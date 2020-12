“Όλες οι ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις σε 120 δόσεις”

*Ο Βασίλης Κορκίδης είναι Πρόεδρος του ΕΒΕΠ και πρώην Πρόεδρος της ΕΣΕΕ.

Η κυβέρνηση θα πρέπει να σχεδιάσει με το οικονομικό επιτελείο, μια νέα «ειδική ρύθμιση» για την εξόφληση όλων των χρεών, όλων των οφειλετών σε 120 δόσεις μετά τη πανδημία, αφού έχει διαπιστωθεί πως οι ρυθμίσεις σε 12 ή 24 δόσεις δεν επαρκούν για να αποπληρωθούν χρέη και παράλληλα να εξυπηρετούνται οι τρέχουσες υποχρεώσεις. Το ενδεχόμενο μάλιστα να μείνουν απλήρωτα τα νέα χρέη των 3,9 δις ευρώ και οι δόσεις σε αναστολή ληξιπρόθεσμων οφειλών 3,6 δις ευρώ από φόρους, αλλά και τα 1,6 δις ευρώ από εισφορές, που συσσωρεύονται καθημερινά από νοικοκυριά, επαγγελματίες και επιχειρήσεις, είναι όχι μόνο ορατό, αλλά σχεδόν βέβαιο. Τα εισοδήματα νοικοκυριών και τα έσοδα των επιχειρήσεων δεν θα μπορούν να υποστηρίξουν τη μαζική εξόφληση τους, μετά τον Απρίλιο ή όποτε λήξει η αναστολή πληρωμών. Σημειωτέον πως από τα συνολικά 106 δις ευρώ των «λογιστικών οφειλών» στην εφορία και των 36 δις ευρώ στα ασφαλιστικά ταμεία, τα περισσότερα είναι ανεπίδεκτα είσπραξης.

Μπορεί βεβαίως οι τελικές αποφάσεις για μια «ειδική ρύθμιση» να πρέπει για ευνόητους λόγους να ανακοινωθεί την Άνοιξη, αφού υπάρχει το χρονικό περιθώριο μέχρι τον Απρίλιο με «παγωμένους» φόρους, δόσεις και ρυθμίσεις, αλλά ας μην ξεχνάμε πως σε κάθε περίπτωση θα απαιτηθεί χρόνος και τρόπος η κυβέρνηση να ενημερώσει και να πείσει τους θεσμούς, που συνήθως είναι αρνητικοί σε νέες ρυθμίσεις. Ενδέχεται όμως αυτή τη φορά ζώντας μια τόσο δύσκολη περίοδο να αντιλαμβάνονται και οι ίδιοι τον ορατό κίνδυνο να βάλουν λουκέτο το 30% των ΜμΕ στην ευρωπαική αγορά να το αποδεχτούν και να το εφαρμόσουν σε όλη την ΕΕ-27. Το δεύτερο σφοδρό κύμα της πανδημίας επιτείνει την οικονομική ασφυξία στην αγορά και δημιουργεί έντονους φόβους ότι όχι μόνο τα χρέη που έχουν «παγώσει» μέχρι τον Απρίλιο, αλλά και οι φόροι που έχουν μείνει απλήρωτοι από την αρχή του έτους, δεν θα μπορούν να αποπληρωθούν. Οι οφειλές προς την Εφορία αυξάνονται, με 4 εκατ. φορολογούμενους να δηλώνουν ότι είναι αδύνατον να εξοφληθούν με την έκτακτη ρύθμιση των 12 άτοκων δόσεων ή 24 χαμηλότοκων δόσεων και την αγορά να πιέζει και να ζητά «μορατόριουμ» των χρεών και των πληρωμών. Μην ξεχνάμε πως στους φόρους που έχει ανασταλεί η πληρωμή θα έρθουν να προστεθούν και τα χρέη που δεν πληρώθηκαν από φόρο εισοδήματος, ΕΝΦΙΑ, ΦΠΑ και δόσεις ρυθμίσεων, ενώ παράλληλα θα τρέχουν και οι φορολογικές υποχρεώσεις του νέου έτους. Μπροστά σε αυτή τη κατάσταση η κυβέρνηση πρέπει να προχωρήσει σε μια ακόμα στοχευμένη ρύθμιση για όσους πλήττονται και μάλιστα με την αποπληρωμή σε 120 δόσεις να πρέπει επίσης να γίνει σταδιακά με το 30% της δόσης τον πρώτο χρόνο, 50% τον δεύτερο, 70% τον τρίτο χρόνο, πριν επανέλθει στο 100% για το υπόλοιπο της δεκαετίας.

Στην «ειδική ρύθμιση» θα πρέπει επίσης να ενταχθούν και χρέη που δεν αφορούν μόνο την περίοδο της πανδημίας, αφού οι ρυθμίσεις παλαιών και νέων οφειλών, παρά τις αντιξοότητες, δείχνουν να έχουν φέρει στα κρατικά ταμεία 2,9 δις ευρώ. Το Υπουργείο Οικονομικών στο επιβεβλημένο σχέδιο για τις 120 δόσεις, θα πρέπει να εξετάσει διάφορα σενάρια, όπως να εντάξει τα χρέη των φορολογουμένων που θα είναι αρρύθμιστα μέχρι και το τέλος Απριλίου, τη τμηματική καταβολή οφειλών, το σπάσιμο των συσσωρευμένων οφειλών σε μικρές μηνιαίες δόσεις, τα εισοδηματικά κριτήρια και να καθορίσει ένα κλιμακωτό επιτόκιο, χαμηλότερο από αυτό της πάγιας ρύθμισης. Είναι λοιπόν απαραίτητο να έρθει τον κατάλληλο χρόνο, η κατάλληλη ρύθμιση, για να αποφύγουμε την στάση πληρωμών και να αποτρέψουμε μια έκρηξη χρεών, λουκέτων και ανεργίας, που θα εκτροχιάσουν τον δημοσιονομικό σχεδιασμό της κυβέρνησης.