Και ξαφνικά …φθινοπωριάζει!

Ο Τάσος Αρνιακός γράφει για τις εναλλαγές του καιρού τις επόμενες ημέρες, στην “καρδιά” της άνοιξης και για την επίδραση της κλιματικής αλλαγής.

Μετά από το καλοκαιρινό πρώτο δεκαπενθήμερο του “ξανθού” Απρίλη με συνεχόμενες λιακάδες, παρατεταμένη ανομβρία, “αυγουστιάτικα” μελτέμια στο Αιγαίο και θερμοκρασίες Ιουνίου (σημ: με “τριαντάρια” και βάλε, 8 με 10 βαθμούς πάνω από τα κανονικά “εικοσάρια” για αυτή την εποχή), ξεκινά αυτή η τρίτη εβδομάδα του Απριλίου, με καιρική ανατροπή.

Από την Τρίτη λοιπόν, οι βοριάδες γυρίζουν σε νοτιάδες, ευνοώντας την μεταφορά αφρικάνικης σκόνης, συννεφιές με βροχές και μπόρες - κυρίως στα δυτικά και βόρεια - και υποχώρηση της θερμοκρασίας στα κανονικά της για μέσα Απρίλιου επίπεδα, με τον υδράργυρο να πέφτει το προσεχές τρίτο Σαββατοκύριακο του Απρίλη σε “εικοσάρια” και κάτι.

Οι πολυπόθητες και εξαφανισμένες φέτος βροχές για τους αγρότες μας, στις περισσότερες περιοχές της χώρας, μπορεί να επιστρέφουν μεν, όμως από ότι φαίνεται θα είναι επιλεκτικές και δεν θα έχουν μεγάλες εντάσεις ούτε σπουδαία διάρκεια. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι οι βροχές αυτές ακολουθούν ένα μεγάλο διάστημα με πολύ υψηλές θερμοκρασίες, ατμόσφαιρα καλοκαιρινή με μικρή σχετική υγρασία και θα πέσουν σε ζεστή και χέρσα γη.

Συνεπώς, η εξάτμιση των υδροσταγόνων θα είναι μεγάλη και η ποσότητα του νερού μικρή. Επίσης, η ατμόσφαιρα θα είναι γεμάτη με αφρικάνικη σκόνη, που ασφαλώς δεν ευνοεί μεγάλες συμπυκνώσεις υδρατμών και σπουδαίες ραγδαιότητες. Έτσι, όπως όλα δείχνουν, δυστυχώς θα δεχθούμε από την Τετάρτη και μετά τις αντιπαθητικές για τους περισσότερους μας λασποβροχές.

Παρ’ όλα αυτά, ας μην ήμαστε και μεμψίμοιροι, αφού η λαϊκή μας παράδοση επιμένει ότι “Του Απρίλη η βροχή, κάθε στάλα και φλουρί”… έστω και σκονισμένο!

Τέλος, η αισθητή υποχώρησή της θερμοκρασίας από την Πέμπτη, μαζί με τα λίγα πρόσκαιρα χιόνια που θα πέσουν σε μεγάλα υψόμετρα, κυρίως στηn Πίνδο, θα μας θυμίσουν ότι ακόμα βρισκόμαστε στη “καρδιά” της άνοιξης και όχι στο καλοκαίρι.

Η Φύση με δυσκολία προσπαθεί να ισορροπήσει, έστω και λίγο, τις καιρικές αλλοιώσεις της κλιματικής κρίσης.

Το μεγάλο ζητούμενο όμως είναι… εμείς τι κάνουμε;