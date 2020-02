Θεσσαλονίκη

Φωτιά σε κτήριο του ΟΛΘ

Προκήθηκαν υλικές ζημιές. Από που ξεκίνησε η φωτιά. Η ανακοίνωση του ΟΛΘ.

Άμεσα κατασβέστηκε πυρκαγιά που εκδηλώθηκε τα ξημερώματα σε γραφείο του πρώτου ορόφου διώροφου κτιρίου, στην Πύλη 11, εντός του Οργανισμού Λιμένος Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΟΛΘ Α.Ε. η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε κτίριο των γραφείων της, στις 2:38 π.μ. και η επέμβαση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας ήταν άμεση.

Η φωτιά, σύμφωνα με την ανακοίνωση, προκλήθηκε από βραχυκύκλωμα σε φωτοτυπικό μηχάνημα και προκάλεσε υλικές ζημιές μόνο εντός του γραφείου που βρισκόταν το μηχάνημα.

Στο συμβάν επιχείρησαν έξι πυροσβέστες με δύο οχήματα.