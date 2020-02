Αιτωλοακαρνανία

Εκτοξεύτηκε από το όχημα του μετά από σφοδρή σύγκρουση με νταλίκα (εικόνες)

Σοκάρουν οι εικόνες του οχήματος μετά από τη σύγκρουση. Η κατάσταση της υγείας του οδηγού του οχήματος.

Στο νοσοκομείο κατέληξε ένας οδηγός Ι.Χ ο οποίος μετά από σύγκρουση με νταλίκα εκτοξεύτηκε πολλά μέτρα μακριά από το όχημα του, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά.

Το τροχαίο σημειώθηκε το απόγευμα της Πέμπης στο Περιθώρι Ναυπακτίας και στο σημείο έσπευσαν άμεσα άνδρες της τροχαίας, του Πυροσβεστικού Σώματος Μεσολογγίου καθώς και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ , όπου προσέφεραν τις πρώτες βοήθειες στον τραυματία έως ότου τον μεταφέρουν στο νοσοκομείο Μεσολογγίου.

Πηγή: Nafpaktianews.gr