηλώσεις, η πορεία και η συγκέντρωση έξω από την Αμερικάνικη πρεσβεία.

Βδομάδες πριν, η κυβέρνηση της ΝΔ είχε σπεύσει να ανακοινώσει την απαγόρευση του γιορτασμού και της πορείας, λες και αυτή ήταν ο διοργανωτής και όχι ο ΣΦΕΑ, οι φοιτητικοί σύλλογοι, τα εργατικά σωματεία, άλλοι φορείς, οι πολιτικές νεολαίες και τα κόμματα, όπως γίνεται 47 χρόνια τώρα.

Ο ισχυρισμός ότι όπως δεν τιμήσαμε την 25η Μαρτίου, την 28η Οκτωβρίου κι άλλες επετείους, έτσι δεν θα γιορτάσουμε και το Πολυτεχνείο ήταν παντελώς αστήριχτος και έωλος, γιατί σύλλογοι, φορείς, πολιτικές νεολαίες γιόρτασαν π.χ. την 28η Οκτώβρη με προσαρμοσμένες εκδηλώσεις, τηρώντας τα μέτρα προστασίας, πράγμα που μπορούσε να κάνει και η κυβέρνηση, ως ο υπεύθυνος διοργανωτής αυτών των εκδηλώσεων άλλωστε.

Με τα στελέχη της να στέλνουν τελεσίγραφα και τον πρωθυπουργό στη Βουλή να ζητά δηλώσεις νομιμοφροσύνης, η κυβέρνηση επέλεξε να στήσει σκηνικό σύγκρουσης. Κι όλα αυτά ενώ ήξερε, από την Πρωτομαγιά, ότι ο φετινός γιορτασμός, λόγω των ειδικών συνθηκών, δεν θα ήταν μια πορεία χιλιάδων που κατακλύζουν τους δρόμους μέχρι την Αμερικάνικη πρεσβεία, αλλά συμβολικές εκδηλώσεις, με μέτρα προστασίας, σύμφωνα με τις υποδείξεις των υγειονομικών, και αποφυγής μαζικής καθόδου όπως άλλες χρονιές.

Ακόμα και αυτή την συνειδητά ελεγχόμενη μαζικότητα και ευθύνη εκ μέρους του μαζικού κινήματος και των πολιτικών κομμάτων, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος την ερμήνευσε ως “αποστροφή του κόσμου” προς τον γιορτασμό και τους διοργανωτές της κινητοποίησης. Έχουν χάσει ακόμη και κάθε ίχνος σοβαρότητας, αλλά και κάθε δυνατότητα αντικειμενικής εκτίμησης της πραγματικότητας.

Παραμονές του γιορτασμού, με μια κατάπτυστη απόφαση, μνημείο αυταρχισμού, για πρώτη φορά από το 1973, απαγόρευσε τις συναθροίσεις άνω των 3 ατόμων σε όλη την Ελλάδα και ανήμερα προχώρησε σε ένα όργιο αυταρχισμού και καταστολής. Έκανε πρόβα των αυταρχικών μέτρων που έπονται για τις λαϊκές κινητοποιήσεις, τον περιορισμό των συνδικαλιστικών και δημοκρατικών ελευθεριών.

Το πρόσχημα της προστασίας της δημόσιας υγείας κατέρρευσε μπροστά στις εικόνες από τη μια των διαδηλωτών, με μάσκες και με αποστάσεις και από την άλλη των συνωστισμένων δυνάμεων καταστολής, χωρίς μάσκες, στους δρόμους της Αθήνας. Η ίδια μάλιστα η κυβέρνηση, με την καταστολή που διέταξε, δημιούργησε ασφυκτικές συνθήκες συγχρωτισμού, αναλαμβάνοντας την αποκλειστική ευθύνη.

Οι στοχεύσεις είναι πολλαπλές: Η ΝΔ απευθύνεται σ’ ένα ακροδεξιό ακροατήριο που έμεινε άστεγο μετά την καταδίκη της ναζιστικής εγκληματικής Χρυσής Αυγής. Μία άλλη στόχευση, όχι άσχετη με την πρώτη, είναι πως ο διαχρονικός πόθος επιτελείων του συστήματος να απαλλαγούν από το αντιμπεριαλιστικό περιεχόμενο του Πολυτεχνείου, που ακόμα συγκινεί και ενοχλεί τους “στρατηγικούς εταίρους”, δεν έχει ακόμα εκπληρωθεί. Κυρίως, όμως, στόχευσή της είναι η προσπάθεια να ρίξει στάχτη στα μάτια όλων, για να κρύψει τις δικές της εγκληματικές ευθύνες για τα καθημερινά ρεκόρ σε κρούσματα, ασθενείς στις ΜΕΘ και θανάτους. Το ίδιο έκανε, συκοφαντώντας τους διαδηλωτές, και με τη συγκέντρωση στο Εφετείο, όμως η πορεία των κρουσμάτων στην Αττική ήταν ίδια με άλλες περιοχές της χώρας και πολύ χαμηλότερη από τη Θεσσαλονίκη, που δεν “πήγαν” Εφετείο...

Τώρα, που ο ΣΥΡΙΖΑ αναζητά μαζί με τη ΝΔ κοινούς υπουργούς υγείας και πεδίο εθνικής συνεννόησης, για να μην απειληθούν τα συμφέροντα των μεγάλων ομίλων, ο γιορτασμός του Πολυτεχνείου έστειλε μήνυμα ανυπακοής, απέδειξε ότι η μάσκα είναι μέσο προστασίας και όχι φίμωτρο για το λαό. Αυτό το ΚΚΕ το ξεκαθάρισε από την πρώτη στιγμή ακόμη της πρώτης “καραντίνας” και το έκανε πράξη. Η δημόσια υγεία δεν κινδύνεψε στιγμή απ’ αυτό. Το αντίθετο μάλιστα.

Ακριβώς όπως ο κυβερνητικός προγραμματισμός, με τα αντεργατικά νομοσχέδια δεν αναστέλλεται, μάλιστα επισπεύδεται με νόμο για τη 10ωρη εργασία, τον περιορισμό της συνδικαλιστικής δράσης, με αντιλαϊκό προϋπολογισμό, που φορτώνει κι άλλα βάρη στο λαό, έτσι ακριβώς και οι αγώνες δεν αναβάλλονται ούτε απαγορεύονται, παρά μόνο προσαρμόζονται στις συνθήκες της πανδημίας, δυναμώνουν όμως, βάζοντας στο επίκεντρο τη ζωή και τα δικαιώματα του λαού.

Σε αυτή την κατεύθυνση, καλούμε όλους τους σκεπτόμενους ανθρώπους καλής θέλησης να δουν τα πραγματικά τους ταξικά συμφέροντα. Να ενταχθούν στο οργανωμένο κίνημα, στις ριζοσπαστικές συσπειρώσεις, να συμπορευτούν με το ΚΚΕ. Είτε είναι οπαδοί του ΣΥΡΙΖΑ, είτε του ΚινΑλ, είτε δυνάμεων που δεν εκπροσωπούνται κοινοβουλευτικά, είτε ακολουθούν ακόμα τη ΝΔ, αλλά αντιδρούν σε μια επιστροφή σε ξεπερασμένα εμφυλιοπολεμικά αντικομμουνιστικά σύνδρομα, που τόσο κακό προξένησαν στον τόπο.

*Το άρθρο δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα «Τα Νέα Σαββατοκύριακο»