Μεταναστευτικό: Απαγόρευση ναυσιπλοΐας στο Βόρειο Αιγαίο

Σε ποιες περιοχές και για ποιους λόγους δόθηκε εντολή για περιορισμό της θαλάσσια κυκλοφορίας.

Σε απαγόρευση της ναυσιπλοΐας στην θαλάσσια περιοχή από την Λέσβο μέχρι και την Σάμο προχώρησαν οι ελληνικές Αρχές, σε ακόμη μια προσπάθεια αποτροπής της οργανωμένης διοχέτευσης μεταναστευτικών ροών από την Τουρκία προς τα ελληνικά νησιά.

Σύμφωνα με την NAVTEX 391/2020 που εξέδωσαν οι ελληνικές Αρχές απαγορεύεται η Ναυσιπλοΐα από τις 2 Μαρτίου έως τις 12 Μαρτίου καθ’ όλη την διάρκεια του εικοσιτετράωρου σε όλη αυτή την θαλάσσια ζώνη η οποία μάλιστα περιγράφεται αναλυτικά ,προκειμένου να αντιμετωπισθούν όπως αναφέρεται οι παράνομες ροές μεταναστών δια θαλάσσης.

Από την απαγόρευση της ναυσιπλοΐας εξαιρούνται τα πλοία της Frontex, της Νατοϊκής Δύναμης NATO AEGEAN ACTVITY και τα εμπορικά πλοία τα οποία είναι εφοδιασμένα με τα απαραίτητα έγγραφα και πιστοποιητικά αξιοπλοΐας τους.

Η ελληνική NAVTEX:

391/2020 391/2020 – ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΝΑΥΣΙΠΛΟΙΑΣ ΣΤΙΣ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΝΤΟΣ ΧΩΡΙΚΩΝ ΥΔΑΤΩΝ.ΠΡΟΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΑΡΑΝΟΜΩΝ ΡΟΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΔΙΑ ΘΑΛΑΣΣΗΣ.

ΝΗΣΟΣ ΛΕΣΒΟ – ΧΙΟΣ – ΣΑΜΟΣ

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΝΑΥΣΙΠΛΟΙΑΣ ΑΠΌ 02 ΕΩΣ 12 ΜΑΡΤΙΟΥ 20 ΚΑΘ ΟΛΟ ΤΟ 24 ΩΡΟ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ:

ΝΗΣΟΣ ΛΕΣΒΟΣ:

1)ΑΚΡΑ ΟΡΔΥΜΝΟΣ ΚΑΙ ΔΙΟΠΤΕΥΣΗ 000 ΕΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΧΩΡΙΚΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ

2)ΑΚΡΑ ΜΟΛΥΒΟΣ ΚΑΙ ΔΙΟΠΤΕΥΣΗ 000 ΕΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΧΩΡΙΚΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ

3)ΑΚΡΑ ΣΚΑΜΙΑ ΚΑΙ ΔΙΟΠΤΕΥΣΗ 000 ΕΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΧΩΡΙΚΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ

4)ΑΚΡΑ ΦΕΡΡΟΣ ΚΑΙ ΔΙΟΠΤΕΥΣΗ 090 ΕΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΧΩΡΙΚΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ

5)ΑΚΡΑ ΤΟΜΑΡΙ ΚΑΙ ΔΙΟΠΤΕΥΣΗ 090 ΕΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΧΩΡΙΚΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ

6)ΝΗΣΟΣ ΠΑΝΑΓΙΑ (ΞΕΡΕΣ) ΚΑΙ ΔΙΟΠΤΕΥΣΗ 090 ΕΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΧΩΡΙΚΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ

7)ΑΚΡΑ ΜΑΧΑΙΡΑ ΚΑΙ ΔΙΟΠΤΕΥΣΗ 090 ΕΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΧΩΡΙΚΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ

8)ΑΚΡΑ ΚΑΣΤΡΟ ΚΑΙ ΔΙΟΠΤΕΥΣΗ 090 ΕΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΧΩΡΙΚΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ

9)ΑΚΡΑ ΑΓΡΕΛΗΟΣ ΚΑΙ ΔΙΟΠΤΕΥΣΗ 090 ΕΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΧΩΡΙΚΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ

10)ΑΚΡΑ ΠΕΤΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΠΤΕΥΣΗ 180 ΕΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΧΩΡΙΚΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ

ΕΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΧΩΡΙΚΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ 11)ΑΚΡΑ ΜΕΡΙΧΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΠΤΕΥΣΗ 180 ΕΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΧΩΡΙΚΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ

12) ΑΚΡΑ ΠΟΤΑΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΟΠΤΕΥΣΗ 180 ΕΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΧΩΡΙΚΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ

13)ΑΚΡΑ ΑΓΙΟΣ ΦΩΚΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΠΤΕΥΣΗ 180 ΕΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΧΩΡΙΚΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ

NHΣΟΣ ΧΙΟΣ:

1)ΑΚΡΑ ΑΝΑΠΟΜΕΡΑ ΚΑΙ ΔΙΟΠΤΕΥΣΗ 000 ΕΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΧΩΡΙΚΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ

2)ΑΚΡΑ ΒΑΜΒΑΚΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΠΤΕΥΣΗ 000 ΕΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΧΩΡΙΚΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ

3)ΑΚΡΑ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΔΙΟΠΤΕΥΣΗ 045 ΕΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΧΩΡΙΚΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ

4)ΝΗΣΟΙ ΟΙΝΟΥΣΕΣ ΚΑΙ ΔΙΟΠΤΕΥΣΗ 045 ΕΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΧΩΡΙΚΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ

5)ΝΗΣΟΣ ΠΑΝΑΓΙΑ ΚΑΙ ΔΙΟΠΤΕΥΣΗ 090 ΕΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΧΩΡΙΚΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ

6)ΝΗΣΟΣ ΒΑΤΟΣ ΚΑΙ ΔΙΟΠΤΕΥΣΗ 090 ΕΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΧΩΡΙΚΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ

7)ΝΗΣΟΣ ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΑΙ ΔΙΟΠΤΕΥΣΗ 135 ΕΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΧΩΡΙΚΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ

8)ΑΚΡΑ ΑΓΙΑ ΕΛΕΝΗ ΚΑΙ ΔΙΟΠΤΕΥΣΗ 135 ΕΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΧΩΡΙΚΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ

9)ΑΚΡΑ ΚΑΤΩΜΕΡΙ ΚΑΙ ΔΙΟΠΤΕΥΣΗ 135 ΕΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΧΩΡΙΚΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ

10)ΑΚΡΑ ΝΕΝΗΤΑ ΚΑΙ ΔΙΟΠΤΕΥΣΗ 135 ΕΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΧΩΡΙΚΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ

11)ΑΚΡΑ ΓΡΙΔΙΑ ΚΑΙ ΔΙΟΠΤΕΥΣΗ 135 ΕΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΧΩΡΙΚΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ

12)ΝΗΣΟΣ ΒΕΝΕΤΙΚΟ ΚΑΙ ΔΙΟΠΤΕΥΣΗ 180 ΕΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΧΩΡΙΚΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ

13)ΑΚΡΑ ΜΑΣΤΙΧΟ(ΟΥΡΑ) ΚΑΙ ΔΙΟΠΤΕΥΣΗ 180 ΕΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΧΩΡΙΚΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ

ΝΗΣΟΣ ΣΑΜΟΣ:

1)ΑΚΡΑ ΚΑΤΟΒΑΣΙΣ ΚΑΙ ΔΙΟΠΤΕΥΣΗ 315 ΕΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΧΩΡΙΚΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ

2)ΑΚΡΑ ΠΑΓΚΟΖΙ ΚΑΙ ΔΙΟΠΤΕΥΣΗ 000 ΕΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΧΩΡΙΚΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ

3)ΑΚΡΑ ΚΟΝΤΑΚΙ ΚΑΙ ΔΙΟΠΤΕΥΣΗ 000 ΕΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΧΩΡΙΚΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ

4)ΑΚΡΑ ΑΥΛΑΚΙΑ ΚΑΙ ΔΙΟΠΤΕΥΣΗ 000 ΕΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΧΩΡΙΚΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ

5)ΒΡΑΧΟΝΗΣΙΣ ΠΡΑΣΟΝΗΣΙ ΚΑΙ ΔΙΟΠΤΕΥΣΗ 000 ΕΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΧΩΡΙΚΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ

6)ΒΡΑΧΟΝΗΣΙΣ ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΙ ΔΙΟΠΤΕΥΣΗ 000 ΕΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΧΩΡΙΚΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ

7)ΒΡΑΧΟΝΗΣΙΣ ΜΑΚΡΟΝΗΣΙ ΚΑΙ ΔΙΟΠΤΕΥΣΗ 000 ΕΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΧΩΡΙΚΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ

8)ΑΚΡΑ ΠΡΑΣΟΝ ΚΑΙ ΔΙΟΠΤΕΥΣΗ 090 ΕΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΧΩΡΙΚΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ

9)ΑΚΡΑ ΓΑΤΟΣ ΚΑΙ ΔΙΟΠΤΕΥΣΗ 090 ΕΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΧΩΡΙΚΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ

10)ΑΚΡΑ ΓΑΤΙΤΣΑ ΚΑΙ ΔΙΟΠΤΕΥΣΗ 135 ΕΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΧΩΡΙΚΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ

11)ΑΚΡΑ ΠΕΤΡΑ ΤΟΥ ΣΑΜΨΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΠΤΕΥΣΗ 180 ΕΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΧΩΡΙΚΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ

12)ΑΚΡΑ ΓΡΙΑΣ ΠΟΔΙΑ ΚΑΙ ΔΙΟΠΤΕΥΣΗ 180 ΕΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΧΩΡΙΚΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ

13)ΑΚΡΑ ΜΕΤΖΙΚΙ ΚΑΙ ΔΙΟΠΤΕΥΣΗ 180 ΕΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΧΩΡΙΚΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ

14)ΒΡΑΧΟΝΗΣΙΣ ΒΑΡΕΛΟΥΔΙ ΚΑΙ ΔΙΟΠΤΕΥΣΗ 180 ΕΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΧΩΡΙΚΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ

15)ΑΚΡΑ ΚΑΝΟΝΙ ΚΑΙ ΔΙΟΠΤΕΥΣΗ 135 ΕΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΧΩΡΙΚΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ

16)ΒΡΑΧΟΝΗΣΙΣ ΚΑΡΑΒΟΤΡΑ ΚΑΙ ΔΙΟΠΤΕΥΣΗ 180 ΕΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΧΩΡΙΚΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ

17)ΑΚΡΑ ΚΟΛΩΝΑ ΚΑΙ ΔΙΟΠΤΕΥΣΗ 180 ΕΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΧΩΡΙΚΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ

18)ΝΗΣΟΣ ΣΑΜΙΟΠΟΥΛΑ ΚΑΙ ΔΙΟΠΤΕΥΣΗ 180 ΕΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΧΩΡΙΚΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ

ΑΠΌ ΤΗΝ ΩΣ ΑΝΩ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΕΞΕΡΟΥΝΤΑΙ ΠΛOIA FRONTEX – NATO AEGEAN ACTIVITY ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΠΛΟΙΑ ΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΑ ΜΕ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ TA OΠΟΙΑ ΕΊΝΑΙ ΕΦΟΔΙΑΣΜΕΝΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΟΥΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΑΞΙΟΠΛΟΙΑΣ ΣΕ ΙΣΧΥ ΑΠΌ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΣΗΜΑΙΑΣ.